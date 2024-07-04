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Şehir Hastanesine 15 Dakikada Bir Tramvay

Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı Akçaray tramvay hattında seferler 15 dakika aralığa düşüyor

Şehir Hastanesine 15 Dakikada Bir Tramvay

04 Temmuz 2024 Perşembe 13:49

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Akçaray tramvayında Şehir Hastanesine giden hattaki seferler yeniden düzenlendi. 17 Mart 2024 tarihi itibarıyla açılışı gerçekleşen Şehir Hastanesi Tramvay hattında seferler 30 dakikada bir yapılıyordu. Bu hattaki tramvay seferleri 04 Temmuz 2024 tarihinden (bugün) itibaren 15 dakikaya iniyor.

 

5 İSTASYON 3,1 KM UZUNLUK

Açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gören ve Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşımın sağlandığı Şehir Hastanesi Tramvay hattında bugüne kadar 30 dakikada bir yapılan seferler 15 dakikaya iniyor. Akçaray’ın T2 olarak adlandırılan 3,1 km uzunluğundaki tramvay hattında toplamda 5 istasyon bulunuyor. Bu istasyonlar; Kanal Boyu, Turan Güneş, Başaran, Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi istasyonu.

 

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