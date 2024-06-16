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Seyrek Plajı yaza hazır

Kandıra'nın Seyrek Plajı, bakım ve onarım çalışmalarının ardından tatilcilere hazır hale getirildi.

Seyrek Plajı yaza hazır

16 Haziran 2024 Pazar 12:15

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl fırtınadan olumsuz etkilenen Seyrek Plajı’nda başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları arasında yer alan Seyrek Plajı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarla yaza hazır hale getirildi. Ekipler, lavaboların tamiratından, ahşap yapıların tamamının boyanmasına kadar tüm plajda kapsamlı bir bakım ve onarım yaptı. 
 Çalışmalar kapsamında 6,500 metrekarelik kumsal çapalanarak kumun temizliği ve havalandırılması tamamlandı. Aynı zamanda 500 metrekarelik yeni kum takviyesi yapıldı. Tuvalet binasının tadilatı yapılarak tüm eksiklikler giderilirken 1000 metrekare baskı beton yeniden imal edildi. 550 metrekare betonun boya ve cilalanması tamamlanan çalışmalar kapsamında ahşap yapıların tamamının boyanması da yapıldı. 


İHA
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