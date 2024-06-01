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GİRİB Ankarada Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

KEMAL TOKMAK BAŞKANLIĞINDA GİRİB YÖNETİMİNİN ANKARA ZİYARETİ

GİRİB Ankarada Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

01 Haziran 2024 Cumartesi 21:53

Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) Genel Başkanı Kemal Tokmak ve genel başkan yardımcıları bu hafta Ankara'da çalışma programlarına Milliyetçi Hareket Partisi,Saadet Partisi ve Gelecek Partisi gurubu ile İYİ Parti'nin Grup toplantısına katıldılar.
Grup Toplantılarında Genel Başkanları dinlediler.
Sırasıyla Salı ve Çarşamba günleri Grup toplantılarına katılarak Genel başkanları dinlediler ve vekillerle görüştüler.
Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli'yi Sadet Partisi Genel başkan Vekili Sayın Sabri Tekir'i Gelecek Partisi genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nu ve İYİ Parti Genel başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun TBMM'deki Grup konuşmasını dinledi ardından Milliyetçi Hareket Partisi Giresun milletvekili Sayın Ertuğrul Gazi Konalı Saadet Partisi milletvekili Birol Aydın'ı İYİ Parti Genel başkan'ı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti GİK üyesi Sayın Ünzile Yüksel ile görüşerek TBMM de grup konuşması sonrası tebrik ettiler.
Kısa adı GİRİB olan Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği üyelerine yönelik yaptığı çalışmalarla hedef ve vizyonları ile beklentilerinini anlattılar. GİRİB heyetine katılımları için teşekkür ettiler. GİRİB heyetide ev sahipliği için teşekkür ettiler.
GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak ve dernek yönetimi Geçen hafta da AK Parti ve CHP'nin TBMM'deki Grup Toplantısına katılmışlardı. GİRİB heyeti Genel Başkanı Kemal Tokmak'a Genel başkan yardımcıları,Teşkilatlardan sorumlu Çetin Hartamacı, Şubelerde sorumlu Seyit Mehmet Fırat,Girişimci kadınlar dorumlu Yeşim Bilgiç Organizasyondan sorumlu Ercan Tosun,İsrafil Duymac, Eğitimden sorumlu Musa Çınar,Tanıtım ve medyada sorumlu Fatma Dillice katılım sağladılar.
GİRİB heyeti bu yoğun TBMM ziyaretleriyle birlikte Ankara'da bulunan Giresun'lu bürokratları ziyaret ederek hem GİRİB hem Giresun hakkında bilgi alışverişinde bulunuyorlar.









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