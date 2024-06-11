Mezarlıklar bayrama hazırlanıyor

11 Haziran 2024 Salı 10:40

Körfez Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ziyaretlerini rahat ve daha huzurlu şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm mezarlıklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında mezarlıklarda çalışma gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirileceği ifade edilerek, "Mezarlık içerisinde ve çevresindeki yabani otların ziyaret sırasında vatandaşlarımıza rahatsızlık vermemesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor" denildi.



İHA