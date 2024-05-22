Romanya Heyeti Kocaeli'deki Tarım Projelerine Hayran Kaldı

Heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerinden etkilendiklerini belirterek, söz konusu projelerin Romanya'da uygulanabilirliği konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Romanya'dan gelen Liceul Tehnologic Nr 1 heyeti, Büyükşehir’in katma değeri yüksek ürünler yetiştirilmesi ve sürdürülebilir tarım konusundaki projeleri hakkında bilgi aldı. Romanya'nın Piteşti kentinde faaliyet gösteren Liceul Tehnologic Nr 1 kurumuna bağlı 13 tarım uzmanı ve tekniker, 2 haftalık iş başı gözlem ve staj faaliyetleri için İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin misafiri olarak Kocaeli'de çeşitli temaslarda bulunuyor.

Bu temaslar kapsamında Romanya heyeti, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’ni ziyaret etti. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban tarafından karşılanan heyete, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde tarım ve hayvancılığa yönelik hayata geçirilen destek ve projelerle ilgili sunum yapıldı. Romanya heyetine ayrıca, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirilen, Kocaeli’nin en büyük tarımsal kalkınma hamlelerinden biri olan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP)" hakkında bilgi aktarıldı.

Heyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarıma ve hayvancılığa yönelik proje ve desteklerinden etkilendiklerini belirterek, söz konusu projelerin Romanya'da uygulanabilirliği konusunda çalışma yapacaklarını ifade etti. Öte yandan, toplantıda Türkiye-Romanya arasındaki tarımsal faaliyetler ve iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

İHA