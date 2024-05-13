GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İKTAV’dan öğrencilere “Mevlana” dersi

İKTAV Başkanı gazeteci belgeselci İsmail Kahraman tarafından “kariyer haftası” etkinlikleri kapsamında Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere “Mevlana Sevgi Yolu Belgesel Gösterimi Vakfı Medeniyeti” isimli programla Türk düşünür mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaşamı hakkında bilgiler verildi.

İKTAV'dan öğrencilere 'Mevlana” dersi

13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:59

 İKTAV Başkanı gazeteci belgeselci İsmail Kahraman tarafından “kariyer haftası” etkinlikleri kapsamında Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere “Mevlana Sevgi Yolu Belgesel Gösterimi Vakfı Medeniyeti” isimli programla Türk düşünür mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaşamı hakkında bilgiler verildi. Gazeteci Kahraman tarafından hazırlanan “Belh’den Konya’ya” içerikli Mevlana’nın hayatını anlatan film gösterimi sunuldu. Gençlerin büyük bir ilgiyle izlediği belgeselde gençler tarih ve kültürümüzle ilgili meraklarını giderdi. İKTAV tarafından hazırlanan programda Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, yazar, düşünür Mehmet Asıf Işık, yazar şair Necdet Demir de hazır bulundu. Programın sonunda gençlere İKTAV tarafından hazırlanan hediyeler verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
İKTAV’dan öğrencilere “Mevlana” Dersi
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
VAKIFLAR HAFTASINDA MEVLANA SEVGİ VE VAKIF YOLU BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ VAKIFLAR HAFTASINDA MEVLANA SEVGİ VE VAKIF YOLU BELGESEL...
VAKIFLAR HAFTASINDA GENÇLERE VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZİ TANITALIM VAKIFLAR HAFTASINDA GENÇLERE VAKIF MEDENİYETİ ESERLERİMİZİ...
Bu Parklar İle Kaykay Sporu Tüm Kentte Yayılacak Bu Parklar İle Kaykay Sporu Tüm Kentte Yayılacak
Derince’de İbadethaneler Pırıl Pırıl Derince’de İbadethaneler Pırıl Pırıl
Yapay Zeka Çalıştayı, Bilim Merkezinde Başladı Yapay Zeka Çalıştayı, Bilim Merkezinde Başladı
Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi Başkan Hürriyet’ten taraftara 500 bilet desteği Kocaelispor-Sakaryaspor maçı öncesi Başkan Hürriyet’ten...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

VAKIFLAR HAFTASINDA MEVLANA SEVGİ VE VAKIF YOLU...
İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ www.iktav.com DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI www.devrialem.tv VE GEBZE...

Haberi Oku