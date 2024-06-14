Körfez'de kuşak sınavı yapıldı

Körfez Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan kuşak terfi sınavına sporcuların yanı sıra aileler de ilgi göstererek heyecanla çocuklarını izledi. Heyecan dolu atmosferde geçen sınav sonucunda, bir üst kuşağa terfi etmeye hak kazanan tüm sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.

Körfez Gençlerbirliği karate antrenörü Şaban Ağaya, "Haftanın 4 günü müsabık sporcular ve diğer 2 günü de beyaz ve renkli kemer sporcuları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Haftanın 6 günü 3 seans antrenmanlarımız aralıksız devam ediyor. Sporcularımız 4 ayda bir kuşak sınavına girip bu üç bölümü de eksiksiz yapmak zorundalar. Bunları yapabilenler bir üst kuşağa geçiyorlar. Bugün 54 sporcumuz başarıyla sınavlarını geçerek kuşak atladılar. Diğer yandan 8 sporcumuz ise siyah kuşak 1. Dan sınavına girip başarıyla geçtiler. Kulübümüzde karatede toplam 125 lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karate altyapısı olarak Kocaeli’de iyi bir seviyedeyiz. Diğer yandan Türkiye genelinde de kulüp olarak katıldığımız turnuva ve şampiyonalarda adımızı başarıyla duyurduk ve tanınmış bir kulüp haline geldik. Gerek Türkiye dereceleri, gerek uluslararası dereceler ile adımızdan söz ettiriyoruz" dedi.

İHA