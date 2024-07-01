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Karamürsel Karapınar’a alternatif güzergah

Karamürsel Karapınar Yolu'na alternatif güzergah oluşturularak Tekke Baba Sokak'ta yol genişletilerek güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Karamürsel Karapınar'a alternatif güzergah

01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:52

   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Tekke Baba Sokak’ta yol genişletme ve asfaltlama çalışması yapılıyor. Karapınar Köy yoluna alternatif güzergah olan stabilize haldeki Tekke Baba Sokak, asfaltlama ve yol çizgileri çekilmesi sonrasında tabelalandırma çalışmaları da yapılarak konforlu hale getirilecek. Karapınar Mahallesi'nde besi çiftliklerinin ve kurban kesim yerlerinin yoğunluğu sebebiyle özellikle Kurban Bayramı döneminde araç yoğunluğunun fazla olduğu yola alternatif yeni güzergah oluşturularak trafiğin rahatlaması, vatandaşların konforlu ve güvenli şekilde ulaşım sağlamaları sağlanıyor. 1,8 kilometrelik bölümünde 7 metrelik kısmı asfalt, 3 metrelik kısımda yaya yolu olmak üzere 10 metre genişliğe çıkarılan Tekke Baba Sokak'ta tabelalandırma çalışması yapılacak ve yol çizileri çekilecek. 2 bin 600 ton binder asfalt serimi yapılan yeni güzergahta 4 bin 500 tonda yolun temelini oluşturan plent miks temel serimi yapıldı. 


İHA
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