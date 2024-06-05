GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel Çocukların Hayatları Atla Değişiyor

Kocaeli'de özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için atla terapi eğitimi veriliyor

Özel Çocukların Hayatları Atla Değişiyor

05 Haziran 2024 Çarşamba 09:40

 Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif yöntem olan atla terapi ile çocuklar hayatlarını daha iyi şekillendiriyor.   
 
  Kocaeli'de özel çocukların sosyal, psikolojik ve fiziksel kabiliyetlerini artırabilmesi için Hippoterapi eğitimi veriliyor. Gebze Belediyesi tarafından başlatılan proje ile çocuklar Gaziler Dağı Atlı Eğitim Merkezinde her hafta cuma günü eğitim alıyor. Denge, koordinasyon, iletişim, hareket ve duyu motor fonksiyon bozukluklarının tedavisine katkı sunan atla terapi (Hippoterapi) programı eğitimleri ile çocukların gelişimine katkı sunuluyor. Atın sırt hareketlerinin kullanılmasıyla bireylerin fiziksel kabiliyetlerinin iyileştirilmesini, aynı zamanda psikolojik ve sosyal gelişimlerinin güçlendirilebilmesini amaçlayan hippoterapi programıyla çocuklar önemli yol kat ediyor. 
  Otizmli ve fiziksel engelli çocukların tedavilerine destek için yaygın kullanılan alternatif yöntem olan atla terapi, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Merkeze gelen her çocuğa hastalık düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda özel program hazırlanıyor. Uygulama kapsamında refakatçileriyle destek tedavinin verildiği merkeze getirilen çocuklar, atlarla ilk tanışmanın ardından hayatlarına sağlık katacak seanslara başlıyor. Atlı terapi eğitimlerinde, uzman eşliğinde ilk kez atlarla buluşan çocukların heyecan ve mutlulukları yüzlerine yansıyor. 
                                    


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır
Körfez, Kendi Elektriğini Üretecek Körfez, Kendi Elektriğini Üretecek
Büyükşehir TSM Korosu baharı şarkılarla karşıladı Büyükşehir TSM Korosu baharı şarkılarla karşıladı
Darıcalı Sporcu Talha Emin BULUT Milli Takıma Seçildi Darıcalı Sporcu Talha Emin BULUT Milli Takıma Seçildi
Kurban Bağışı Nedir? 2024 Kurban Bağışı Fiyatları Kurban Bağışı Nedir? 2024 Kurban Bağışı Fiyatları
ORDU AKKUŞ ŞEHİTLİĞİNDEN CANLI YAYIN ORDU AKKUŞ ŞEHİTLİĞİNDEN CANLI YAYIN
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze'de Kurban Satış Alanı Hazır
Gebze'de Balçık Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında hayvan satışına başlandı.

Haberi Oku