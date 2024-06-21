ORADA BİR KÖY VAR UZAKTA BİZLERİ BEKLİYOR





BAYRAM TATİLİNDE DE KÖYLER GARİP TORUN YOLU GÖZLEYEREK GEÇİRDİ BAYRAM TATİLİNDE DE KÖYLER GARİP TORUN YOLU GÖZLEYEREK GEÇİRDİ

Sakarya nehrinden Siriderya Seyhun Nehrine İpek yolunda vakıflar medeniyetimizi araştırıp belgesel çekimi yaparken evlatlarım ve torunlarımın atalar ve dedelerinin köyü Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyündeyiz.

An itibari ile 19 Haziran 2024 Ankara Nallıhan Yeşilyurt-Haremi köyünden

ve

Canlı yayında köy tarihi ile ile ilgili verdiğimiz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

NALLIHAN KÖYÜNÜN CANLI ŞAHİDİ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ YAPMIŞTIK

Ataları Konya'dan gelen ve Yeşilyurt Haremi köyünün Türkmenler sülalesinden olan merhum Alettin Koçak ve bugün 85 yaşında olan Nurettin Koçak ile geçmişte yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyorum

YEŞİLYURT HAREMİ KÖYÜ İLE İLGİLİ DAHA ÖNCE BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE YAZDIĞIM MAKALELER

Bayram Tatilinde Köylere Gidelim

Gebze gazetesi

ve gazete gebze ile

da belgeselcinin not defteri köşesinde 4 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz

Kurban Bayramı Yaklaşıyor.Bayram tatili 9 gün oldu. Köylerdeki ata dede mezarları Fatiha bekliyor.Bayram tatilini fırsat bilip köylere gidelim ecdat mezarlarını ziyaret edelim.

Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyün de belgesel çekimi yapıp ata dede mezarlarını ziyaret edip köyün kurucusu Horasan Eren’i evliyaların türbelerini ziyaret edip Fatiha okuduk.

Sosyal medya paylaşımım

Nallıhan Kaymakamı Adına Yapılan Çeşme

Vefa önemli Hizmet yapanlar unutulmamalı Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyünde Horasan Eren’i Ana dede mezarlığı Karyağdı türbesinden

olarak canlı yayın yaparak köy muhtarı Emin bey den kurt kuş yaban hayatı hayvanların su içmesi için Dönemin kaymakamı adına yapılan çeşme hakkında bilgi aldık.

Yeşilyurt Haremi Köyü Tarihine Işık Tutan Türbe

Adına Yeşilyurt Haremi köyünde Çeşme yapılıp köy muhtarı Emin Bey tarafından şiir yazılan kaymakam beyin katılımı İle düzenlenen Hacet bayramı törenleri ile ilgili yazdığım yazı.

Orada Bir Köy Var Uzakta

Tarım Ziraat ve Hayvancılığı geliştirmek için köyleri canlandırmalı ve köy okullarını yeniden açmalıyız.

Ankara’nın tarihi Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyünde ilkokulun yıkık ve perişan hali vicdanları sızlatıyor.

Devri alem belgesel tv programı

olarak bir çok önemli insanın yetiştiği ilk okulun perişan halinin belgeselini çekip köyden canlı yayın yaptık.

Sosyal medyada yaptığım paylaşımım

Devri Alem TV köylerle ilgili araştırmalar yaparak canlı Yayın yapmaya devam ediyor.

Orada bir köy var . Ankara Nallıhan Yeşilyurt köyünden

olarak canlı yayın yaparak 9 günlük bayram tatilin de tatil beldelerine değil köylere giderek kurbanlarınızı köylerde kesip ata dede evlerini şenlendirip ocaklarını tüttürelim evler yıkılmasın Bahçeler kurumasın mezarlar yok olmasın.

Birçok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı

olarak Yeşilyurt Haremi köyünden canlı yayındayız.

Ormanlarımız ve Çeşme Su Hayat Kaynağımız

Ankara Nallıhan Yeşilyurt Haremi Köyünde Devletimiz tarafından 14 yıl önce yapılan Sulama göleti köye hayat veriyor.Bir tabloyu andıran gölet ve yem yeşil dağlar göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Yeşilyurt Haremi köyü sulama göleti ile ilgili yaptığım sosyal medya paylaşımım

Geçtiğimiz yıllarda köye bir zamanlar önemli devlet kuruluşumuz olan kısa adı YSE yani Yol Su Elekttik işleri İdaresi tarafından Nallıhan Yeşilyurt Haremi köyüne 1957 yılında yapılan köy çeşmesine yeniden su bağlanıp çeşmeden su akmasına vesile olmanın halen mutluluğunu yaşıyor. Son olarak köye gittiğimde çeşmeden kana kana su içip çeşmeyi yapanlara hayır dua ettim.

Türk İslam Medeniyeti’nde Çeşme

Kültürü Çeşme üzerine ne kadar çok şeyler yazılıp söylendi. Çeşme deyince aklımıza ne kadar çok şey gelir. Çeşme üzerine söylenen ayrılık, gurbet, aşk türküleri, yazılan roman ve hikayeler, çeşme üzerine çekilen belgesel ve filimler, dokunaklı duygu yüklü bize çeşmeyi değil, bize bizi hatırlatır. Herkesin bir çeşme hikayesi vardır. Suyu akmayan yıkık bir çeşme gördüğümde, içimde fırtınalar kopar, hüzünlenip derin düşüncelere dalarım.

FARSÇADA SU GÖZÜ ANLAMINA GELEN ÇEŞME NEDİR?

Çeşme, kaynaktan çıkan suyun bir depoda toplanarak veya kaynaktan borularla getirilerek akıtılan suyun toplandığı, lüleli veya musluklu bir hazne şeklinde taştan, mermerden veya herhangi bir malzemeden yapılmış umumi su alma yeri. Farsça bir kelime olup çeşm sözünden gelmektedir. Bu söz Türkçede göze karşılık olup, "su kaynağı" manasındadır. Türkçede, suyun kaynağına göze veya göz dendiği gibi Farsça'da da çeşme denmektedir. Çeşmeler ya bağımsız olarak ortada veya herhangi bir mimari esere bitişik olarak yapılırlar. Bunlarda bir su deposu bulunur ve bu deponun duvarına lüle veya burma musluk konularak su alınır. Çeşmeler lüleli veya açık kalabilen musluklu ise suları devamlı akar. Açılıp kapanabilen burmalı musluklu ise istenildiği zaman açmakla su akar. Çeşmelerin musluklarından akan suların döküleceği yerde mermerden, çiniden veya diğer malzemelerden yapılan çukur kısma tekne veya oluk denir.

TÜRK MİMARİSİ’NDE ÇEŞMELER

Her milletin kendi kültürüne uygun olarak çeşmeleri görülür. Ama özellikle Türk mimarisinde çeşmeler önemli bir yer tutar.En büyük hayırlardan birisi çeşme yapmaktır. Eskiler üç beş kuruşu bir araya getirip hayır için çeşme yapmaya büyük önem verirlerdi. Karadeniz’de kemençe çalmayı öğrenmek isteyenlere kemençe hocaları çok iyi kemençe çalabilmek için hayır olarak yapılan çeşmelerin su oluklarını kırmalarını tavsiye etmeleri ne kadar yanlış ve üzücü. Bizim inancımızda hayır işi olarak çeşme yapmak teşvik edilmiş. Ünlü İslam Halife’si Harun Reşid’in eşinin, Mekke’ye hacılar için taş kemerlerle su getirmesi önemlidir. 96 yaşındaki annem Emine Hanım, kendi adına yapmamızı vasiyet ettiği çeşmeyi ağabeyim ve kardeşlerimle Espiye Akkunduz yaylasına yapıp, annemin kendi adının yazıldığı çeşmesinden su içtiğinde, yaşadığı mutluluğu unutmam mümkün değil. Keşke babam Mustafa Kahraman ve Halam Fadime Hanım, kendileri için Espiye Yalak Oba Yaylası'na yaptığımız çeşmeyi görebilselerdi. Geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığımız rahmetli annem, adına yaptığımız çeşmenin yapılmasında ustaların başında durdu, çeşmesinden doya suda içti. Osmanlı'da çeşme kültürü çok önemlidir. Osmanlı döneminde İstanbul’da yapılan çeşmeler, Türk-İslam mimarisinin ihtişamını yansıtır, insana göz ve gönül ziyafeti sunardı. Terkos Gölü'nden İstanbul’a su gelince, belediye sudan para kazanmak için her biri birer sanat harikası çeşmelerin suyunu kesip, o güzel çeşmeleri yıkılmaya terk etmişti.(Kaynak gebze gazetesi )

Orda Bir Köy Var Uzakta

Yazan. : Ahmet Kutsi Tecer

Orda bir köy var, uzakta

O köy bizim köyümüzdür.

Gezmesek de, tozmasak da

O köy bizim köyümüzdür.Orda bir ev var, uzakta

O ev bizim evimizdir.

Yatmasak da, kalkmasak da

O ev bizim evimizdir.Orda bir ses var, uzakta

O ses bizim sesimizdir.

Duymasak da, tınmasak da

O ses bizim sesimizdir.Orda bir dağ var, uzakta

O dağ bizim dağımızdır.

İnmesek de, çıkmasak da

O dağ bizim dağımızdır.Orda bir yol var, uzakta

O yol bizim yolumuzdur.

Dönmesek de, varmasak da

O yol bizim yolumuzdur.

ANKARA NALLIHAN YEŞİLYUT KÖYÜNDEN. GİRESUN ESPİYE SOĞKPINAR DİKMEN KÖYÜNE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

Hadi Gel Köye Döneli

Korona vebası toprak su ve köylerin önemini gösterdi. Devlet ve millet olarak köyleri şenlendirmek için seferberlik başlatalım yaz ve kış köylere gidelim ekilmedik ve dikilmedik yer bırakmayıp ata dede mirası topraklarımıza sahip çıkalım.

Büyük şehir yasası ile kimliklerini kaybeden köylerimize yeniden sahip çıkıp gerçek köy kimliğine kavuşturalım yaz kış demeden her gırdan da köylere gidip köy hayatını unutmayalım.

Köyümden Kış Manzaraları

Şubat ayında gittiğim Giresun Espiye Soğukpınar beldesi Dikmen köyünde çektiğim köyümün kış manzaraları belgeselini sizlerle paylaşıyorum

Her köyde kış manzarası güzeldir , benim Köyüm de Kış Manzarası dahada güzeldir





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