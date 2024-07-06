Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Alikahya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği A.N. idaresindeki 07 ACF 37 plakalı BMW marka otomobil, bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.N. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazada araç hasar alırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA