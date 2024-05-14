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GTO’DA ÜYE EĞİTİMLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Üye ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üye gelişim ve eğitim programları düzenlemeye devam eden ve bu konuda öncü olan Gebze Ticaret Odası, Nisan ayı itibariyle başlattığı şirketlere ilişkin kurumsallaşma ve şirketleşmedeki temel konuları işlediği toplantılara bir yenisini daha ekledi.

GTO'DA ÜYE EĞİTİMLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

14 Mayıs 2024 Salı 22:22

Gebze Ticaret Odası üyelerinden gelen talepler ve uygulamada yaşanan sıkıntılardan hareketle Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abdurrahman Aslantaş’ın da katıldığı toplantıda GTO Başkanı, konunun gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer almakla birlikte uygulama açısından sıkıntılarla karşılaşılan, çoğu kez bir uzman yardımına başvurulan bir konu olduğunun altını çizdi. Şirket birleşme ve devralmalarının ekonomik açıdan da oldukça hacimli işlemler olduğunu belirten Aslantaş, bu durumun da alıcı bakımından karar verilmesi çok kolay olmayan bir süreci de beraberinde getirdiğini belirtti.


Toplantıda konu ile ilgili Finansal Analist Çağatay Yarar detaylı bir sunum yaparken program sonunda katılımcıların soruları uzmanlar tarafından cevaplandı.

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