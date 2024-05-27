KOCAELİ GEBZEDEN YALOVA VE KARAMÜRSELELE BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN



TORUNUM ASIM EYMENLE 26 MAYIS PAZAR GÜNÜ GEBZE DEN OSMANLININ TARİHİ KOCAELİ SANCAK MERKEZİ BELGESELİ ÇEKMEK İÇİN YALOVA VE KARAMÜRSEL DE YAPTIĞIM ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMİMİZİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ





GEBZE DİLOVASINDAN YALOVA DİLBURNU HERSEKE EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE DEVRİ ALEM BELGESELİ





https://youtu.be/vPoFWPSlGxw?feature=shared





YALOVA ALTINOVA DİLBURNU FENERİ MÜZESİ





YALOVA ALTINOVA İLÇESİ DİLBURNUNDAN DENİZ FENERİ MÜZESİNİN OLDUĞU BÖLGEDEN AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www..gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA





https://www.facebook.com/share/v/jUdFB5um8EHuzCPK/?mibextid=WC7FNe





YALOVA ALTINOVA DİLBURNU HERSEK PAŞA VAKFIN DAN CANLI YAYIN





AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 OSMANLININ İLK SANCAK MERKEZİ KOCAELİ SANCAĞINDA DİLİSKELESİ İLE YALOVA HERSEK DİLBURNU ARASINDA YAPILAN DENİZ TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ YERİ OLAN HERSEK ZADE AHMET PAŞA VAKFI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR





CANLI YAYINI İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/VCCkeYNLZENZCoQm/?mibextid=WC7FNe





GEBZE. ESKİHİSAR ( PALEKANON) KALESİ DEVRİ ALEM BELGESELİ





https://youtu.be/Zbm344ge2SI?feature=shared





AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 GEBZE ESKİHİSAR DA TARİHİ PALEKANON SAVAŞININ YAPILDIĞI BÖLGEDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net 10 HAZİRAN 1329 TARİHİNDE OSMANLI İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA YAPILAN https://tr.wikipedia.org/wiki/Pelekanon_Muharebesi#:~:text=Pelekanon%20Muharebesi%20(veya%20di%C4%9Fer%20ismiyle,Orhan%20Bey%20aras%C4%B1nda%20yap%C4%B1lan%20muharebe. SAVAŞLA İLGİLİ BİLGİ VERİYOR





CANLI YAYIN İZLEYEBİLİRSİNİZ

https://www.facebook.com/share/v/VE8G7z1GefxKHPQY/?mibextid=WC7FNe





OSMANLI NIN İLK KUMAŞ FABRİKASI



AN İTİBARİ İLE 26 MAYIS 2024 KOCAELİ KARAMÜRSEL DE OSMANLI DÖNEMİNDE 1890 TARİHİ DE KURULAN KUMAŞ FABRİKASI www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA GAZETEMİZ KUGUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETNENİ www.ismailkahraman.net BİLGİ VERİYOR





https://www.facebook.com/share/v/SuxiXkBnJgs3tNRg/?mibextid=WC7FNe





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





https://www.facebook.com/share/p/jgquRHQhAyeY2khX/?mibextid=WC7FNe





OSMANLI DEVLETİNİN 1301 DE KURULDUĞU YALOVA ÇOBAN KALE CANLI YAYINDA





OSMANLI DEVLETİ İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDA YALOVA ALTINOVA ÇOBAN HİSAR KALESİNDE 1301 TARİHİN DE YAPILAN SAVAŞIN OLDUĞU BÖLGEDEN AN İTİBARİ İLE www.devrialem.tv ve www..gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

https://www.facebook.com/share/v/uqoX1zpXaBgiamj1/?mibextid=WC7FNe





SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM





https://www.facebook.com/share/p/FBr9hbXk5eAgtqn8/?mibextid=WC7FNe









OSMANLI DA İLK KAĞIT FABRİKASI 1745 DE KOCAELİ SANCAĞI YALAKABAD DA KURULDU





YALOVA İBRAHİM MÜTEFERİKA KAĞIT MÜZESİNDE BELGESEL ÇEKİMİ YAPTIK





https://www.facebook.com/share/p/DP36yCSDQoyx8BZG/?mibextid=WC7FNe





Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi belgelerle varlığı kanıtlanabilen ilk kağıthanesi İlimiz Yalova’ya bağlı Elmalık Köyü’nde kurulmuştur. İlk Matbaacımız olan İbrahim Müteferrika tarafından çalıştırılmış olan bu kağıthane o dönem tamamen ithal bir ürün olan kağıdın yerli üretimini gerçekleştirmiş olması bakımından önemlidir.

Medeniyet Elçisi olarak adlandırılan kağıdın binlerce yıllık tarihini Kağıthane-i Yalakabad adına gözler önüne seren Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, ülkemizin de ilk kağıt müzesi olması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

Bu müzede Kağıdın Tarihi, Üretimi, Korunması, Kağıt Sanatları, Türkler ve Kağıt, Kağıt Sanayii, Kitabın ve Kütüphaneciliğin Tarihi gibi konularda oluşturulan bilgi panolarının yanısıra oluşturulan üretim atölyesinde ziyaretçiler kendi kağıdını üretebilecekler.