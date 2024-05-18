VAKIFLAR HAFTASINDA AYASOFYA ZİYARETİ

KOCAELİ DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNDEN TANIDIĞIM SAYGI DEĞER DEVLET ADAMI İSTANBUL VALİ YARDIMCISI SN MUSTAFA ASIM AYKAN BEYİ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK DİLOVASI SANAYİ TARİHİ ÜZERİNE BELGESEL SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK

MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI SN VALİ YARDIMCINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ





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VAKIFLAR HAFTASI DOLAYISI İLE AYASOFYA CAMİİ KEBİR CAMİSİNDE CUMA NAMAZI KILIP AYASOFYA MÜZE MÜDÜRÜ RAMAZAN AYCIL BEYİ MAKAMINDA ZİYARET EDEREK FATİH SULTAN MEHMET VAKFI AYASOFYA CAMİSİ TARŞHİ ÜZERİNE KONUŞTUK





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Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından 9. Düzenlenen TDGF Belgesel filim Festivali tanıtım toplantısı güzel geçti

TCGF Genel Başkanı Menderes Demir Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali tanıtım toplantısında bilgi verdi festivalle 116 filmin geldiğini açıkladı

TDGF Başkan yardımcısı olarak etkinlikle ilgili görüş ve düşüncelerimizi dile getirdik, Toplantıya Ankara dan katılan değerli arkadaşlarım AVKON Genel başkanı Şakir Gürel ile kurucu mütevelli üyesi olduğum Türk Dünyası kültür sanat Sinama vakfı başkanı Erdoğan Erdoğdu konuşma yaptılar

Toplantıdan sonra TDGF Genel başkanı Menderes Demir festivale katkılarımızdan dolayı tarafımıza teşekkür plaketi verildi





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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜDÜRLERİNDEN TRT DEN TANIŞTIĞIM DEĞERLİ ARKADAŞIM YAZAR VE YAYINCI YASİN CEMAL GALATA BEYİ MAKAMINDA ZİYARET EDİP ARDINDAN TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI KÖZHAN YAZFANI ZİYARET EDEREK TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE KONUŞTUK

YASİN BEYE MİSAFİRPERVERLİĞİ VE HEDİYE DTTİĞİ KŞTAPLAR İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER



