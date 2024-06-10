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Gebze'de hak sahipleri tapularına kavuştu

Gebze'de Pelitli ve Cumaköy mahallelerindeki bin 100 hak sahibi tapularına kavuştu.

Gebze'de hak sahipleri tapularına kavuştu

10 Haziran 2024 Pazartesi 12:54

 Gebze Belediyesi tarafından Kardelen Nikah Salonu'nda düzenlenen törende hak sahiplerine tapuları, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından teslim edildi. Programda konuşan Başkan Büyükgöz, "Bugün burada hak sahiplerine tapularını vermek üzere buluştuk. Tapu ve kadastro müdürlerimiz bu işin gerçekten görünmeyen kahramanları. Gebze'de sessiz devrim yaşanıyor ama ne anlama geldiğinin hala birçok insanımız farkında değil. Biz bu çalışmaları hukuk savaşlarının sona ermesi, komşu kavgalarının sona ermesi için gerçekleştirdik. Bizlerin hedefi otobanın kuzeyinde doğacak yeni Gebze’yi inşa etmektir. Bulvarlarıyla geniş caddeleriyle orada yeni bir Gebze doğacak" ifadelerini kullandı.  
 Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapuları takdim edildi. 


İHA
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