Karnesini alan teleferiğe koştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’de inşa ettiği teleferiğe vatandaşlar açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gösteriyor. İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayan teleferik hattı bu kez karnelerini alan öğrenci ve ailelerini ağırlıyor. Öğrencilerin karne sevincine ortak olan büyükşehir belediyesi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılını tamamlayan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yüzde 50, ailelerine ise yüzde 25 indirimli olarak Kartepe Teleferikte seyahat etme imkanı sunmuştu. Bayram tatili boyunca aile ve çocukların akın ettiği teleferikte indirimli seyahat kampanyası devam ediyor. Kampanya 23 Haziran Pazar günü itibariyle son bulacak.

Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe trafiğinin tam ücreti 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olarak belirlenmişti. Büyükşehir belediyesinin öğrencilere karne hediyesi kapsamında, karnesini getiren öğrenciler 50 TL ödeyerek doğa ile iç içe yolculuk gerçekleştiriyor. Öğrenci ve ailelerine özel olarak gerçekleşen indirim ile birlikte Kartepe teleferiği 14-23 Haziran tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet sağlıyor.

334 rakımla Kartepe Derbent istasyondan başlayan yolculuk bin 423 rakımlı Kuzuyayla istasyonunda sonlanıyor. 10’ar kişilikten 72 kabinin yer aldığı teleferik hattında yolculuk yaklaşık 22 dakika sürüyor.

İHA