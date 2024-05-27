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KOCAELİ GEBZEDEN YALOVA VE KARAMÜRSELELE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ GEBZEDEN YALOVA VE KARAMÜRSELELE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:02

 

TORUNUM ASIM  EYMENLE 26 MAYIS PAZAR  GÜNÜ GEBZE DEN  OSMANLININ TARİHİ  KOCAELİ SANCAK MERKEZİ BELGESELİ ÇEKMEK İÇİN YALOVA VE KARAMÜRSEL DE YAPTIĞIM ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ 

GEBZE DİLOVASINDAN  YALOVA DİLBURNU  HERSEKE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE  DEVRİ ALEM BELGESELİ 

https://youtu.be/vPoFWPSlGxw?feature=shared

YALOVA ALTINOVA DİLBURNU FENERİ  MÜZESİ 

YALOVA  ALTINOVA İLÇESİ  DİLBURNUNDAN DENİZ FENERİ MÜZESİNİN OLDUĞU BÖLGEDEN  AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www..gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/jUdFB5um8EHuzCPK/?mibextid=WC7FNe

YALOVA  ALTINOVA DİLBURNU HERSEK  PAŞA VAKFIN DAN CANLI YAYIN 

AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024  OSMANLININ İLK SANCAK MERKEZİ  KOCAELİ  SANCAĞINDA DİLİSKELESİ İLE YALOVA   HERSEK   DİLBURNU ARASINDA YAPILAN  DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ YERİ OLAN  HERSEK ZADE AHMET PAŞA  VAKFI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE  TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL  PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net  BİLGİ VERİYOR

  CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ
https://www.facebook.com/share/v/VCCkeYNLZENZCoQm/?mibextid=WC7FNe

GEBZE. ESKİHİSAR ( PALEKANON) KALESİ  DEVRİ ALEM BELGESELİ 

https://youtu.be/Zbm344ge2SI?feature=shared

AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 GEBZE ESKİHİSAR DA  TARİHİ PALEKANON  SAVAŞININ YAPILDIĞI BÖLGEDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE  TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net 10 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE OSMANLI  İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA YAPILAN  https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelekanon_Muharebesi#:~:text=Pelekanon%20Muharebesi%20(veya%20di%C4%9Fer%20ismiyle,Orhan%20Bey%20aras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20muharebe. SAVAŞLA İLGİLİ BİLGİ VERİYOR

    CANLI YAYIN  İZLEYEBİLİRSİNİZ
https://www.facebook.com/share/v/VE8G7z1GefxKHPQY/?mibextid=WC7FNe

OSMANLI NIN İLK KUMAŞ FABRİKASI

AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024  KOCAELİ KARAMÜRSEL DE  OSMANLI DÖNEMİNDE 1890 TARİHİ DE KURULAN  KUMAŞ  FABRİKASI  www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE  TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL  PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net  BİLGİ VERİYOR

https://www.facebook.com/share/v/SuxiXkBnJgs3tNRg/?mibextid=WC7FNe

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/jgquRHQhAyeY2khX/?mibextid=WC7FNe

OSMANLI DEVLETİNİN  1301 DE KURULDUĞU YALOVA  ÇOBAN KALE  CANLI YAYINDA 

OSMANLI  DEVLETİ İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA  YALOVA  ALTINOVA  ÇOBAN HİSAR KALESİNDE 1301 TARİHİN DE  YAPILAN  SAVAŞIN OLDUĞU BÖLGEDEN  AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www..gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
https://www.facebook.com/share/v/uqoX1zpXaBgiamj1/?mibextid=WC7FNe

  SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

https://www.facebook.com/share/p/FBr9hbXk5eAgtqn8/?mibextid=WC7FNe


OSMANLI DA İLK KAĞIT FABRİKASI  1745 DE  KOCAELİ SANCAĞI  YALAKABAD DA KURULDU

YALOVA İBRAHİM MÜTEFERİKA KAĞIT MÜZESİNDE BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK

https://www.facebook.com/share/p/DP36yCSDQoyx8BZG/?mibextid=WC7FNe

Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi belgelerle varlığı kanıtlanabilen ilk kağıthanesi İlimiz Yalova’ya bağlı Elmalık Köyü’nde kurulmuştur. İlk Matbaacımız olan İbrahim Müteferrika tarafından çalıştırılmış olan bu kağıthane o dönem tamamen ithal bir ürün olan kağıdın yerli üretimini gerçekleştirmiş olması bakımından önemlidir.
 
Medeniyet Elçisi olarak adlandırılan kağıdın binlerce yıllık tarihini Kağıthane-i Yalakabad adına gözler önüne seren Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, ülkemizin de ilk kağıt müzesi olması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bu müzede Kağıdın Tarihi, Üretimi, Korunması, Kağıt Sanatları, Türkler ve Kağıt, Kağıt Sanayii, Kitabın ve Kütüphaneciliğin Tarihi gibi konularda oluşturulan bilgi panolarının yanısıra oluşturulan üretim atölyesinde ziyaretçiler kendi kağıdını üretebilecekler.
El yapımı doğal kağıt ile yepyeni bir ürün sunan Kağıt Müzesi dünya Kağıt Müzeleri yetkililerince de desteklenmektedir. Yüzlerce bilim insanı tarafından gönüllü danışmanlık yapılan müze, Kağıtçılık Tarihi konusunda bir ihtisas merkezi olma yolunda çalışmalar yürütmekte olup, oldukça zengin bir belge kütüphanesine sahiptir.











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