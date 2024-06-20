banner1053
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarıma can veren sulama kanalları temizleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kulmahmut Mahallesi'nde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Tarıma can veren sulama kanalları temizleniyor

20 Haziran 2024 Perşembe 11:29

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kulmahmut Mahallesi'nde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarının temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.   
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin tarım arazilerinde su sıkıntısı yaşamaması ve tarımsal faaliyetlerini verimli şekilde sürdürebilmesi için il genelinde sulama kanallarının temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda, A takımı ekipleri, İzmit Kulmahmut Mahallesi'nde tarım arazilerini besleyen sulama kanallarında temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir belediyesi, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmaya ve tarımsal kalkınmaya yönelik verdiği desteklerle üretimin kesintisiz devam etmesi için üreticilerin her zaman yanında oluyor. Bu destekler kapsamında, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A takımı ekipleri, tarla ve bahçelerini sulayan üreticilerin sorun yaşamaması, yaz aylarında su kayıplarının en aza indirilmesi, kış aylarında da su taşkınları ve sel baskınlarının önlenmesi için Kocaeli genelinde tıkanan, işlevini yerine getirmeyen tarımsal sulama kanalları ile kanaletleri ıslah ediyor. Bu çalışmalarla çiftçiler su sıkıntısı çekmeden tarla ve bahçelerinde ürün yetiştirebilecek. 
  Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, 2024 yılı sulama sezonunun sorunsuz olması için yaz boyunca tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu ilçelerin farklı noktalarındaki kanalların temizlenmesine devam edecek. Şu ana kadar, Kocaeli genelinde 100 bin dekar tarım arazinin su ihtiyacını karşılayan sulama kanalların bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını tamamladı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
SAKARYA'DAN SEYHUN NEHRİ'NE EVLİYA ÇELEBİ'NİN İZİNDE İPEK YOLUNDA VAKIFLAR MEDENİYETİMİZ SAKARYA'DAN SEYHUN NEHRİ'NE EVLİYA ÇELEBİ'NİN...
2 mahalleyi bağlayacak köprünün yapımı devam ediyor 2 mahalleyi bağlayacak köprünün yapımı devam...
Kırsal mahallelere çeşme yapılıyor Kırsal mahallelere çeşme yapılıyor
Okul hayatına ara vermek zorunda kalan çocuklar hobi atölyelerinde eğitim alıyor Okul hayatına ara vermek zorunda kalan çocuklar...
Yerleşim yerleri merkeze uzak olunca terzi olup ihtiyaçlarını kendileri üretti Yerleşim yerleri merkeze uzak olunca terzi olup ihtiyaçlarını...
Soykırıma Uğrayan Tüm Milletler İçin Ortak Mesaj Verdiler Soykırıma Uğrayan Tüm Milletler İçin Ortak Mesaj...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

SAKARYA'DAN SEYHUN NEHRİ'NE EVLİYA ÇELEBİ'NİN...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 20 Haziran 2024 tarihli makalesini...

Haberi Oku