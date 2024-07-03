KOCAELİ SANAYİ TARİHİ VE KARAMÜRSEL BELGESELİMİZİN GALA GÖSTERİMİ





Osmanlı’dan Türkiye’nin sanayi tarihinde çok önemli yeri olan Kocaeli bölgesinde araştırmalar yapıp belgesel çekimlerimi yaparken çok önemli bilgi ve belgeler ortaya çıkmakta. Osmanlı’dan Türkiye’nin sanayi tarihinde çok önemli yeri olan Kocaeli bölgesinde araştırmalar yapıp belgesel çekimlerimi yaparken çok önemli bilgi ve belgeler ortaya çıkmakta.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi sanayi tarihimiz açısından çok önemli. Osmanlı’da ilk kumaş dokuma fabrikalarından biri Karamürsel’de kuruldu. Bugün Türkiye'nin birçok bölgesinde faaliyet gösteren Karamürsel mağazalarının tarihi 1890 Osmanlı döneminde Karamürsel’de kurulan Kumaş fabrikalarına dayanmakta. Kurtuluş savaşında İngilizlerin bombaladığı Karamürsel kumaş dokuma fabrikasının bugün sadece bacası bulunuyor.

BOMBALANAN KUMAŞ FABRİKASINDAN CANLI YAYIN YAPTIK



KARSMÜRSEL KUMAŞ FABRİKASI TARLHİ

Osmanlı döneminin ilk sanayi kuruluşlarından olan Karamürsel Mensucat Fabrikası, Kocaeli İzmit Körfezi'nin Karamürsel sahil kesiminde 1890 yılında kuruldu. Sanayinin gelişimine büyük katkı sağlayan fabrikada üretilen kumaşlar, özellikle asker ve subayların kıyafetlerinin dikimi için tercih edildi. Fabrikanın kurucu, üst düzey yöneticileri, azaları, usta ve çalışanları da gösterdikleri başarı dolayısıyla Padişah II. Abdülhamid tarafından çeşitli nişan ve madalyalarla ödüllendirildi.

İŞGAL KUVVETLERİ TARAFINDAN BOMBALANDI

Kuruluşundan bu yana sayısız başarılara imza atan fabrikada, Milli Mücadele yıllarında da üretilen ürünler ile Kuvayi Milliye’ye destek verdi. Ancak savaş sırasında fabrika, işgal kuvvetleri tarafından 1921’de bombalanarak yıkıldı. Bunun üzerine Karamürsel Mensucat Fabrikası, Cumhuriyet döneminde ismini taşıdığı Karamürsel yerine İstanbul’a taşındı.



GERİYE SADECE BACASI KALDI

Yaşadığı mahallede bulunan bacanın, yıllar içinde yıprandığına dikkat çeken Ahmet Bayer, yapının yenilenmesi ve tadilattan geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Bayer, "Fabrikada askerlere kumaş üretiliyormuş. Düşman gemileri geldiğinde maalesef ki fabrika top atışlarıyla tahrip edilmiş. Bizim duyduğumuz kadarıyla fabrika sular altında kalmış, daha sonra ise İstanbul'a taşınmış. Fabrika çalışmalarına İstanbul’da devam etmiş, geriye ise sadece bacası kalmış. Yıllar önce yapılan onarım çalışmalarında bacanın alt bölümünü sıva ile kapatıldı. Bacanın alt kısmı da üstü gibiydi.





KOCAELİ SANAYİ TARLHİNİN GELİŞİMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA

KARAMÜRSEL TARİHİ BELGESELİMİZİN GALA GÖSTERİMİ

ve

CANLI YAYINDA GECENİN ONUR KONUKLARI VE KONUŞMACILARI PROF DR. AHMET TAŞAĞIL VE PROF TANER ALKAN İLE TORUNUM ASIM EYMEN İLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİK.

GALA GÖSTERİMİ İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER

GAZETEMİZ KURUCUSU VE DEVRİ ALEM TV BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN KARAMÜRSEL BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA KARAMÜRSEL TARİHİ BELGESELİ



GALA GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİNDE

İN YAPTIĞI KONUŞMA YAYINLANIYOR

KARAMÜRSEL TARİHİ BELGESELİ İZLEYİCİLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

KARAMÜRSEL TARİHİ BELGESELİNİN SON BÖLÜMÜ

DEDE TORUN OSMANLININ İLK DONANMA KOMUTANI KARAMÜRSEL ALP İN ANIT MEZARINI ZİYARDT EDEREK FATİHA OKUDUK



KOCAELİ KARAMÜRSEL İLÇESİNE ADINI VEREN KARAMÜRSEL ALP KİMDİR



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KOCAELİ BELGESELİ TADINDA TÜM DEDELERE VE DEDE ADAYLARINA SELAM OLSUN



KARAMÜRSEL KİMDİR

KOCAELİ Karamürsel’e adını veren Karamürsel Bey Anıt Mezarı

“ÖLÜNCE BENİ ÖYLE BİR YERE GÖMÜN Kİ SIRTIM DAĞLARA DAYANSIN, KUCAĞIMA DENİZİ VERİN, DAİMA DONANMAMI GÖREYİM” KARAMÜRSEL ALP

Osmanlı Tarihinin ilk Amirali Karamürsel Alp, XIV. yüzyılda yaşamıştır. Karasi Beyliği komutanlarındandır. Orhan Bey kendisini İzmit Körfezi'nin güney kıyılarını ve eski adı (PROMECTUS) olan Karamürsel Kasabası'nın Bizanslılardan alınması işiyle görevlendirdi. Kendisine tımar olarak verilen Karamürsel’in güney batısındaki Kavak Boyu Armutçuk Limanı'nda bir tersane kurarak gemi yapımına başladı. Eğitim ve öğretimiyle bir donanma oluşturulan ve bizzat komuta ederek başarı sağlayan Mürsel Alp; bir Türk Büyüğü, Bir Derya Beyi, Kaptan-ı Derya ve ilk Osmanlı Türk denizcisidir. Bu yararlıkları dolayısıyla Orhan Gazi tarafından asıl adı MÜRSEL ALP iken kendisine “KARA” lakabı verilmiştir. Ayrıca İlk Osmanlı Türkleri Döneminde görülen bir eğilim gereği aldığı yöreye adından dolayı “KARAMÜRSEL” denmiştir. Mezar yeniden restore edilerek 2007 yılında açılışı yapılmıştır. (kaynak

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