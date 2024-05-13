İKTAV’dan öğrencilere “Mevlana” dersi

13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:59
İKTAV Başkanı gazeteci belgeselci İsmail Kahraman tarafından “kariyer haftası” etkinlikleri kapsamında Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilere “Mevlana Sevgi Yolu Belgesel Gösterimi Vakfı Medeniyeti” isimli programla Türk düşünür mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rum-i’nin yaşamı hakkında bilgiler verildi. Gazeteci Kahraman tarafından hazırlanan “Belh’den Konya’ya” içerikli Mevlana’nın hayatını anlatan film gösterimi sunuldu. Gençlerin büyük bir ilgiyle izlediği belgeselde gençler tarih ve kültürümüzle ilgili meraklarını giderdi. İKTAV tarafından hazırlanan programda Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, yazar, düşünür Mehmet Asıf Işık, yazar şair Necdet Demir de hazır bulundu. Programın sonunda gençlere İKTAV tarafından hazırlanan hediyeler verildi.
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