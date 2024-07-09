Hem eğlendiler hem yardım topladılar

Darıca Yardım Ekibi Derneği, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Darıca Fest İyilik Zirvesi'nde iyilik ve dayanışma ön plandaydı. Etkinlikte, çocuklar ve aileleri çeşitli oyunlar ve aktivitelerle buluştu. 7'den 70'e herkesin katıldığı etkinlikte sadece eğlence değil, aynı zamanda güçlü bağlar da kuruldu. Etkinlikte ayrıca kimsesiz çocuklar için maddi yardım toplandı.

Darıca Yardım Ekibi Derneği Başkanı Melek Kocabıyık Atay, yaptığı açıklamada, "Darıca Fest İyilik Zirvesi'nin başarısında emeği geçen başta Darıca Yardım Ekibi, Türkiye Gençlik Kulübü Konfederasyonu, Dünyayı İyilik Kurtaracak Gönüllüleri, Darıca Kaymakamlığı ve Darıca Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarız. Darıca Fest İyilik Zirvesi, sadece bir gün değil, iyilik sürdürülebilirliği için bir başlangıç oldu. İyi niyet ve dayanışmanın her zaman ön planda olacağına inanıyoruz ve geleceğe güvenle bakıyoruz" diye konuştu.

İHA