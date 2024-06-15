KOCAELİ SANCAĞINDA VAKIF MEDENİYETİ VE PALEKANON ZAFERİ





Osmanlı Devleti beylik olarak 1299 yılında Bilecik Söğüt’te kuruldu. Prof.Dr.Halil İnalcık Hocaya göre yakın bir zamana kadar Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova Çoban Kale (Koyun Hisar) savaşın da Bizans ordusunu yenerek 1302 yılında devlet statüsünü kazandı.10-11 Haziran 1329 tarihinde Gebze Eskihlsar’da Bizans İmparatorluğunu yenerek bir çok ülkelerinin tanıması ile bir dünya devleti haline geldi Osmanlı Devleti beylik olarak 1299 yılında Bilecik Söğüt’te kuruldu. Prof.Dr.Halil İnalcık Hocaya göre yakın bir zamana kadar Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Altınova Çoban Kale (Koyun Hisar) savaşın da Bizans ordusunu yenerek 1302 yılında devlet statüsünü kazandı.10-11 Haziran 1329 tarihinde Gebze Eskihlsar’da Bizans İmparatorluğunu yenerek bir çok ülkelerinin tanıması ile bir dünya devleti haline geldi

Vakıflar medeniyeti tarihimizde Osmanlı’nın Kaptan Paşa eyaletine bağlı Kocaeli Sancağı önemli bir yere sahiptir. Osmanlı’nın kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli Sancağının merkezi İzmit (İznik-Mid), Sancağa bağlı kaza merkezleri Kandıra, Şile, Gebze (Genevize), Üsküdar, Yoros (Beykoz), İznik, Yalova (Yalak-Abad), Gürle (Orhangazi), Ada (Adapazarı), Taraklı ve Geyve Kazalarından müteşekkildi. Kocaeli sancağının idari sınırları Bugünkü Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Bursa’nın İznik ve Orhangazi, İstanbul’un Anadolu yakasındaki başta Üsküdar, Kartal, Beykoz ve Şile ilçeleri olmak üzere tüm bölge ve ilçeleri kapsayan geniş bir alandı.





Kocaeli yolların kavşak noktası sahillerindeki liman ve tersaneler ile Osmanlı’nın gelişip büyümesinde çok önemli rol oynadı. Başta sultanlar vezirler ve devlet adamları olmak üzere hayırseverlerin fethedilen yerlerde kurduğu vakıflar Osmanlı’yı bu coğrafya da kalıcı hale getirdi.

PALEKANON ZAFERİ VE KOCAELİ SANCAĞINDA GEBZE ESKİHİSAR KALESİNİN ÖNEMİ

Kocaeli yarımadasının Türk-İslam toprakları haline gelmesine sebep olan Palekanon Zaferi'nin 695. yıldönümündeyiz ve Gebze’nin Fethinin tarihte çok önemli yeri var. Palekanon Savaşının yaşandığı Gebze Eskihisar Kalesi'nde ilk kez 11 Haziran 2024 tarihinde anıldı.

İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi Kütüphanesi ve

Vakfı Gebze gazetesi

be bir çok tv kanalında her gün yayınlanan devri alem belgesel orogramı

olarak

Kocaeli Sancağı ve Vakıflar medeniyeti tarihi ile ilgili belgeseller çekip araştırma yapıyoruz

Palekanon Savaşı'nın tarihi son derece önemli . 11 Haziran 1329 tarihinde Bizans Ordusu ile Orhan Bey komutasındaki Osmanlı Ordusu Gebze Eskihisar’da karşı karşıya geldi.

Savaş Bizans'ın saldırmasıyla başladı. Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze'nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze'nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci olarak düzenlenmelidir.

PALEKANON ZAFERİ İLE İLGİLİ ANSİKLOPEDİK BİLGİ

“…Pelekanon Muharebesi (veya diğer ismiyle Maltepe Meydan Muharebesi), Osmanlıların Kocaeli Yarımadasındaki fetihleri ve İznik'i kuşatmaları sebebiyle 10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebedir. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

Savaş

Türklerin Kocaeli yarımadasındaki kaleleri alarak Boğaz'a inmeleri Bizans İmparatorluğu'nu telaşa düşürmüştü. Osmanlı Beyliği tarafından alınan kaleleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik' i kurtarmak için Bizans imparatoru III. Andronikos gizlice hazırlıkta bulunarak Rumeli' den getirttiği iki bin kişilik kuvvete İstanbul ve etrafından katılan kuvvetlerle birlikte Anadolu yakasına Üsküdar' a geçti. İmparator 1329 Mayıs'ında Orhan Bey' nin üzerine yürüyüp kendisine sahilde Flokren (Darıca ile Tuzla arasında bulunuyor.)kasabasını karargâh yaptı.Bunu haber alan Orhan Gazi İznik kuşatmasına bir miktar asker bırakarak sekiz bin mevcutlu kuvvetlerinin başında olarak Pelekanon (Darıca ile Eskihisar arasında) mevkiinde bizzat İmparator'un kumandasındaki Bizans kuvvetleriyle çarpıştı.

Akşama kadar süren muharebenin devam etmesini tehlikeli gören İmparator'un ordugahına döndüğü sırada Orhan Gazi'nin taarruza geçmesi üzerine Bizans ordusunda panik oluştu. Bu esnada yaralanan İmparator deniz yolu ile İstanbul'a döndü, ordusunun çoğu kaçamadı ve imha edildi.

Sonuç

Orhan Gazi bu zaferden sonra aynı sene içinde tekrar İznik üzerine döndü. Artık kendisine yardım imkânı görmeyen İznik kumandanı bazı şartlarla teslim oldu.





PALEKANON ZAFERİ VE GEBZE'NİN FETHİNİN 695. YIL DÖNÜMÜ İLK KEZ KUTLANDI.

GEBZE’NİN FETHİNİN 695. YILI DÖNÜMÜN DE ESKİHİSAR KALESİ’NDE ŞEHİTLER İÇİN FATİHA OKUNDU

ve

OLARAK CANLI YAYINLARI İLE PALEKANON ZAFERİNİ İLK KEZ KUTLADIK.

KALENİN İÇİNDEN CANLI YAYIN.

İHLAS HABER AJANSININ HABERİ

İhlas Haber Ajansı Palekanon zaferini ve Gebze’nin fethinin 695. yıl dönümü dolayısı İle Eskihisar Kalesi’nde gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel tv program yönetmeni, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

başkanı ismail Kahraman'ın açıklamasına geniş yer verdiği haber:

Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk-İslam toprakları haline gelmesine sebep olan Palekanon Zaferi’nin 695. Yıldönümü, savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anıldı. İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın tarihi açısından son derece önemli dönüm noktası olduğuna, İstanbul’un fethi açısından da önemli olduğa dikkat çekti.

İKTAV Başkanı Kahraman yaptığı açıklamada, "11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar, Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada tarihe geçer. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi haline getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

Tarihçi Resul Orman ise yaptığı açıklamada. "Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu.

Tarihçi-yazar Mehmet Asıf Işık ise “Yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.(kaynak İhlas haber Ajansı)

Kocaeli Bölgemiz Kültür, Sanat ve Vakıf insanlarından Şair- Yazar Nedret Demir’ de Gebze Gazetemize yaptığı açıklamada şu hususların altını çizdi:

Palekanon Savaşı tarihi dönüm noktalarından biridir. Ve biz maalesef çok şanlı tarihimizin değerini yeterince bilemiyoruz. Palekanon Savaşı öyle bir savaş ki; Osmanlı’ya devlet statüsü kazandırmış olmasının yanı sıra;

*Başta diğer Anadolu beylikleri olmak üzere Bizans ve Avrupalılara Osmanlı'nın gücünü göstermesi; *Zafer sonucuyla Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu topraklarındaki hakimiyetine son verilmiş olması açısından ayrıca çok değerlidir.

Ve bu yeni oluşan şartlara göre;*Bizans, zamanında yeterli desteği sağlayamadığı için İznik Osmanlı’ya boyun eğmiş ve teslimiyet ilan etmiş; *Galibiyetin vermiş olduğu haklı gurur ve inanç sonraki yıllarda İzmit ve Gemlik'in de fethedilmesine zemin hazırlamıştır. Bu iki konumunda Osmanlı’ya geçmesiyle Kocaeli Yarımadası tamamen Osmanlı'nın toprağı olmuştur.”

şeklinde değerlendirmede bulunmuştur.

ULUSAL VE BÖLGESEL BASINDA ÇOK SAYIDA HABER YAYINLANDI

Osmanlı devletinin kuruluş tarihi ile ilgili ilk kez Gebze Eskihisar’da düzenlenen anma etkinliği hakkında ulusal ve bölgesel basında çok sayıda haber yayınlandı. Yayınlanan haberin özeti ve gazetelerin linkleri:

İKTAV Başkanı Kahraman: “Eskihisar Kalesi Palekanon Savaşı müzesi haline getirilmelidir”

Kocaeli yarımadasının Türk İslam memleketi haline getiren Eskihisar ile Darıca taraflarında gerçekleştirilen Palekanon Savaşı’nın 695. Yıldönümü tarihi Eskihisar Kalesi’nde sadece bir grup tarihçi tarafından anıldı.

Kocaeli yarımadasının Türk islam toprakları haline gelmesine neden olan Palekanon Zaferi 695. Yıldönümünde savaşın yaşandığı Eskihisar Kalesi’nde tarihçilerin katılımıyla anma programı gerçekleştirildi. Kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Araştırma Vakfı’nın Başkanı İsmail Kahraman’ın rehberliğinde tarihi Eskihisar Kalesi’nde buluşan tarihçiler Palekanon Savaşı’nın Türk islam tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken İstanbul’un fethi açısından da son derece önemli olduğu ifade etti.

İKTAV Başkanı Kahraman konuyla ilgili olarak “11 Haziran 1329 yılında Bizans Ordusu ile Orhan bey komutasındaki Osmanlı Ordusu burada bulunduğumuz yerde ( Eskihisar Kalesi önünde) Gebze ile Darıca arasında mücadele eder. Bizans’ın saldırmasıyla bu savaş başlar ve tarihe Palekanon Savaşı diye geçer ve Osmanlı Devleti burada dünya devleti olarak tarihe geçer. Osmanlı Devleti dünya devleti olarak burada Palekanon Savaşı sonrasında belli olur. Gebze’nin fethi de Palekanon Savaşı sonrasında gerçekleşir. Palekanon Zaferi Gebze’nin fethi olarak kutlanmalıdır. Eskihisar Kalesi Palekanon Zaferi ve Orhan Gazi Müzesi’ne getirilerek gençlerimizin tarih ve kültür bilinci verilmelidir” diye konuştu.

“ESKİHİSAR KALESİ TARİHİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILMALI”

Tarihçi Resul Orman ise “ Tarihçi Halil İnancık’a göre Palekanon Savaşı Gebze ve Darıca’da yaşanmıştır. Gebze Orhan Gazi zamanında dünyanın merkezine giden bir nokta olmuştur” şeklinde konuştu. Tarihçi yazar Mehmet Asıf Işık “yetkililerden bu tarihi kalenin aslına uygun bir şekilde restore edilerek tarih, kültür, sanatta kullanılmak üzere tarihi amaçlarda kullanılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GEBZE NİN FETHİ VE PALEKANON ZAFERİ'NİN 695. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA HABERİNE ULUSAL VE BÖLGESEL BASIN GENİŞ YER VERDİ

PALEKANON ZAFERİNİ KUTLADIĞIMIZ 11 HAZİRAN 2024 GÜNÜNÜN SABAHI KOCAELİ VALİSİ’NDEN ALDIĞIMIZ TEŞEKKÜR BELGESİNİ GEBZE’NİN FETHİNİN 665. YIL DÖNÜMÜNE ARMAĞAN EDİYORUM.

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ'DAN GENÇLERE DOKUNAN ÖRNEK PROJEDE VALİ BEYİN ELİNDEN TEŞEKKÜR BELGESİ ALDIK.

Başta TGRT belgesel tv olmak üzere her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programı

ve

ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde bu gün (12 Haziran 2024 ) de yayınlanan Makalelerimizi sizlerle paylaşıyorum

Onbinlerce gence dokunulan KOCAELİ ÖNEM Projesi’nin Yıl Sonu Gala Töreni Vali Yavuz Çiftinin Katılımlarıyla Kocaeli Kongre merkezinde gerçekleşti.





Törende biz de araştırmacı Gazeteci ve Devri Alem belgesel program yönetmeni olarak Seddar Yavuz tarafından Kocaeli tarih ve kültürünün tanıtılmasına katkılarımızdan dolayı teşekkür belgesi aldık.

KOCAELİ VALİSİ KONUŞUYOR

Kocaeli önem projesi ödül törenini toplantısında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un konuşması

canlı yayında:

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONUŞUYOR

Kocaeli önem projesi ödül törenini toplantısında Kocaeli il milli eğitim müdürü Ömer Akmanşen'in konuşması

canlı yayında:

GEBZELİ ÖĞRENCİLER SAKARYA ŞİİRİNİ OKUYOR

Kocaeli önem projesi ödül töreni Kocaeli valisi Seddar Yavuz un katılımı İle gerçekleştirilen etkinlik

canlı yayında

Gebze Mustafapaşa İlköğretim öğrencilerinin seslendirdiği Sakarya Türküsü:

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM

KOCAELİ ÖNEM PROJESİ İLE İLGİLİ VALİLİK RESMÎ. WEB SİTESİNDE YAYINLANAN HABER

İlimizde 2020 yılından bu yana yürütülen “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesinin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Gala Töreni Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli ili genelinde öğrenim görmekte olan ve ÖNEM projesinde belirlenen risk gruplarından en az birine sahip olan, dezavantajlı ve risk altındaki çocukların akademik, kültürel ve spor faaliyetleri yoluyla özel nedenlerini ortadan kaldırmak, gönüllerine dokunmak, ellerinden tutmak, kişilik gelişimi sağlamak, sorun çözme becerilerini iyileştirmek ve karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla yürütülen Kocaeli ÖNEM Projesinin Yıl Sonu Gala Töreni, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören programı, ÖNEM Projesinin tanıtım videosu gösterimi ile devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen’in gerçekleştirdiği açılış konuşmasının ardından Vali Seddar Yavuz projenin önemine binaen bir konuşma gerçekleştirerek emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Vali Seddar Yavuz hitaplarına katılımcıları selamlayarak başladı ve devam etti: “Bizim kaybedecek hiçbir evladımız yok, biz dünya üzerindeki şüphesiz en büyük milletlerden bir tanesiyiz. İmparatorluklar kurmuş yaşatmış, insanların etnik kökenlerine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmamış, herkesi kucaklamış evrensel bir mesajı olan bir milletiz. Bizim önceliğimiz sadece bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayanlar için olmamıştır, her bir insanı gönülden kucakladık ve kucaklamaya devam ediyoruz.”

“Çocuklarımız Hak Ettikleri Sevgi ve Şefkati Almalıdır”

Sanayi Devriminin ıskalanmasıyla Türkiye’nin sadece ekonomik anlamda değil sosyal ve kültürel anlamda da etkilendiğini, gözyaşı ve acılara sebep olduğunu, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de çabalarıyla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayretleri sonucunda bile toplumun mutlu olamadığını, bunun da sebebinin yalnızlık olduğunu vurgulayan Vali Seddar Yavuz: “Dolayısıyla bu denli dünyanın hızlı döndüğü ve bilginin bu kadar hızlı üretildiği, hızlı yayıldığı ve eskidiği bir dünyada en önemli sorunlarımızdan bir tanesi maalesef yalnızlıktır. Kalabalıklar içerisinde yalnızlık, aile içerisinde yalnızlık, mahallede yalnızlıktır. Diğer taraftan iletişim çağından bahsederken insanlar arasındaki iletişimin sanal, gerçeklikten uzak ve gönüllere hitap etmediğini de söylemek isterim. İşte bu sorunlar çerçevesinde baktığımız zaman parçalanmış aileler görüyoruz, boşanma oranlarının dünya genelinde arttığını, ülkemizde de dünyaya oranla az olmakla birlikte hızla artış eğiliminde olduğunu görüyoruz.” dedi Ve en büyük zararı çocukların gördüğünü, hak ettikleri sevgiyi, şefkati ve ilgiyi göremediklerini bu sebeplerle çocukların birçok risk faktörleriyle karşılaştığını, bu meyanda ÖNEM Projesinin büyük faydalar sağladığını vurguladı.

“Çocuklarımızı Olaylara Karşı Dirençli Bireyler Olarak Yetiştirmeliyiz”

ÖNEM Projesinin amacına ve yöntemine değinen Vali Yavuz: “Sadece maddi imkanlar sunmak ile insanların gönüllerinin tatmin olmadığını biliyoruz. Diğer taraftan yine şu veya bu şartlarda eşit olmuyoruz. Sosyal hayatı da eşit yaşamıyoruz. İşte tam da bu noktada ÖNEM projesi; sevgi, ilgi, şefkat yoksunluğu bulunan veya parçalanmış aileler, ebeveynlerden birisinin cezaevinde bulunması, madde kullanımı gibi herhangi bir özel nedeni olan evladımızın elinden tutmak, onun yanında olduğumuzu hissettirmek, psikolojik, sosyal, kültürel faaliyetlerle onlara özgüven kazandırmak ve karşılaştıkları sorunlar karşısında kaçan değil, sorunun üstüne giden, çözebilen, çözmek için gayret gösteren dirençli bir birey oluşturmak istiyoruz. Yaptığımız projenin hedefi ve amacı da tam olarak budur.” ifadelerini kullandı.

“Her Bir Evladımızdan, Çocuğumuzdan Sorumluyuz”

Vali Yavuz sevgi ve şefkatin yerini başka bir değerin dolduramayacağını belirterek: “İnsanlar sadece çocuklarını doğurarak annelik ve babalık vazifesini yapmış olmazlar, ekonomik imkân ve fırsatlar vermiş olmakla da iyi anne ve ebeveyn olunamaz. Nitekim sevginin ve şefkatin yerine konulabilecek ikinci bir değeri ben 57 yaşındayım bulamadım. Aziz milletimize hizmet yolunda geçirdiğim 35 yılımda en büyük eksikliğin; sevgi ve şefkat yoksunluğu, insanların davranışları ve eylemleri olduğunu gördüm. Bu eksikliği mutlaka gidermeliyiz. Biz çocukları sadece ailelerin çocukları olarak değil aziz Türk Milleti’nin çocukları, evlatları olarak görüyoruz, kendimizi geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza karşı sorumlu hissediyoruz.” dedi.

“Akademik Başarıyla Hayat Başarısını Eşleştirmek İstiyoruz”

Vali Yavuz, eğitimin sadece nitelikli okullardan ibaret olmadığını söyledi ve şunları ekledi: “Biz eğitim, eğitim, eğitim diyoruz. Eğitimi ise insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Çok bilgisi olan ama bilgisi ile amel etmeyen, bildiğinin tam tersini yapan bir anlayışı reddediyoruz. O yüzden şu an eksikliğimiz nedir dersek; çocuklarımızın üniversite sınavından en yüksek puanı alması için onları yarıştırmak, sürekli yarıştırmaktır. Çocuklarımızın davranışlarına, hayata hazırlıklarına dair yeterince kaygımız ve endişemiz bulunmuyor. Ama bilin ki özgüveni eksik, sorun çözme becerisi kazandırılmamış, sosyalleşmemiş bireylerin akademik başarıları çoğunlukla yarıda kalır. İş hayatlarında başarılı olamazlar. Biz o yüzden akademik başarıyla hayat başarısını eşleştirmek istiyoruz. Biz evlatlarımızı her alanda nitelikli ve kendine özgüven duyan gençler olarak yetiştirmek ve hayata kazandırmak istiyoruz. “

Dört Yılda, 21 Bin 512 Haminin Desteği ile 1 Milyon 493 Bin 1 Çocuğumuzun Gönlüne Dokunuldu

ÖNEM Projesi kapsamında 2020 ile 2024 yılları arasında gerçekleştirilen bazı istatistikleri paylaşan Vali Yavuz: “Şimdi geride kalan dört yıla bakarsak; proje kapsamında 1 milyon 493 bin 1 evladımıza dokunduğumuzu söyleyebiliriz. Biz sadece özel nedeni olan evlatlarımızla ilgilenmiyor diğer evlatlarımızla kaynaştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Dolayısıyla evlatlarımızın kendisinde herhangi bir eksiklik hissetmemesi için diğer arkadaşlarıyla, akranlarıyla beraber etkinlikler düzenliyoruz. 100 yıl önce yaşadığı şehrin kim tarafından işgal edildiğini bilmeyen bir nesil kendi öz varlığını önümüzdeki yüzyıla aktarabilir mi? Bizim en önemli hususlarımızdan bir tanesi medeniyet yolculuğudur. Biz kimiz? Ben kimim? Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum sorularını doğru sormaktır. O yüzden bu proje sadece spor yaptıran, sadece resim çizdiren, sadece dramalar da rol alan gençler değil aynı zamanda Türk kültür ve medeniyetini, yakın tarihimizi ve değerlerini bilen gençler yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

ÖNEM ile çocukların şehit aileleri ve gazilerimiz ile buluşturulduğunu, yaşlılarla bir araya getirilerek onlarla vakit geçirmelerine kadar birçok faaliyetin gerçekleştirildiğini dolayısıyla onları her yönüyle hayata hazırladıklarını ifade eden Vali Yavuz: “Sadece bu yıl içerisinde hedef grubumuzda 19 bin 344 öğrencimiz bulunuyor. Bu programı ilk defa dinleyenler için söylüyorum; rehberlik servislerinin tespit ettiği öğrencilerdir bu öğrencilerimiz. Dolayısıyla tamamen teknik arkadaşlarımızın özel raporlarıyla bu gençlerimizi belirliyoruz. Yaklaşık 265 bin 794 evladımız bu sene programlara katıldı. Bu sene içerisinde 5 bin 653 hamimiz olmak üzere 2020 yılından itibaren toplam 21 bin 512 hami sayısına ulaştık.”

“Biz de Varız Diyelim, Şikâyet Etmek Yerine Eyleme Geçelim”

ÖNEM Projesinde emeği geçen Büyükşehir ve ilçe belediyelerine, kaymakamlara, il-ilçe milli eğitim müdürlüklerine, öğretmenlere, tüm kurum ve kuruluşlara, iş adamlarına ve projenin en önemli ayaklarından olan hamilere teşekkür eden Vali Seddar Yavuz: “Bir evladımızı kurtarabilirsek, bir evladımızın yüzündeki tebessümün sebebi olabilirsek kendimizi mutlu addederiz. O yüzden hep beraber gelin ben de varım, biz de varız diyelim, şikâyet etmek yerine aksiyon alalım. Biz de varız, ben de varım, ben de bir evladımızın sorununu çözmek istiyorum, yüzündeki tebessümün sebebi olmak istiyorum, yıllar sonra onunla karşılaştığımda onunla gurur duymak istiyorum, kendimi de değerli hissetmek istiyorum diyenlere de bir kez daha buradan çağrıda bulunuyorum. Lütfen çekinmeyin, lütfen bu yolculuğa dahil olun. Sevgi ve şefkat medeniyeti olarak tanımladığım Türk kültür ve medeniyetinin değerlerini sadece sözle değil eylemlerle de hayata geçirelim.” dedi ve hami sayısının artmasını temennisinde bulunarak sözlerini sonlandırdı.

Yapılan hitapların ardından ÖNEM Projesi’nin 2023-2024 yılı faaliyetlerini içeren bir video gösterimi daha izletildi.

Gölcük Şehit Cengiz Topel İlkokulu Ege Yöresi Halk Oyunları gösterisi, Gebze Mustafa Paşa Anadolu Lisesi Sakarya Şiiri Oratoryo dinletisi ve Gebze Çolakoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Anadolu Kadın Kıyafetleri Defilesi davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

ÖNEM Projesi’nin yürütücüsü olan il ve ilçe temsilcileri

ile projenin en önemli ayağı olan hamilerimize teşekkür ve başarı belgeleri, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendi ile protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kocaeli ÖNEM projesinin Yıl Sonu Gala Töreni, toplu fotoğraf çekimi ve Vali Seddar Yavuz’un etkinlikte görev alan çocuk ve gençlerle sohbet etmesi ile sonlandı.

Gala Törenine Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz Hanımefendinin yanı sıra; Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Baro Başkan V. Kadir Caner Karakadılar, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter V. Hasan Aydınlık, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rabia Terzi, kurum müdürleri, Organize Sanayi Bölgelerinin Yöneticileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, il-ilçe millî eğitim müdürlüğü ÖNEM projesi koordinatörleri, idareci, öğretmen ve öğrenciler ile ÖNEM projesi hamileri ve davetliler katıldı.(kaynak Gebze gazetesi )