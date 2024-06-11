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Havalandırma istediler diye işten atıldılar, işçiler ayaklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren Arteche fabrikasında çalışanlar, üretim bölümüne havalandırma istedi. Talebi işçilerin temsilcisi yönetime iletti. Yönetim istediği kabul etmeyerek 3 kişiyi işten çıkarttı. Duruma tepki gösteren çalışanlar eyleme başladı.

Havalandırma istediler diye işten atıldılar, işçiler ayaklandı

11 Haziran 2024 Salı 10:41

  
  Dilovası Makine İhtisas OSB'de bulunan Arteche Turkey (Esitas Elektrik) firmasında çalışan işçiler, üretim bölümü için havalandırma talep etti. İlgili sendikanın iş yeri temsilcisi ile görüşen işçiler taleplerini iletti. Ancak fabrika yönetimi ile yapılan görüşmelerden olumlu netice çıkmadı. Bu süreçte Birleşik Metal-İş Sendikasının yetkilileri de iş verenin yanında olunca, fabrikaya işçilerin talep ettiği havalandırma yapılmadı.  
  Toplu sözleşme döneminde de iş veren, sendika ve işçiler anlaşamayınca sıkıntı büyüdü. Yaşananların ardından iş yeri baş temsilcisi Yunus Emre Taşdemir, temsilci Tunay Doğan ile Şenol Yerük mail yoluyla yapılan tebligatın ardından işten çıkartıldı. Kararın ardından Birleşik Metal-İş Sendikası'ndan da destek göremeyen işçiler bireysel olarak eylem yapmaya başladı. İşçiler, işten atılan arkadaşları için domates ekmek yedi.  
  Fabrikada eylemin devam edeceği öğrenildi.  


İHA
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