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“Kocaeli’yi denizcilik alanında daha ileriye taşıyacağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı mesajla Kabotaj ve Denizcilik Bayramı’nı kutladı.

'Kocaeli'yi denizcilik alanında daha ileriye taşıyacağız”

30 Haziran 2024 Pazar 16:42

 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, denizlerimizde edinilen bağımsızlığın egemenliğimiz ve ekonomimiz için hayati önem taşıdığını ifade ederek, ”1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile birlikte, denizciliğimiz büyük bir ivme kazanmış, deniz ticaretimizde önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Sahip olduğumuz eşsiz kıyılarımız, limanlarımız ve denizcilik sektörüne; çevremize yaptığımız yatırımlar ile birlikte Kocaeli'yi denizcilik alanında daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz“ dedi.

Kabotaj Bayramının sadece geçmişteki kazanımlarımızı kutlamakla kalmayıp, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi de şekillendirdiğini ifade eden Başkan Büyükakın, ”Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir denizcilik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Körfez’imizin ucunda biriken 8.5 milyon ton çamurun bertarafı için 5 yıl sürecek 120 milyon dolarlık dev projeyi başlattık. Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı çevre projelerinden biri olan bu çalışma ile İzmit Körfezi’nin en doğusunda kalan yaklaşık 720 hektarlık bölgede 15 metre derinliğe kadar olan dip çamuru temizlenecek.

Deniz ekosistemini korumak ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda körfezimize binlerce yavru balık salımı yapıldı. Denizlerimizdeki kirliliği önlemek amacıyla deniz süpürgesi ve deniz yüzeyi temizleme araçları kullanarak düzenli temizlik faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Kocaeli’deki plajlarımızın temizliği ve güvenliği için çalışmalar yürütüyor, Mavi Bayrak standartlarına uygun hale getiriyoruz. Şu anda 9 Mavi Bayraklı plajımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yerel balıkçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak modern balıkçı barınakları ve limanlar inşa ediyor, mevcut olanları iyileştiriyoruz. Okullarımızda ve toplumun çeşitli kesimlerinde deniz temizliği ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitimler ve farkındalık kampanyaları düzenliyoruz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, denizciliğin önemini her zaman vurguluyor ve bu alanda yapılan çalışmaları destekliyoruz. Denizlerimizin temizliği ve doğal yapısının korunması, geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Hep birlikte, denizlerimize sahip çıkarak, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kabotaj ve Denizcilik Bayramı'nızı en içten dileklerimle kutluyor, denizlerimizdeki bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün daim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle denizcilik tarihimizde şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

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