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Kocaeli'nin en renkli adamından öğrencilere renkli karne hediyesi

Kocaeli'de renkli ve şık giyim tarzıyla tanınan Ergül Yazıcı, karne heyecanı yaşayan öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilere sürpriz yapan Yazıcı, dereceye giren ve belge alan öğrencilere, rengarenk kravatlar ve çiçek hediye etti.

Kocaeli'nin en renkli adamından öğrencilere renkli karne hediyesi

14 Haziran 2024 Cuma 16:21

 Kocaeli'de 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Kartepe Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen törenle gençler karnelerini alırken, Kocaeli'de şık ve renkli giyim tarzıyla tanınan 68 yaşındaki Ergül Yazıcı da öğrencilere sürpriz yaptı. Yazıcı, başarılı öğrencilere renkli kravatlar ve çiçek hediye etti.  
 Öğrencilere karnelerini veren okul müdürü Ömer Yılmaz, "Tüm yurtta olduğu gibi okulumuzda karne heyecanı yaşadık. 2023-2024 eğitim öğretim yılının son günü öğrenciler ve öğretmenlerimizle birlikte icra ettik. Karnesini alan öğrencilerin heyecanına ortak olduk" dedi. 
 
  "Bana pembe kravat hediye edildi, çok mutlu oldum" 
 Karnesine kavuşan Ahmet Melih, "Sene bitti, çok mutluyum, yaz tatili başladı. 82 puan ile teşekkür aldım. Bugün de bana pembe kravat hediye edildi, çok mutlu oldum. Gömleklerime de yakışacağını düşünüyorum" dedi.  
  11. sınıfı derece ile bitiren Melike Ay, "11 sınıfı 3. olarak dereceyle bitirdim. Bu sene bol etkinliklerle okulumuzu bitirdik" diye konuştu. Ergül Yazıcı'ya hediyesi teşekkür eden Ay, hedeflerinden de bahsederek, "Üniversitede iktisat okumak istiyorum. En büyük hedefim kendi işimi kurmak. Daha çok bankalardaki eksikliklere yönelik şirket kurmayı hedefliyorum. Bu yönde ilerlemeye devam edeceğim" şeklinde konuştu. 
 
  "Renkli renkli kravatlar getirip gençlere verdim" 
  Öğrencilerle bir araya gelen Ergül Yazıcı ise "Renkli, değişik takım elbiselerim vardır. Bu yüzden Kocaeli beni renkli kişiliğimle tanır. Bende bu özel günde çocukları yalnız bırakmak istemedim. Başarılı öğrencilere hediye de vermek istedim ve renkli renkli kravatlar getirip gençlere verdim. Kız öğrencilere de hem kravat hem de çiçek verdim. Mutluyum, tüm öğrencilere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. 


İHA
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