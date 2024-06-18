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Kırsal mahallelere çeşme yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; muhtarlıklar, ibadethaneler, çeşmeler, mezarlıklar, tuvalet ve şadırvanlar başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarının eksiklerini gideriyor.

Kırsal mahallelere çeşme yapılıyor

18 Haziran 2024 Salı 14:08

 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki vatandaşların ortak kullanım alanlarının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürerek yeni yapılan hizmet binalarına da malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda, talep üzerine Kandıra Seyitaliler Mahallesi’ndeki çeşmeye vatandaşların yaz sıcağından ve yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için sundurma yapıldı. Ayrıca Gölcük Şevketiye’de iki çeşme tamamlanarak, halkın hizmetine sunuldu. Büyükşehir belediyesi; muhtarlıklar, ibadethaneler, çeşmeler, mezarlıklar, tuvalet ve şadırvanlar başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarının eksiklerini ve ihtiyaçlarına imkanlar çerçevesinde gidererek, güzel görünüme kavuşturuyor. 
  Kandıra Seyitaliler Mahallesi'nde yapılan çalışmayla çeşmede ihtiyaçlarını gören vatandaşlar yazın sıcaktan, kışın yağıştan korunmuş oldu. Çeşmede ayrıca üreticilerin sebzelerini yıkadıkları alan da oluşturuldu. Büyükşehir ekipleri ayrıca Gölcük Şevketiye Mahallesi’nde muhtar Hamdi Uzuner’in talebi üzerine iki çeşmenin yapımını tamamlayarak, halkın hizmetine sundu. Vatandaşlar çeşmelerden hem içme suyu ihtiyacını karşılarken hem de çiftçiler sebzelerini de yıkama imkanına kavuştu. Muhtar Uzuner’in çeşmenin başında düzenlediği cemiyette, Kuran-I Kerin tilaveti oklundu, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Şevketiye Mahalle Muhtarı Hamdi Uzuner ve vatandaşlar, mahallenin en önemli ihtiyaçlarından birini gideren Başkan Tahir Büyükakın’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti. 


İHA
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