Şehrin göbeğinde 'utandıran' görüntü: Kimse önlem almıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Sanayi Mahallesi'nde bulunan boş arazi ve yollar adeta çöp sahasına döndü. Buzdolabından koltuk parçalarına, araç parçalarından kartonlara kadar envaiçeşit atığın bulunduğu alanlar hem sağlığı tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Sanayi Mahallesi'ndeki bazı alanların boş olduğunu fırsat bilenler çevreyi çöp sahasına döndürdü. Hurdacılar bu alanlara kamyonlarla çöp bırakırken, atıklardaki demirleri çıkarabilmek için yangın da çıkarıyorlar. Şehrin merkezinde bulunan bu çöpler hem görsel kirlilik oluşturuyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Yetkililere defalarca şikayette bulunduklarını ifade eden vatandaşlar, bu konunun çözüme kavuşmasını istiyor.

"Çözüm bulunamıyor"

Sanayi Mahallesi'nde esnaflık yaptığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, "Uzun yıllardır hurdacılar çöpleri bu bölgeye atıyor. Daha önce belediyeye şikayette bulunduk ama çözüm bulunamıyor. Eğer belediye bu işi çözemiyorsa Valiliğin el atmasını istiyoruz. Bakanlıktaki yetkili kişilerin sanayi bölgesindeki çöp yığınına çözüm bulmasını istiyoruz. Dönem dönem temizleniyor ama yine bölge çöplüğe dönüyor. Anayollara da çöp bırakıyorlar" dedi.

"Burayı çöp sahası zannedip çöpünü bırakanlarda oluyor"

Yıldız, boş alanların hurdacıların uğrak noktası haline geldiğini ifade ederek, "Para etmeyen hurda parçalarını buraya atıyorlar. Burayı çöp sahası zannedip çöpünü bırakanlarda oluyor. Hurdaları almak için ateş yakıyorlar ve yangın çıkarıyorlar. İtfaiye yangını söndürüyor ama soruna çözüm bulunamıyor. İnşallah kimsenin canı yanmadan, can ve mal kaybına yol açmadan soruna çözüm bulunur" diye konuştu.

İHA