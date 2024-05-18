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VAKIFLAR HAFTASINDA AYASOFYA ZİYARETİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

VAKIFLAR HAFTASINDA AYASOFYA ZİYARETİ

18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:53

KOCAELİ DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNDEN  TANIDIĞIM  SAYGI DEĞER DEVLET ADAMI  İSTANBUL  VALİ YARDIMCISI  SN  MUSTAFA ASIM  AYKAN BEYİ MAKAMINDA ZİYARET  EDEREK  DİLOVASI SANAYİ TARİHİ ÜZERİNE BELGESEL  SÖYLEŞİ  GERÇEKLEŞTİRDİK 
MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI  SN VALİ YARDIMCINIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

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VAKIFLAR  HAFTASI  DOLAYISI İLE AYASOFYA CAMİİ  KEBİR CAMİSİNDE CUMA NAMAZI  KILIP AYASOFYA  MÜZE MÜDÜRÜ  RAMAZAN  AYCIL BEYİ MAKAMINDA  ZİYARET  EDEREK   FATİH SULTAN MEHMET VAKFI AYASOFYA   CAMİSİ TARŞHİ ÜZERİNE KONUŞTUK

https://www.facebook.com/share/p/U53w5EFxwzNNPyTk/?mibextid=WC7FNe
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu  tarafından  9. Düzenlenen TDGF Belgesel filim Festivali tanıtım toplantısı güzel geçti 
TCGF Genel Başkanı  Menderes Demir Türk Dünyası 9. Belgesel Film Festivali tanıtım toplantısında  bilgi verdi  festivalle 116 filmin  geldiğini açıkladı 
TDGF Başkan yardımcısı olarak etkinlikle ilgili görüş ve düşüncelerimizi dile getirdik, Toplantıya Ankara dan katılan değerli arkadaşlarım AVKON Genel başkanı  Şakir Gürel  ile  kurucu mütevelli  üyesi  olduğum Türk Dünyası kültür sanat Sinama vakfı başkanı Erdoğan Erdoğdu  konuşma  yaptılar 
Toplantıdan sonra TDGF Genel başkanı Menderes Demir  festivale katkılarımızdan  dolayı tarafımıza  teşekkür plaketi verildi

https://www.facebook.com/share/p/U4DEZLovg4DJLyGN/?mibextid=WC7FNe

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞİLİŞKİLER  DAİRESİ  BAŞKANLIĞI MÜDÜRLERİNDEN  TRT DEN TANIŞTIĞIM DEĞERLİ  ARKADAŞIM YAZAR VE YAYINCI  YASİN CEMAL  GALATA  BEYİ MAKAMINDA ZİYARET EDİP  ARDINDAN  TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI BAŞKANI  KÖZHAN YAZFANI ZİYARET EDEREK  TÜRK  DÜNYASI ÜZERİNE KONUŞTUK
YASİN BEYE MİSAFİRPERVERLİĞİ VE  HEDİYE DTTİĞİ KŞTAPLAR İÇİN SONSUZ  TEŞEKKÜRLER

https://www.facebook.com/share/p/zkdDHCghK6s1mZGZ/?mibextid=WC7FNe














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