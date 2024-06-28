KOCAELİ BÖLGESİ İZMİT İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU TÜM İLÇELERDE KUTLANMALI





Her yıl 28 Haziranda kutlanan Kocaeli bölgesi ve İzmit’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü tüm ilçelerde kutlanmalı.

Kocaeli bölgesi kurtuluş savaşlarında büyük mücadele verdi. İşgale uğradığı halde Kocaeli grup komutanlığı kurarak büyük taaruz ve sakarya savaşında destanlar yazdı.Bu konuda yazdığım makale https://www.gebzegazetesi.com/kurtulus-savasinda-kocaeli-grup-komutanligi-ve-vali-huseyin-aksoya-tarihi-gorev-makale,3181.html

Kocaeli İzmit bölgesinin bugün 28 Haziran 2024 işgalden kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Bu konuda yazdığım makaleyi sizlerle Gebze gazetesi ve belgeselcinin not defterinde paylaşmak paylaşmak istiyorum





KOCAELİ - İZMİT BÖLGESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜNÜ CANLI YAYINLARLA KUTLUYORUZ





KOCAELİ İZMİT İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ (28 HAZİRAN 1921) ANISINA MİLLİ MÜCADELEDE. GEBZE BÖLGESİNDE RUM ÇETELERİNE KARŞI BÜYÜK MÜCADRLE VEREN YAHYA KAPTANIN DİLOVASI TAVŞANCILDAKİ ANIT MEZARINDAN CANLI YAYIN İLE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ





https://www.facebook.com/share/v/kF49SEjKvdtkubv1/?mibextid=WC7FNe





MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANI DERİNCE BEŞ DİVANL RIZA BEY BELGESELİ





https://www.facebook.com/share/p/1gqRfubbSeab3pJV/?mibextid=WC7FNe





KOCAELİ KÖRFEZ TARİHİ KUTLUCA TELGRAF HANESİNİN BULUNDUĞU BÖLGEDEN CANLI YSYIN





https://www.facebook.com/share/v/4W11gvzbXHKgf4hg/?mibextid=WC7FNe





VALİ SEDDAR YAVUZUN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI





Kocaeli Valisi. Sayın Seddar Yavuz'un Kocaeli İzmit'in Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıl Dönümü Mesajı





https://twitter.com/kocaelivaliligi/status/1806326833903747304





Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin göz bebeği olan İzmit’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

Çuha Fabrikası işgalin tanığıdır.

İzmit’in işgali sırasında 18 Haziran 1920’de denizden İngilizler tarafından bombalanarak tahrip edilen ecdat yadigârı Çuha Fabrikası tarihe tanıklık ediyor.

İngiliz ve Yunan işgalinin ardından Yunan çeteleri tarafından akıl almaz işkence ve katliamlara maruz kalan İzmitliler, birlik ve beraberliğini, vatan sevgisi ile pekiştirerek, aziz vatanını kanları ve canları pahasına korumuş ve kurtuluş meşalesini bir daha sönmemek üzere yakmış ve insanlığın örnek alacağı bir zafer gerçekleştirmiştir.

28 Haziran 1921 tarihi de işte bu inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Bugün; Türkiye’nin en güzel bölgelerinden birinde, güven ve huzur içinde yaşıyorsak bunu Yahya Kaptan, İpsiz Recep, Kara Fatma, Mevlüt Efendi ve diğer isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz.

Aziz Türk Milleti’nin bekası, vatan savunması, bayrak sevgisi uğruna ülkesini düşman işgalinden kurtarmak için kutsal şehadet mertebesine ulaşan kahramanlarımız Bağçeşme Şehitliğinde huzur içinde yatmaktadırlar. Bağımsızlık destanı yazacak geçmişe sahip olan bu yiğitler, yaptıkları ile yaşadıkları dönemin ötesine geçmeyi başararak, bize mükemmel bir gelecek sağlamışlardır. Ruhları şâd, makamları âli olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile aziz Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyor, 28 Haziran İzmit’in Kurtuluş Yıl dönümünü kutluyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR. BÜYÜKAKIN IN KUTLAMA MESAJI





İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünün haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ”28 Haziran 1921 tarihi, kahraman ecdadımızın üstün cesareti ve fedakârlığı sayesinde kazandığımız, bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bizlere emanet edilen bu kutsal vatanı, aynı ruh ve inançla korumak ve daha da ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.





İzmit’in 103 yıl önce bugün, 57. Tümen Komutanı Miralay Kazım Bey’in önderliğinde ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda düşman işgalinden kurtarıldığını belirten Başkan Büyükakın, mesajına şöyle devam etti; ”Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi; ‘Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.’ Şerife Bacı cepheye mühimmat taşırken, Mehmet Çavuş düşman kuvvetlerine karşı direniş gösterirken, Ali Kemal Bey stratejik planlarıyla ve fedakârlığıyla cephede boy gösterirken, Ayşe Hanım hemşire olarak cephede yaralı askerlere yardım ederken; Yahya Kaptanlar, Fatma Seher Hanımlar, Yüzbaşı İbrahimler kendini vatan uğruna feda ederken dünyaya haykırdığımız o bağımsızlık ruhu hiçbir zaman sönmeyecek.





Bu zafer, İzmit halkının vatan sevgisi ve bağımsızlık inancının bir göstergesi olarak tarihe geçmiştir. Bu özel günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günler görme dileğiyle, kurtuluş günümüz kutlu olsun!’’





GEBZE GAZETESİ ARŞİV BELGELERİNDE KOCAELİ İZMİT. DÜŞMANDAN NASIL KURTULDU





20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920’de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. 28 Haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişi katlederek şehri ateşe verip yaktılar…





İzmit düşman işgalinden nasıl kurtuldu?

İzmit, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenmekte. Gelin şimdi Kocaeli tarihinin şeref sayfalarını birlikte okuyalım.





İZMİT; OSMANLI’NIN SANCAK MERKEZİ OLUYOR





İzmit; Tarihi en eski şehirlerimizden biri. Burası M.Ö. 337-357 yılları arasında Bitinya Krallığının merkezi olarak karşımıza çıkıyor. M.Ö. 74 yılında Roma’nın eyalet merkezi olmuş. M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla, Bizans İmparatorluğunun toprakları içinde kalmış.





TÜRK DONANMASI KURULDU





1078 yılında Anadolu Selçukluları tarafından alınan Kocaeli, Orhangazi zamanında 1326-1330 yılları arasında Akçakoca tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. Bu döneminde 1326’da ilk kaptan-ı Derya Karamürsel Alp tarafından şimdiki Karamürsel’in kıyısında ilk Türk donanması kurulmuş. 1337’de Rumeli fatihi şehzade Süleyman Paşa, Kocaeli’nin ilk sancak beyi oldu. Bu dönemden sonra şehir, önemli bir merkez olma özelliğini gösterdi, bir çok bakımdan mamur hale getirildi. Köprü, Mektep, Medrese, Çeşme, han, hamam, Camii ve Saraylar inşa edildi.





İSTANBUL’UN FETHİ BİLE KOCAELİ’NDEN BAŞLAR





Tarihçi Kemal Paşazade, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethi yolunda Kocaeli’yi bir köprü olarak kullandığını yazar. .Edirne’ye bir an önce erişmek mecburiyeti altında Sultan Mehmet hızla Bursa’ya geldiği zaman, Aşık Paşazade Venedikliler Çanakkale Boğazını kapatmışlardı yani Gelibolu’ya geçmek mümkün değildi. Çünkü o sıralar savaşacak kuvvette bir Osmanlı donanması yoktu. Fatih Kocaeli’den İzmit yolu ile İstanbul Boğazına varacaktı” diyor.





FATİH, RUMELİ HİSARININ YAPIMINI İZMİTLİLERE VERDİ





İstanbul’un fethi hazırlıkları esnasında Fatih, Rumeli Hisarının yapımını İzmitlilere vermiş ve Mimar Muslihiddin tarafından sürdürülen bu inşaat sırasında, dağlar arasından İstanbul’a bir de şose yol yapılarak bütün işler iki ay gibi kısa bir sürede bitirilmiş. İnşaatta kullanılan kereste Kocaeli ve çevresinden getirildi. Ayrıca fetihte kullanılmak üzere donanma için Kocaeli ve Bursa’dan 30 bin Forsa küreği yaptırıldı.





SAVAŞ VE GÖÇ YILLARINDA KOCAELİ





Balkanlardan 93 harbiyle birlikte başlayan Anadolu’ya göçlerde Kocaeli hep önemli bir sığınma kapısı ve sahil-i selamet noktası oldu. Bu nedenle muhacirlerin çok önemli bir kısmının hatıralarında İzmit’in, çok anlamlı bir yeri var. Çünkü İzmit, savaşların türlü acılarını birebir çeken, göç meşakkatleriyle yoğrulan, sıtma ve verem gibi hastalıklarla kırıla-döküle yol alan muhacirlerin çok önemli bir bölümünün, vapurla ve trenle gelerek ilk ayak bastıkları ve Anadolu’ya doğru yolculuklarında ilk konaklama yerlerinden birisi oldu.





MUHACİRLER MİNNETLE ANIYOR





Açlığın, kıtlığın, yoksulluğun had safhaya ulaştığı o savaş dönemlerinde, İzmit’e ayak basan muhacirleri şehrin yönetimi ve yerli halkı içtenlikle bağrına bastı ve şehirdeki boş evler onların ilk konaklama mekanları oldu. O günleri yaşayan muhacirler, İzmit’i ve İzmit halkını hep minnetle anıyor. Anadolu’ya ve özellikle Kocaeli çevresine gelip yerleşen muhacirlerin ve onların çocuklarının elinde halen eskilere ait bir hayli fotoğraf, belge, eşya, tarihi elbise, koşum araçları, ziraat aletleri ve bilgiler var. Bunların bir araya toplanarak derlenmesi, bir müzede teşhir edilmesi şüphesiz çok önemli. Gecikmeler bize çok şeyler kaybettirdi. Gelecek nesillere ibret ve hatıra olabilecek nice anılar, olaylar, tarihi bilgiler git gide hafızalardan silinmekte, belgeler, fotoğraflar raflarda ve dolaplarda çürümekte.





BİRÇOK İBRET VAR





Geçmişten geleceğe dönüp baktığımızda atalarımızdan bize miras kalan kültürel yapıdan, göç serüvenlerinden, çekilen acılardan ve daha nice olaylardan, yeni nesillere elbette ki birçok ibretler var. Yeni nesillerin kimlik gelişimlerinde, geçmiş nesillerle bağ kurabilmelerinin önemi çok büyük ve bu konuda bilimsel çalışmaları kanaatimizce kaçınılmaz kılmaktadır.





KURTULUŞ SAVAŞIN’DA KOCAELİ





Kocaeli’nin tarihinde sıkıntı ve kara günlerde yaşandı. Tarih boyunca düşkünlere kucak açtı, mazlumlara barınak, göç edenlere vatan, sürgüne uğrayanlara sığınak oldu. Tarihe 93 harbi ve Rus bozgunu olarak geçen Balkan ve kafkas harbinde Rumeliden sürülen binlerce aile Kocaeli bölgesine yerleştirildi. Karadenizde Rus işgali sırasında Rum ve ermeni zulmünden kaçan on binlerce karadenizli Kocaeli bölgesinde yeniden yurt yuva kurdu. Karadeniz ve Rumeli kökenli kaç aile dede ve ninelerinin göç sırasında yaşadığı katliam ve zulümden haberi var. İşgallerde ve göç yollarında şehit olanları rahmet ve şükranla anıyoruz…..





İZMİT’İN İŞGALİ





Kurtuluş Savaşı öncesi 20 Kasım 1918’de İzmit, İngilizler tarafından işgal edildi. 27 Ekim 1920’de de şehir, Yunanlıların işgaline uğradı. İşgalci Yunan askerleri Kocaeli bölgesindeki yerli Rum ve Ermeni işbirlikçilerle Türkleri katledip bir çok köy ve mahalleyi yakmaya ve yağmalamaya başladı. Yağma ve katliam 27-28 haziran 1921 gecesi doruk noktasına ulaştı. 28 haziran sabahı sadece İzmit merkezinde 312 kişiyi katlederek şehri ateşe verip yaktılar…





DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULDU





Kocaeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde Anadolu’da başlayan Milli Kurtuluş Savaşı ile 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarıldı. 11 Şubat 1922’de İzmit sancağı iken, Kocaeli Sancağı oldu. Her yıl 28 Haziran’da İzmit’te kurtuluş şenlikleri düzenlenerek şehitlerimiz rahmet ve şükranla anılıyor...





KOCAELİ SAVAŞLARDA 1377 ŞEHİT VERDİ





Milli Savunma Bakanlığının Resmi kayıtlarına göre Kocaelinde, Balkan Savaşı, Birinci cihan harbi, Sarıkamış, Çanakkale, Kurtuluş savaşı, Kore savaşı, Kıbrıs barış harekatı ve benzeri savaşlarda 1377 şehit verilmiş. Savaşlara gönüllü katılanlar esir kamplarında tutsak olanlar, kaybolanlar ve hastalıktan ölenler kayıtlara girmemiş. Bunlarda dikkate alındığında şehit sayısı çok yüksek rakamlarla ifade ediliyor. Bu gün Kocaeli’nde 9 şehitlik bir şeref nişanesi olarak şehri süslüyor. Bunlardan Kocaeli Şehitliği, Terör şehitleri Anıtı, Gebze şehitliği, Şehit Yahya Kaptan Anıt Mezarı ve İstiklal Harbi şehitliği önemli şehitlikler.. Şehitlerimizi ziyaret edip ruhlarına bir fatiha okuduktan sonra bir başka şehre yol alıyoruz…





















(*) Kaynakçalar; Gebze gazetesi Arşivi. FadimaHala Kütüphanesi. Devr-i Alem belgesel yayıncılık ve Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki belge ve bilgiler.





İzmit’in Kurtuluşu programı





İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü, yarın (perşembe) Kültür Tepesi’ndeki resmi anma töreni ile başlayacak. Saat 10.30 da protokolün katılımıyla Atatürk Anıtına çelenk konulup saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saat 11.15’ deBağçeşme Şehitliğindeki etkinlikte de asker ve polis şehitlerin kabirleri ziyaret edilecek. Saat 12.30 da İlçe Müftülüğünce Fevziye Camii’nde mevlit ve helva ikramı yapılacak.(https://www.cagdaskocaeli.com.tr/amp/haber/4608037/izmit-dusman-isgalinden-nasil-kurtuldu)





KUFTULUŞ. SAVAŞI. DÖNEMÜNDE. KOCAELİ. BÖLGESİ





https://ait.hacettepe.edu.tr/akademik/arsiv/adnan2.htm





GEBZENİN. İŞGALDEN KURTULUŞU NEDEN. KUTLANMIYOR



