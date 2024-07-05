KENT GENELİNDE USULSÜZ SU KULLANIMLARI İÇİN DENETİMLER ARTTI

MEVSİMSEL YAĞIŞLAR AZALDI

Küresel ısınma ile birlikte mevsimsel yağışlarda ciddi oranda azalmalar yaşandı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber yağış rejimlerinde yaşanan olumsuzluklar; içme suyu kaynaklarının azalması, su kıtlığı ve kuraklık gibi birçok kötü senaryoyu da bununla beraber getirdi. İSU Genel Müdürlüğü, küresel olarak yaşanan olumsuz iklim koşullarını göz önünde bulundurarak yatırım ve çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda gerçekleştiriyor.

USULSÜZ KULLANIMLARA CEZAİ İŞLEMLER UYGULANIYOR

Kurak bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde suyumuzun korunması her geçen gün önemini arttırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bu kapsamda, kaçak su takip ve tespit ekipleri ile 365 gün saha denetimlerini aralıksız gerçekleştiriyor. Vahşi sulama, salma yöntemleri ile sulama yapan, köy çeşmeleri, mezarlık çeşmeleri ile usulsüz bahçe sulama yapanlar ve araç yıkayan kişiler kent genelinde artan denetimler ile tespit ediliyor. Usulsüz su kullanımı gerçekleştiren kişiler hakkında hukuki süreçler başlatılarak cezai işlemler uygulanıyor. Ayrıca, su şebekesinden kaçak olarak ya da usulsüz bir şekilde su sayacının ölçüm yapmasını engelleyerek gerçekleştirilen su kullanımları tespit edilerek Türk Ceza Kanunu’nun "karşılıksız yararlanma" suçu kapsamında gerekli ceza işlemleri uyguluyor. İkamesi olmayan suyun korunması için usulsüz ve kaçak kullanım ihbarını 7/24 hizmet veren ALO 185 çağrı merkezi üzerinden ‘Kişisel Verileri Koruma Kanunu’ kapsamında gizlilik çerçevesinde İSU Genel Müdürlüğüne iletilebiliyor. Musluklardan içme suyunun kesintisiz akması için vatandaşlarında duyarlı davranması büyük önem arz ediyor.

SUYU BİLİNÇLİ TÜKETMELİYİZ

İSU Genel Müdürlüğü, yaşanan küresel ısınma ve iklim değişiklerinin etkisini en aza indirmek ve meydana gelebilecek kuraklığa karşı hayati önem taşıyan su kaynaklarının korunması, suyun verimli kullanılması ve su israfının önlenmesi amacıyla kentsel su yönetiminin gerektirdiği tüm önlemleri alıp Kocaeli halkına kesintisiz içme suyu temin edilmesi için var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda, vatandaşların da suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaya özen göstermesi büyük önem arz ediyor.