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İzmit Ve Gebze'de Alışveriş Coşkusu Yaşanacak

Kocaeli'de düzenlenen alışveriş festivali vatandaşları uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak

İzmit Ve Gebze'de Alışveriş Coşkusu Yaşanacak

31 Mayıs 2024 Cuma 11:10

 Giyimden aksesuara birçok ürünün satışa sunulduğu festivalde, yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar varan indirimler de yapılacak.   
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle İzmit Kent Meydanı ve Gebze Kent Meydanında düzenlenen Alışveriş Festivali başladı. 2 Haziran'a kadar devam edecek Kocaeli Alışveriş Festivali için esnaf yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar varan indirim yaptı. Çadırların kurulduğu festival alanında birbirinden eğlenceli aktiviteler çocuklar ve aileleri bekliyor. Şenlik havasında geçecek festivalde; giyim, ayakkabı, zücaciye, bijuteri, hediyelik eşya, aksesuar, tül, halı, perde, tatlı, çikolata ve sokak lezzetlerinin uygun fiyatlarla satışı sağlanacak. 
 Gebze Kent Meydanında düzenlenen festivale Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir katıldı. Alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret eden protokol üyeleri hayırlı işler temennisinde bulundu. 
 İzmit Kent Meydanında gerçekleşen festivale ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Kadir Durmuş katıldı. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı konser verdi. Konserin ardından protokol üyeleri alışveriş festivaline katılan esnafı ziyaret etti. 
                              


İHA
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