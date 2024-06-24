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Helva Şöleni coşkuyla sona erdi

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 22. Helva Şöleni coşkuyla sona erdi

Helva Şöleni coşkuyla sona erdi

24 Haziran 2024 Pazartesi 23:21


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 22. Helva Şöleni muhteşem bir eğlencenin ardından sona erdi. Doğu Kışla Gençlik Parkı’nda gerçekleştirilen şölene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Rumelili Kemal’in sahne aldığı şölende vatandaşlar gönüllerince eğlenerek, keyif dolu dakikalar geçirdi.


BÜYÜKAKIN, HELVA KAZANININ AÇILIŞINI YAPTI

22. Helva Şöleni kutlamalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, STK ve temsilcileri de katıldı. Kocaeli Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Pehlivanoğlu, Başkan Büyükakın’dan önümüzdeki sene yapılacak olan helva şöleni için destek sözü aldı. Alınan söz sonrası Başkan Büyükakın helva tenceresinin kapağını açtı ve vatandaşlara helva ikram edildi. 


“GELENEKLERİ YAŞATARAK, GENÇLERE AKTARMALIYIZ”

Helva Şöleni’nde konuşan Başkan Büyükakın, geçmişle bağını koparmış olan nesillerin, gelecekte varlıklarını devam ettirme şanslarının olmadığını dile getirdi. Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Geleneklerimizi yaşatarak, gençlere aktararak, gelecekteki varlığımızı devam ettirmeliyiz. O nedenle siz ne isterseniz biz yaparız. Daha nice seneler bu organizasyonların devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.  


TÜRK KÜLTÜRÜNDE HELVA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP 

AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ise konuşmasında Türk kültüründe helvanın önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Tipioğlu, “Bizim kültürümüzde hem hüzün günlerinde hem de sevinç günlerinde evlerde helva kavrulur ve yakınlara dağıtılır. Bugün burada pişirilen helva güzelliklere vesile olsun. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın” dedi. 


RUMELİLİ KEMAL İLE EĞLENDİLER

Programda Rumelili Kemal bir konser verdi. Rumelili Kemal’in seslendirdiği ezgilerle şölenin kapanışını yerinde takip eden vatandaşlar, oyunlar oynayarak şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.  Dernek Başkanı Pehlivanoğlu, sanatçı Rumelili Kemal’e üzerinde dernek logosu ve adı yer alan atkı hediye etti. 



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