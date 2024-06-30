KOCAELİ DİLOVASI İLE YALOVA ALTINOVA ARASINDA BELGESEL TADINDA TARİH VE KÜLTÜR YOLCULUĞU





EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜNÜN HER İKİ TARAFINDAN CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI ÇEKMEYE DEVAM EDİYORUZ





DİL BURNUNDAN CANLI HABER





AN İTİBARİ İLE 29 HAZİRAN 2024 www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM TV BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN EVLİYA ÇELEBİ DİLBURNU HAKKINDA BİLGİ VERİYOR





https://www.facebook.com/share/v/4mLKbzAhFAYSTjqH/?mibextid=WC7FNe

Yalova





TARİHİ DİLBURNU FENERİ





Fransızlar tarafından 1863 yılında yapılan ve Osmanlı dönemi yapısı olan Dilburnu Deniz Feneri, yaklaşık 150 yıl boyunca Marmara Denizi'nde gemilere yol gösterdi.





Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2009 yılında tescili yapılan fener, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek müzeye çevrildi.





Son fener çalışanı Fethi Gündoğdu'nun desteğiyle orijinal malzemeler kullanılarak aslına uygun restore edilen fener, şimdi son dönemin fener yaşantısını ziyaretçilerine aktaracak.





Altınova Belediyesi tarafından müze olarak kente kazandırılan tarihi fener, aynı zamanda Türkiye'nin fener hayatını anlatan tek müze olma özelliğini de taşıyor.





Altınova da Hersek Mahallesi Osmangazi Köprüsü ayakları yanında bulunan Dilburnu Deniz Feneri'nde sergilenen eşya ve eserlerin büyük bölümünün son fener bakımcısı Fethi Gündoğdu tarafından müzeye bağışlandığını ifade etti.





Hersek Deltası'nda da kazılarımız devam ediyor. Kazı evindeki arkadaşlarımızın çalışmaları sonucunda bu fenerimizin önünde daha eski yıllara, Roma dönemine dayanan bir deniz feneri kalıntılarına da rastladık. Bu da iki fenerin bir arada bulunduğu nadir yerlerden bir alan olarak kayıtlarımıza geçti. Bu bölge Osmangazi Köprüsü'nün altı. Daha önce de burada taşımacılık, ticaret sallarla yapılmış. Şu anda da köprü aracılığıyla feribot aracılığıyla devam ediyor. Fener tamamen şu anda müze olarak hizmete girmiş durumda.





Fenerin son bakıcısı da müze olmasından dolayı mutlu. Babası Ömer Gündoğdu'dan görevi devraldıktan sonra 25 yıl deniz fenerinde çalışıp emekli olan Fethi Gündoğdu, çocukluğundan itibaren neredeyse bütün hayatının geçtiği tarihi fenerinin müzeye dönüşmesinden mutlu olduğunu söyledi.





Fenerdeki kullandığı eşyaları ve bölümleri anlatan Gündoğdu, şunları kaydetti:





"Babam emekli olunca burayı ben devraldım. 25 sene çalıştım, emekli oldum. Burada kaldığımız oldu. Kışın babam gelip kalıyordu kötü havalarda. Ondan devraldıktan sonra karlı havalarda mecbur geliyorduk, kuleyi temizlemek için. Kar tutuyordu. Mecbur yukarı çıkıp temizliyorduk. Ailemin hayatı burada geçti. Ailemle gelip gidiyorduk. Boşluk alan ekiliyordu, biberi, domatesi hepsi oluyordu. Bazen yazın bazen de kışın gelip kalıyorduk. Gemiler arada karaya oturuyordu. Ya sisden ya da dümen arızasından kaynaklı oluyordu.





TÜRKÜ TADINDA ALTINOVA DİLBURNU FENERİ





https://www.facebook.com/drmetinoral/videos/dilburnu-deniz-fenerinin-o-eski-y%C4%B1k%C4%B1k-d%C3%B6k%C3%BCk-halinden-eser-kalmad%C4%B1-tarih-boyunca-/6903929833048399/





YALOVA ALTINOVA DİLBURNU HERSEK ZADE. AHMETVPAŞA VAKFIN DAN CANLI YAYIN





AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 OSMANLININ İLK SANCAK MERKEZİ KOCAELİ SANCAĞINDA DİLİSKELESİ İLE YALOVA HERSEK DİLBURNU ARASINDA YAPILAN DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ YERİ OLAN HERSEK ZADE AHMET PAŞA VAKFI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR





CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/VCCkeYNLZENZCoQm/?mibextid=WC7FNe





GEBZE. ESKİHLSAR (PALEKANON) KALESİ





AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 GEBZE ESKİHİSAR DA TARİHİ PALEKANON SAVAŞININ YAPILDIĞI BÖLGEDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net 10 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE OSMANLI İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA YAPILAN https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelekanon_Muharebesi#:~:text=Pelekanon%20Muharebesi%20(veya%20di%C4%9Fer%20ismiyle,Orhan%20Bey%20aras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20muharebe. SAVAŞLA İLGİLİ BİLGİ VERİYOR





CANLI YAYIN İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/VE8G7z1GefxKHPQY/?mibextid=WC7FNe





DİLOVASI İLE ALTINOVA ARASINDA YAPILAN. OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ AÇILIŞI CANLI HABERDE





30 HAZİRAN 2016 TARİHİN DE GEBZE OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞ TÖRENİN DEN CANLI MAKALE





An itibari ile 30 Haziran 2016 Kocaeli Dilovası Osmangazi Köprüsü'nün açılış törenindeyiz devri alem belgesel programı olarak tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz





CANLI MAKALE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664642700357007&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ AÇILIŞI FOTOĞRAFLARI





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=664646037023340&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





BELGESEL TADINDA GEBZE ESKİHİSAR DAN . YALOVA TOPÇULARA CANLI YAYINLARLA DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI İLE TARİH YOLCULUĞU





GEBZE TOPÇULAR ARASINDAN CANLI HABER





ESKİHİSAR TOPÇULAR ARABALI VAPURDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM TV BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN YALOVA TARİHİ KAĞIT FABRİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİYOR





https://www.facebook.com/share/v/TGqfTTMp2Br2qQ9d/?mibextid=WC7FNe





ESKİHİSAR TOPÇULAR ARABALI VAPURDAN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA





https://www.facebook.com/share/v/yxd8kGhkwPHeU2ow/?mibextid=WC7FNe





Dilovası’na Adını veren Diliskelesi’nin 80 yıllık canlı şahidi ile Dil baba Türbesini konuştuk





Kocaeli Dilovası İçmeleri ile Dilbaba Evliyası Türbesini kimler yıkıp yok etti. Gazeteci ve belgeselci olarak Dilovası’nda Tarih ve Kültür Katliamı ile ilgili bölgenin canlı şahitleri ile söyleşi yapıp bilgi aldık.





https://www.facebook.com/100004338481610/posts/2325420054279255/?d=n





Gebze gazetesi , www.gebzegazetesi.com’da canlı haber söyleşi ile konuyu kamuoyu gündemine getirdik.





http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=44860





Gebze gazetesinde yayınlan haber





Tarih ve kültür değerlerimiz yıkılıp yok ediliyor. Gebze gazetesi ve bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak tarihimizin canlı şahitleri ile konuşuyoruz.





Dilovası’nın Canlı Şahidi





Gebze Muallimköyün’den 1942 doğumlu Ahmet Pekkan babası Ethem Pekkan’ın memur olarak çalıştığı Diliskelesi tren istasyonu çevresi ile Dilbaba türbesi ve Diliskelesi İçmeleri ile ilgili gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com canlı yayınında çok önemli bilgiler verdi.





Evliya çelebinin 400 yıl önce sözünü ettiği Horasan Alp Eren’i Dilbaba evliyası türbesi ile tarihi Diliskelesi içmelerinin nasıl yok olduğunu gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel programı www.devrialem.tv program yapımcısı ismail Kahraman’a açıkladı.





Tarih ve Kültür Değerlerimiz Bulunsun





Gebze gazetesi ve devri alem belgesel programı olarak gebze bölgesi kamuoyu adına Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı sayın Tahir Büyükakın’dan Evliya Çelebi’nin 400 yıl önce sözünü ettiği Diliskelesi İçmeleri ve Dilbaba evliyası türbesinin kültür tarihimize kazandırmalarını bekliyoruz.Dilovası ve Gebze Muallim köyün canlı şahidi Ahmet Pekkan İle gerçekleştirdiğimiz canlı yayın.





https://fb.watch/edkyro7RMg/





Evliya Çelebinin Kaleminden Dilovası’nın 400 yıllık tarihi





EVLİYE ÇELEBİ’NİN KALEMİNDEN KOCAELİ ŞİFA KAYNAĞI DİLİSKELİSİ İÇMELERİ





Unesco tarafından 2011 yılı evliya Çelebi yılı ilan edilmişti. 400 yıldan fazla bir zaman önce 30 ülke 257 büyükşehir, 147 dilin konuşulduğu coğrafyayı gezmek için milyonlarca kilometre yol kateden Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde 1640’ların Dilovası hakkında önemli bilgilere yer veriyor. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde sözünü ettiği İçmeler’in Tuzla içmeler değil, Diliskelesi İçmeler olduğu çok net bir şekilde şu şekilde açıklanıyor:





“Bu (Darıca) kalede demir aldık. Hava uygun olmadığından gemiciler kürek çekmeye başladılar. Böylece yirmi mil mesafedeki Diliskelesine geldikki burada Konya, Halep, Şam, Mısıra giden hacılar tüccar ziyaretçiler at kayıklarına binip bir mil kadar karşı tarafta bulunan Hersek Diline geçerler. Çünkü bir boğazdır. Doğu tarafı seksen mil uzunluğunda bir körfezdirki nihayetinde İznikmid şehri vardır. Bu Gegboza Diliskelesinde iki han, iki ekmekçi dükkanı, bir bozahane, iki bakkal dükkanı birde çeşme vardır ki üzerindeki tarihten Sultan Muradın bostancıbaşısı Mustafa Ağanın 1048 (m. 1638) yılında yaptırdığı anlaşılıyor.





Her sene temmuzda kiraz mevsiminde İstanbuldan ve diğer yerlerden binlerce insan akın edip çadırlar kurarak bir saz ve söz yiyip içme olurki kırk gün kırk gece devam eder. Dillerde tabir edlimeyen tüfenk ve fişenk şenlikleri olur. Derde kapılıp fasit ahlat hastalığına tutulanlar burada üç gün üç gece içme suyundan içerler. Allahın emriiyle kimi kusarak, kimi sarı yeşil safra, sevda ahlat çıkarırlarki insan fena kokusundan ölüm derecesine gelir. Bazıları aşağısından safra, sevda, balgam, ahlat karabalgam, gazbur, okrak, seyrence adlı çeşitli hastalıklar çıkararak sanki yeninden hayata kavuşurlar. Bazısından benzetilmek gibi olmasın tesbih tanesi gibi kese kese şeyler çıkarki kırk ellişer boğum bağırsak şeklindeki bıçkıları çalılara sererler. Tuhaftırki bazı keseleri yardıkları vakit içinden binlerce siyah başlı kurtlar ve kelebek gibi haşereler çıkar. Bu su yalçın kayadan kaynayıp çıkar. Berrak latuf bir su isede tuzlucadır.



















EVLİYA ÇELEBİ’NİNİ KALEMİNDEN DİLBABA NIN KERAMETİ





“Oradan yine gemiye binip denizin karşıtarafında üçmil uzakta Baş iskeleye geldik. Oradan yine gemiye binip 30mil uzaklıktaki konak yeri olan Diliskelesine gittim. Karşı tarafındakiki Gebize dili ile Gegbozadili Üsküdar tarafındadır.Bu ise Hersek tarafında hakikatten denize uzanmış bir dildir.



