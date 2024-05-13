İKTAV’dan öğrencilere “Mevlana” dersi İKTAV Başkanı gazeteci belgeselci İsmail Kahraman tarafından “kariyer haftası” etkinlikleri kapsamında Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere “Mevlana Sevgi Yolu Belgesel Gösterimi Vakfı Medeniyeti” isimli programla Türk düşünür mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaşamı hakkında bilgiler verildi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:59