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Öğrenci Yurdu Lojmanı Alevlere Teslim Oldu

Başiskele ilçesinde erkek öğrenci yurdu lojmanının çatısı alevlere teslim oldu. Alevler korku ve paniğe sebep olurken yangın bir saate söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken bir vatandaş dumandan etkilendi.

Öğrenci Yurdu Lojmanı Alevlere Teslim Oldu

04 Temmuz 2024 Perşembe 23:45

  Yangın, Başiskele ilçesi Yuvacık Fatih Mahallesi Kurtuluş Caddesi Subaşı Sokak'ta bulunan Özel Yuvacık Baraj Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu lojmanında çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çatıda yangın çıkarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alev Alev yanan çatı, bir saate kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bir vatandaş sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Çatının tamamı yanarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  




İHA
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