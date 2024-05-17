Özel Gereksinimli Gençler Bir Günlüğüne Asker Oldu

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel bireyler, il Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören ile üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu.

Temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yapan 22 özel birey, günün sonunda aileleri ve yakınlarıyla beraber tezkere almanın heyecanını yaşadı. Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, il Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve il Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt engelli yakınlarını ve davetliler ile yakından ilgilendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından il Jandarma Komutanı Murat Bozkurt yaptığı konuşmada özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Seddar Yavuz ise hem bu özel haftanın anlam ve önemini dile getirerek hem de yaklaşmakta olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına değinerek şu sözleri sarf etti: “Kurtuluş Savaşımızın başladığı günlere çok yakınız. 19 Mayıs 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir meşale yakmış ve vatanımızı işgalden kurtarmak üzere Samsun’a doğru yola çıkmıştır. ‘Biz ordusu olan bir millet değil, kendisi ordu olan bir milletiz.’ Bu vesileyle biz bir gazayı düğün ve şenlik günü olarak kabul ederiz, bize ihtiyaç duyulduğunda düşünmeden sefere çıkarız. Vatanımız, bayrağımız ve kutsal değerlerimiz için canımızı seve seve feda ederiz. Çünkü biz, ‘Allah yolundaöldürülenlere “ölüler” demeyin, zira onlar diridirler, fakat siz onu anlayamazsınız, idrak edemezsiniz.’ diyen yüce Allah’ın kulları, İslam dininin mensupları ve vatan sevgisinin imandan geldiğini söyleyen Hz. Peygamberimizin ümmetiyiz. Bu inanç ve anlayışla biz devletler kurduk, yaşattık. Bu vatan için canlarını feda etmeye hazır milyonlarca evladımız var hamdolsun. Bu inanç ve bu kararlılık kıyamete kadar bizi hür ve bağımsız yaşatacak anlayışı da ortaya koyar. Bu vesileyle evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, evlatlarımıza sağlık ve afiyet diliyor, bundan sonraki yaşamlarında her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum" dedi.

Yemin ettiler

Jandarma üniforması giyen ve tüm gün eğitim sürecinden geçmiş olan gençler, yemin etti. Yemin töreni sonrası erleri temsilen Jandarma Er Mustafa Bülbül’de bir konuşma gerçekleştirerek askerlik gibi şerefli bir görevin bir gün bile olsa kendilerine yaşatılması noktasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür etti. Yemin töreni, Vali Seddar Yavuz ve protokol üyeleri tarafından özel gereksinimli bireylere terhis belgelerinin verilmesi ve J. Uzm. Çvş. Burak Güleç tarafından okunan “Bayrak” şiiri ile devam etti. Tören yürüyüşünün akabinde Vali Seddar Yavuz ve protokol üyelerinin tören alanında bulunan stantları incelemelerinin ardından program sona erdi.

Temsili yemin törenine Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, il Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, il Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, il Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, ilgili kurum müdürleri, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık ile askeri personel katıldı.

İHA