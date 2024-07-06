banner1056
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, kazada bir kişi yaralandı.

Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

06 Temmuz 2024 Cumartesi 23:23

  Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği A.N. idaresindeki 07 ACF 37 plakalı BMW marka otomobil, bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.N. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.  
Kazada araç hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.  



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KOSTÜ Fakülte Bazında İlk Mezunlarını Verirken, Gençler Son Dersini Mütevelli Heyet Başkanı Emiroğlu'dan Aldı KOSTÜ Fakülte Bazında İlk Mezunlarını Verirken,...
DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ DÜZCEDE FINDIKÇILIĞIN 130 YILLIK TARİHİ
DUAYEN GAZETECİ ARKADAŞIM NAZIM ÇELİK BEYE TEŞEKKÜR DUAYEN GAZETECİ ARKADAŞIM NAZIM ÇELİK BEYE TEŞEKKÜR
BELGESEL TADINDA DÜZCE DE DEVRİ ALEM BELGESEL TADINDA DÜZCE DE DEVRİ ALEM
KENT GENELİNDE USULSÜZ SU KULLANIMLARI İÇİN DENETİMLER ARTTI KENT GENELİNDE USULSÜZ SU KULLANIMLARI İÇİN DENETİMLER...
Bakanlık Müjdeyi Verdi! 10 İlde KPSS Şartsız Memur Alımı Başladı Bakanlık Müjdeyi Verdi! 10 İlde KPSS Şartsız...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KOSTÜ Fakülte Bazında İlk Mezunlarını Verirken,...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'yle fakülte...

Haberi Oku