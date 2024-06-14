GEBZE BARIŞ MAHALLESİ ORMANI CANLI YAYINDA YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDIK





ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÇIKMADAN ÖNLEM ALMALI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÇIKMADAN ÖNLEM ALMALI

Gebze Barış Mahallesi Muhtarı Bayram Artürk Arslan

canlı yayında Gebze Eskihisar Kalesi üstündeki ormanlık alanında yangınlara karşı önlem alınmasını ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından mesire alanı haline getirilip Gebze halkının hizmetine açılmasını istedi.

Gebze’nin akciğeri olan ve geçen yıl yanan ormanlık alana Mart ayında Fidan dikilmişti

CANLI YAYIN

ORMANLIK ALAN BÖYLE YANMIŞTI

TÜBİTAK arazisi ve yanındaki orman alanında Ağustos 2023 tarihinde çıkan yangını Gebze gazetesi olarak bu şekilde canlı yayın yaparak duyurmuştuk.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

Gebze’nin 695. yıl önce fetih edildiği Tarihi Gebze Eskihisar Kalesi çevresinde ormanlık alan yangın tehdidi altında. 3000 yıllık tatihi geçmişi olan kale ile ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kültür hizmeti olarak hazırladığımız belgeselimiz



Kale çevresi alanındaki ormanlık alan da yangın çıkmadan önlem alınmalı, mesire akanı ilan edilmeli.

Ağaç ve fidanhara yazık olmasın.

Vicdanen rahat olmak için bu canlı yayını yapıyor başta Orman Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm ilgili ve yetkilileri göreve davet ediyoruz





CANLI YAYIN

BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ

ÇINAR AĞACIMIZ BÜYÜYOR

600 YIL ÖNCE YAVUZ SULTAN SELİM'İN HOCASI ABDULLAH HALİFENİN TÜRBESİNİN BULUNDUĞU GİRESUN YAĞLIDERE TEKKEKÖYÜ'NDE VEFALI DOSTLAR TARAFINDAN ADIMIZA DİKİLEN ÇINAR AĞACIMIZ BÜYÜYOR.

RAHMETLİ ALI AĞAMIN TORUNU FOTOĞRAF SANATÇISI ALİ İHSAN BEY TARAFINDAN ÇEKİLİP GÖNDERİLEN FOTOĞRAF VE VİDEO İLE ESPİYE SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ GIRANIN VİDEOLARI İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDERİM.

BELGESEL TADINDA TÜM VEFALI DOST VE ARKADAŞLARA SELAM OLSUN.

