SAKARYA NEHRİNDEN KÜLTÜR TARİHİMİZ AKAR





Türkiye’nin üçüncü önemli Nehri Sakarya boylarında Kültür vakıf medeniyeti ve zaferler tarihimizi araştırıp belgesel çekimlerimize canlı yayınlarla devam ediyoruz.





Yunus Emre’nin 40 yıl talebelik yaptığı Nallıhan bölgesi Sarıyar barajı ve Emrem Sultan köyü Taptuk Emre ve Eymür köylerinde belgesel tadında canlı yayınlar yapmakta ve belgeseller çekmekteyiz.





SAKARYA NEHRİ SARIYAR BARAJINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak Sakarya Nehrinden Seyhun ırmağına İpek yolunda tarihi vakıf medeniyeti eserlerimizi araştırıp http://www.kulturtarihimiz.com tv kanalları ve internet sayfamızda yayınlamaya devam ediyoruz .





Sakarya nehri boylarındayız. Belgesel çekimlerimiz tarihi İpekyolunda Sakarya nehri boylarında SARIYAR HASAN POLATKAN BARAJINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında.





https://www.facebook.com/share/v/9VxmRE3cu9WZXf91/?mibextid=WC7FNe





Araştırmacı gazeteci TGRT belgesel tv devri alem belgesel yönetmeni ve 40 yıldır Gebze Gazetesini yayıınlayan Çin’den Anadoluya İpekyolu şehirleri belgeselini de çeken www.ismailkahraman.net Sakarya nehri Sarıyar barajı ve tarihi İpek yolu ile ilgili canlı yayında bilgi veriyor.





http://www.kulturtarihimiz.com/blog/category/sakarya-zaferi/





Sarıyar Barajı (Hasan Polatkan Barajı)





Barajlar çok önemli. Türkiye’de işletmede 861 adet baraj bulunmaktadır. Türkiye’deki barajlardan Atatürk Barajı 817km², Keban Barajı 675km², Ilısu Barajı 313km², Karakaya Barajı 268km², Hirfanlı Barajı 263km² yüzey alanına sahiptir





Ankara Nallıhan'nın Sarıyar mahallesinde olup, Sakarya Nehri üzerinde 1951-1956 yılları arasında inşa edilmiş hidroelektrik enerji üretimi amaçlı bir barajdır. Beton ağırlık tipi olan barajın gövde hacmi 568.000 m3, akarsu yatağından yüksekliği 90 m'dir. Normal su kotunda göl hacmi 1.900 hm3, normal su kotunda göl 83,83 km2'dir. 4 alternetör ile çalışan santral 160 MW gücündeki hidro-elektrik santralinden ise yılda 378 GWh saat elektrik enerjisi elde edilir. Türkiye'nin ilk büyük HES (hidroelektrik santralı) barajıdır. Türkiye'deki tek santral atölyesi'ne sahiptir. Türkiye baraj gölü sıralamasında 6'cı sırayı yer almaktadır. Baraj havzası, yeşil kuşak ağaçlandırma eylem planı çerçevesinde ağaçlandırılmaktadır.





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ANKARA NALLIHANDA YUNUS EMRENİN HOCASI TAPDUK EMRE TÜRBESİNDEN CANLI YAYIN





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak Sakarya Nehrinden Seyhun ırmağına İpek yolunda tarihi vakıf medeniyeti eserlerimiz ile Anadolu’yu vatan yapan Horasan Alp erenlerinin türbelerini araştırıp belgesel çekiyoruz .





Belgesel çekimlerimiz tarihi İpekyolun da Sakarya nehri boylarında Nallıhanın tarihi EMREM SULTAN köyünün kurucularından Horasan Alp Ereni Hoca Ahmet Yesevi’nin hocası Tapduk Emre nin türbesinden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında





https://www.facebook.com/share/v/Hi3hrkWUzFHhWbco/?mibextid=WC7FNe





Araştırmacı gazeteci TGRT belgesel tv Devri Alem belgesel programı olarak Yunus Emre belgeseli çekmiştik. Şimdide Yunus Emre’nin 40 yıl talebelik yaptığı hoca Ahmet Yesevi’nin talebesi Horasan Eren’i TAPDUK EMRE ile ilgili canlı yayında Bilgi veriyoruz.





https://www.facebook.com/share/p/jpnbRgaT94aGbCUv/?mibextid=WC7FNe





YUNUS EMRENİN HOCASI NALLIHANLI TAPDUK EMRE





Horasan’dan Anadolu’ya geldiği tahmin edilmektedir. Yaşadığı dönem hakkında kaynaklarda farklı rivayetler yer alır. Âşıkpaşazâde onun Orhan Gazi zamanında (1324-1362) yaşadığını ve Yıldırım Bayezid devrinde (1389-1402) öldüğünü kabul ederken (Târih, s. 199-200) Mecdî onu Yıldırım Bayezid dönemi dervişleri arasında sayar. Saltuknâme yazarı Ebülhayr-i Rûmî de Tapduk Emre’yi Orhan Gazi devrinde yaşadığı bilinen Karaca Ahmed’in çağdaşı olarak gösterir. Fakat gerek müridi Yûnus Emre’nin gerekse şeyhi Barak Baba’nın dönemleri göz önünde tutulursa Tapduk Emre’nin bundan elli yıl kadar önceki bir tarihte, yani XIII. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı söylenebilir. Tapduk kelimesinin onun adı mı yoksa lakabı mı olduğu konusu belirsizdir. Bektaşî geleneği kendisine Tapduk adının verilmesini Hacı Bektâş-ı Velî ile olan ilişkisine bağlar ve bu hususta yaygın bir menkıbeyi esas alır (Vilâyetnâme, s. 21). Öte yandan Tapduk Emre’nin Bektaşîlik’le ilgisinin olamayacağından hareketle son dönemde yapılan bazı araştırmalarda Yûnus Emre’nin şiirlerinde geçen “tapduk” kelimesinin Tanrı’yı nitelemek için kullanıldığı, dolayısıyla Tapduk isminde bir şahsın mevcut olmadığı ileri sürülür (Kabaklı, s. 12-14). Babaî zümrelerine mensup pek çok derviş gibi Tapduk Emre’nin de baba unvanını taşıdığı Yûnus Emre’nin bazı mısralarından anlaşılmakta, ayrıca Tapduk Emre’nin yaşadığı dönemde Anadolu’da bu ismi kullanan şahsiyetlerin varlığı bilinmektedir. Mecdî, onun Sakarya nehri yakınlarında bulunan köyünde münzevi bir hayat sürdüğünü ifade eder (Şekāik Tercümesi, s. 78). Tapduk Emre’nin dönemindeki birçok derviş gibi çiftçilikle uğraştığı ve müridlerinin eğitimiyle meşgul olduğu tahmin edilebilir. Onun Sakarya nehri yakınlarında bugün kendi adıyla bilinen köyde yaşadığı konusunda kaynakların büyük çoğunluğu ittifak etmekle beraber Manisa’da Kula ile Salihli arasında bir köyde yaşadığına dair bazı rivayetler de vardır. Hatta Tapduk Emre’nin Saruhan Bey’in kızı Hacı Fatma Sultan’la evlendiği rivayet edilir; fakat bu görüş akademik çevrelerce pek kabul görmemiştir.





Tapduk Emre’nin mensup olduğu tarikat ve mürşidinin kimliğine dair bilgiler de birbirinden farklıdır. Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî’de, onu Sarı Saltuk ve Barak Baba ile birlikte Hacı Bektâş-ı Velî’nin müridleri arasında gösterilerek Bektaşî geleneğine dahil edilir. Vilâyetnâme’de (s. 21) Tapduk Emre’nin Hacı Bektâş-ı Velî’nin üstünlüğünü tanıdığına, hatta kendisine Tapduk adının aralarındaki bir görüşme sırasında verildiğine işaret edilir. Ancak bizzat müridi Yûnus Emre, “Yûnus’a Tapdug u Saltug u Barak’tandur nasib / Çün gönülden cûş kıldı ben nice pinhân olam” mısralarıyla (Risâlat al-Nushiyya ve Dîvân, s. 100) Tapduk Emre’yi Barak Baba’nın müridleri arasında gösterip konuya daha somut delillerle yaklaşılmasına imkân verir. Yûnus Emre’nin bu ifadelerinden Tapduk Emre’nin Barak Baba’nın müridi olduğu kesin biçimde ortaya çıkar. M. Fuad Köprülü’ye göre Tapduk Emre, Babaî çevreleriyle yakın ilişki içerisinde bulunduğundan tıpkı şeyhi gibi bir Türkmen babası hüviyeti göstermektedir (Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, s. 266). Onun silsilesi şeyhi Barak Baba vasıtasıyla Sarı Saltuk’a ulaşır. Barak Baba’nın bir Haydarî dervişi olduğu bilinmektedir (Ocak, Sarı Saltık, s. 76). Bu durum Tapduk Emre’nin de bir Babaî-Haydarî dervişi olabileceğinin delilidir ve baba unvanını taşıması da bunu desteklemektedir. Baba unvanı onun aynı zamanda abdalân-ı Rûm zümresiyle bir ilgisinin bulunabileceğini düşündürmektedir. Nitekim Abdülbaki Gölpınarlı onun “tâife-i abdalân”dan olduğu kanaatindedir (Yunus Emre, s. 28). Saltuknâme müellifi Barak Baba’dan bahsetmeden Tapduk Emre’yi doğrudan Sarı Saltuk’un müridlerinden sayar. Rivayete göre zikir meclisinde kadın ve erkekleri bir arada toplayan Tapduk Baba başlangıçta Sarı Saltuk tarafından eleştirilse de daha sonra onu ikna etmeyi başarır ve müridi olur (Saltuknâme, vr. 302a-304a). Aynı şekilde Hızırnâme’de Sarı Saltuk ile Tapduk Emre’nin isimleri birlikte zikredilir. İsmâil Hakkı Bursevî ise onun şeyhi olarak, Moğol istilâsı öncesinde Buhara’dan Anadolu’ya göç eden ve Sinan Efendi yahut Sinan Ata adıyla bilinen Orta Asyalı Nakşibendiyye tarikatı mensubu bir Türkmen şeyhinin ismini zikreder.(kaynak. https://islamansiklopedisi.org.tr/tapduk-emre)





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ANADOLUNUN MANEVİ KUFUCULARI HORASAN ALPERENLERİNİN TÜRBELERİNDEN CANLI YAYIN





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak Sakarya Nehrinden Seyhun ırmağına İpek yolunda tarihi vakıf medeniyeti eserlerimiz ile Anadolu’yu vatan yapan Horasan Alp erenlerinin türbelerini araştırıp belgesel çekiyoruz





Belgesel çekimlerimiz tarihi İpekyolun da Sakarya nehri boylarında Nallıhan ın tarihi Haremi -Yeşilyurt köyünün kurucularından Horasan Alp Erenleri Kasım Dede Karyağdı türbeleri ile Ana dede türbelerinden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında





KASIM DEDE TÜRBESİ

https://www.facebook.com/share/v/apfaUhXcb2D7YCH3/?mibextid=WC7FNe





KAR YAĞDI ANA DEDE TÜRBESİ





https://www.facebook.com/share/v/AWwRiyrfHKnCkKJq/?mibextid=WC7FNe





Saka nehrine hakim Dağlarda Horasan Eren’i Kasım dede Kar yağdı ana dede ile ilgili canlı yayında Bilgi veriyor





https://www.facebook.com/share/p/WLFa2Cz8gAQLNsTX/?mibextid=WC7FNe





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NALLIHAN EYMÜR KÖYÜNDEN CANLI YAYIN





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak Sakarya Nehrinden Seyhun ırmağına İpek yolunda tarihi vakıf medeniyeti eserlerimizi araştırıyor köylülerle konuşuyoruz





An itibari ile belgesel çekimlerimiz tarihi İpekyolun da Sakarya nehri boylarında adını Oğuz Türklerinin EYMÜR Boyundan alan Nallıhan EYMÜR köyünden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında





https://www.facebook.com/share/v/M8fwtRx5GrS5zAKh/?mibextid=WC7FNe





Ata dede köyünü terk etmeyen atalarının mesleği çiftçilik ve hayvancılık Kültürünü yaşatan Eymürlü vatandaşla söyleşi yapıyor





https://www.facebook.com/share/p/tYMij4Bht1w9maJv/?mibextid=WC7FNe





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BUĞDAY TARLASIN DAN CANLI YAYIN





İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kültür hizmeti olarak Sakarya Nehrinden Seyhun ırmağına İpek yolunda tarihi vakıf medeniyeti eserlerimizi araştırıyor köylülerle konuşuyoruz





Sakarya nehri boylarında adını Oğuz Türklerinin EYMÜR Boyundan alan Nallıhan EYMÜR köyünden www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında





https://www.facebook.com/share/v/M8fwtRx5GrS5zAKh/?mibextid=WC7FNe





Çiftçilik ve hayvancılık Kültürünü yaşatan Eymürlü vatandaşla söyleşi yapıyor





https://www.facebook.com/share/p/tYMij4Bht1w9maJv/?mibextid=WC7FNe

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BAYRAMI YAŞADIĞIMIZ KÖYE VEDA ZAMANI





ATA YADIĞARI EVLERİ ŞENLENDİRİP OCAĞI TÜTTÜRDÜK

MEZARLIKLARI ZİTARET EDİP GEÇMİŞLERİN RUHUNA. FATİHA OKUDUK

DİKTİĞİMİZ MEYVE FİDANLARINI TORUNUMLA SULADIK

MEYVE FİDANI DİKİP VAKIF EDENLERİ RAHMET SAYGI VE ŞÜKRANLA ANDIK

YAŞLILARLA KONUŞUP HAYIR DUALARINI ALDIK

BAYRAM TATİLİNİN SONUNA GELEREK KÖYLERE VEDA ETTİK





https://www.facebook.com/share/p/2kUb6UdWVpkQEXRz/?mibextid=WC7FNe













DEDE TORUN DİKTİĞİMİZ FİDANLARIN MEYVESİNDEN YEDİK. AĞAÇLARI SULADIK SUYUNU AKITTIĞIMIZ TARLHİ ÇEŞMENİN SUYUNDAN İÇTİK SON BELGESELİMİZİ ÇEKEREK ANKARA NALLIHAN YEŞİLYURT TARİHİ HAREMİ KÖYÜNE VEDA ETTİK



