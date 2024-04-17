MOĞOLİSTAN DAN FİNLANDİYAYA BELGESEL TADIN DA GEZİ NOTLARI

Türk tarlhinin manevi tapu senedi moğulistan Orhun vadlsinde bulunanan 1500 yıllık tarihi geçmişe sahip GÖKTÜRK KİTABELERİ ile ilgili yılllardan beri araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ediyoruz





MOĞULŞSTSN DA YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMA





Devr-i Alem belgesel program yönetmen ve

yapımcısı İsmail KAHRAMAN 15-21 Haziran 2010 tarihinde Hun imparatorluığundan Göktür imparatorluğuna, Moğol imparatorluğundan Uygur Türk imparatorluğuna Türk tarihinin kuruluş destanının yazıldığı Moğolistan’da belgesel çekimi yaptı. Göktürk Orhun kitabeleri nin bulunduğu tarihi Karakurum ve Karabalgas şehirlerin de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak araştırma yapıp bir çok tv kanalında yayınlanan Devri aleme belgesel programı www.devrialem.tv olarak belgesel çeken araştırmacı gazetesi ve belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net in kalem ve kamerasından Moğolistan da belgesel tadın da gezi notları.





MOĞULİSTAN DA GÖKTÜRK ORHUN KİTABELERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAZIM VE BELGESELLERİMİZ





https://www.gebzegazetesi.com/mogolistan-gezi-notlari-makale,5697.html





MOĞULİSTANDA TÜRK TARİHİ BELGESELİ

https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcfY9rTt0





MOĞULİSTAN GÖKTÜRK KLTABELERİ BELGESELİ





https://youtu.be/lRtL88RNq0A





BELGESEL TADINDA FİNLANDİYA DA DEVRİ ALEM





İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi* ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Vakfı** İşbirliğiyle dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni İsmail Kahraman’ın şimdiki durağı Finlandiya! 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimizi sizlerle paylaşıyoruz.





Başta TGRT belgesel TV’de BRTV olmak üzere her gün birçok ulusal ve bölgesel TV’de yıllardan beri yayınlanan Devri Alem belgesel TV programı çekimi yaptığımız Finlandiya’da Türkiye’nin Helsinki büyük elçimiz Deniz Çakar Hanımla yaptığımız belgesel söyleşi BRTV’de haber olarak yayınlandı.





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktavvakfi.com kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz. Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni Olarak 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimiz de yaptığımız araştırma gezi notlarını sizlerle paylaşıyoruz.





TGRT DE MOĞULİSTAN DA TÜRK TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/PTuGgXMMHNMsF9vt/?mibextid=WC7FNe





https://www.facebook.com/share/v/egKhTWA4PUaLAtdj/?mibextid=WC7FNe





An itibari ile 17 Nisan 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2010 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak MOĞULİSTAN DA TÜRK TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/82xaGKbi9ydxBZzg/?mibextid=WC7FNe





13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz





2024 FİNLANDİYA TÜRKİYE ARASINDA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULUŞUNUN 100 YILI





Finlandiya ile Türkiye Arasındaki Dostluk Anlaşmasının 100. Yılı Kutlandı





Finlandiya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerini kuran dostluk anlaşmasının 100. yıl dönümü vesilesiyle başkent Helsinki’de, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde kayıtlı Göbeklitepe’yi de kapsayan “Taş Tepeler” projesinin sunumu yapıldı.





Türkiye’nin Helsinki Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Büyükelçilik tarafından organize edilen etkinliğe, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuşmacı olarak katıldı.





İlki Helsinki Üniversitesinde yapılan etkinlik,Helsinki Belediyesi binasında halka açık şekilde devam etti (kaynak. https://halkapinar-haberler.com.tr/finlandiya-ile-turkiye-arasindaki-dostluk-anlasmasinin-100-yili-kutlandi/)





FİNLANDİYA DAN ZİYARETÇİMİZ VAR





FİNLANDİYA DA TÜRK İSLAM TARİHİ BELGESEL ÇEKMEMİZE REHBERLİK YAPIP KARABÜK BRTV TV NİN SAHİBİ MEHMET ÇETİNKAYA İLE BİZLERİ BAŞKENT HELSİNKİDE MİSAFİR EDİP AĞIRLAYAN KARABÜK EFLANİLİ M.Ali YILDIZ BEY İLE GEBZEDE KÜLTÜR TURU YAPTIK

https://m.youtube.com/watch?v=gALg9JGkuPo





KENDLSİNE www.iktav.com ARAŞTIRMA MERKEZİNE YAPTIĞI NAZİK ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

https://m.youtube.com/watch?v=ubjZhwRe_Go





BELGESEL TADINDA HELSİNKİYE SELAM OLSUN

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg





TÜRKİYENİN FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİSİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ BRTV DE YAYINLANDI





Başta TGRT belgesel tv be BRTV olmak üzere her gün bir çok ulusal ve bölgesel tv de yıllardan beri yayınlanan devri alem belgesel tv programı çekimi yaptığımız Finlandiya da Türkiye’nin Helsinki büyük elçimiz Deniz Çakar hanımla yaptığıımız belgesel söyleşi BRTV de haber olarak yayınlandı





https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2678362028985054&id=100004338481610&mibextid=WiMSqg





İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizle ilgili araştırmalar yapıp birçok TV kanalında İlim kültür tarih ve teknoloji vakfı www.iktavvakfi.com kültür hizmeti olarak yayınlanan Devri Alem Belgesel belgesel programı (www.devrialem.tv) olarak belgesel çekmeye devam diyoruz.

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni Olarak 23-26 Eylül 2023 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yaptığımız araştırma, canlı yayınlar ve belgesel çekimlerimiz de yaptığımız araştırma gezi notlarını sizlerle paylaşıyoruz.

FİNLANDİYA DA BELGESEL TADIN DA GEZİ MOTLARI

http://www.iktavvakfi.com/blog/2023/09/28/finlandiyada-turk-islam-medeniyeti-arastirmasi/





MOĞULİSTAN DA GÖKTÜRK ORHUN KİTABELERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAZIM VE BELGESELLERİMİZ





https://www.gebzegazetesi.com/mogolistan-gezi-notlari-makale,5697.html





https://www.youtube.com/watch?v=3ZvcfY9rTt0





https://youtu.be/lRtL88RNq0A





https://www.facebook.com/share/v/PTuGgXMMHNMsF9vt/?mibextid=WC7FNe









https://www.facebook.com/share/v/egKhTWA4PUaLAtdj/?mibextid=WC7FNe

İHA