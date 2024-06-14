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Gebze'de bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde gıda maddeleri tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze'de bayram öncesi denetimler sıklaştırıldı

14 Haziran 2024 Cuma 16:32

 
 Gebze’de faaliyet gösteren çikolata ve şekerlemeci ile pasta, tatlı üretim ve satış yerlerini ziyaret eden zabıta ekipleri, denetimlerde temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı ve iş kıyafetleri, son kullanma tarihi ve saklama koşulları, gramaj ve fiyat tarifesi, işyeri ruhsatları açısından işletmeleri titiz bir denetimden geçirdi. 
 Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan işletmelere gerekli ikazlarda bulunan zabıta ekipleri, vatandaşın sağlığını ön planda tutarak kurallara uyan ve gerekli hassasiyeti gösteren işletmelere de teşekkür etti. 


İHA
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