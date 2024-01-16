16 OCAK 1923 ATATÜRK'ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI BELGESEL SİNEVİZYONU





CUMHURİYETİN İLANINDAN 9 AY ÖNCE ATATÜRK'ÜN İZMİT'TE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL SİNEVİZYON BUGÜN KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN İZMİT'TE DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE YAYINLANACAK.

CUMHURİYETİN İLANINDAN 9 AY ÖNCE ATATÜRK'ÜN İZMİT'TE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI İLE İLGİLİ HAZIRLADIĞIMIZ BELGESEL SİNEVİZYON BUGÜN KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN İZMİT'TE DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERDE YAYINLANACAK.

İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI VERKEZİ

VE DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMI

TARAFINDAN HAZIRLANAN BELGESEL SİNEVİZYON 16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ DOLAYISI İLE PAYLAŞIYORUM.

100 YIL ÖNCE 100 YIL SONRA ALBÜMÜ



Bir banka tarafından cumhuriyetinin ilanı ike ilgili tarihe ışık tutan fotoğraf albümünün yer aldığı önemli bir kitap hazırlandı bu kitabın 16 Ocak 1923 den Kocaeli bölümünü sizlerle. Paylaşıyorum





DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE GAZETECİLİĞİN TARİHİ DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE GAZETECİLİĞİN TARİHİ

16 OCAK BASIN ONUR VE 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISI İLE ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİDESİNDE GAZETECİLİĞİN ÖNEMİ KONULU KONFERANS VERİP BELGESEL GÖSTERİM YAPTIK.



Gebze TÜGVA şubesini organizasyonu ile Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde basın tarihi ve geleceğin yeni nesil medyası konulu konuşma yaptım.

ANLIK CANLI HABER YAYINI

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ VE 16 OCAK BASIN ONUR GÜNÜ DOLAYISIYLA GEBZE ANADOLU KIZ İMAM HATİP LİSESİ'NDE GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT'DE HER GÜN ÜÇ KEZ YAYINLANAN DEVRİ ALEM BELGESEL YÖNETMENİ

İN KONUŞMASI AN İTİBARİ İLE 15 OCAK 202'DE OKULUN KONFERANS SALONUNDA

VE

DE CANLI YAYINLANIYOR.



KONUŞMAMIN ANA BAŞLIKLARI

1. GAZETECİLİK TARİHE NOT DÜŞMEKTİR

2. GAZETE KELİMESİ NE ANLAMA GELİR

4. DÜNYADA GAZETECİLİK TARİHİ

5. OSMANLI'DA İLK GAZETE NEREDE ÇIKTI

6. TÜRKİYE CUMHYRİYETİ'NDE GAZETECİLİK VE BASIN TARİHİ

7. 16 OCAK ATATÜRK'ÜN İZMİT BASIN TOPLANTISI

8. KOCAELİ VE GEBZE'DE GAZETECİLİK TARİHİ

10. GÜNÜMÜZDE YENİ NESİL SOSYAL MEDYA

11. GAZETECİLİK VE MEDYANIN GELECEĞİ

12. GAZETECİLİK HATIRALARIM

13. OKULUN ADRESİMEVLANA MAHALLESİ - ISSIK GÖL CADDESİ'NİN HİKAYESİ VE







2023 MEVLANA YILI

TGRT'DE UMMAN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

An itibari ile 15 Ocak 2024 TGRT Belgesel TV de yayınlanan Devri Alem belgesel programımızda 2004'de İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi

kültür hizmeti olarak hazırladığımız UMMAN TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi

ve

Web tv kanalınızdan da izleyebilir

ve

da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz

İSMAİL KAHRAMAN'DAN MİNİK ÖĞRENCİLERE GAZETECİLİK VE BELGESELCİLİK DERSİ Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem TV program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.



10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ DOLAYISI İLE GAZETEMİZ KURUCUSU VE TGRT DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAM YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN BEYLİKBAĞI YAVUZ SELİM ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE OKUL MÜDÜRÜ MELİH ÇETİN İLE GAZETECİLİK KONUSUNDA KONUŞMA YAPIP GEBZEYİ TANITAN BELGESEL SİNEVİZYON GÖSTERİMİ SUNDU.



KAHRAMAN MİNİK ÖĞRENCİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDI ANAOKULU KÜTÜPHANESİNE KİTAP HEDİYE ETTİ.



ETKİNLİĞE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKAN VE YÖNDTİM KURUKU DA KATILDI.



YAVUZSELİM ANA OKULU MÜDÜRÜ MELİH ÇETİN DEN YAZILI BASIN AÇIKLAMASI



Çalışan Gazeteciler Günü



Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında haftanın kelimesi olarak öğrendiğimiz" Muhabir " kelimesinin ardından okul olarak Gazeteciler Gününü kutlamak istedik.



- Gazete nedir?

- Gazeteci kimdir?

- Gazeteden neler öğrenebiliriz?

- Gazetelerin içeriğinde neler var?



Sorularına cevap aradık.



Geleceğimiz olan çocuklarımızın, gazetecilik mesleğini öğrenebilmeleri için Gebze Gazetesinde görevli duayen gazeteci İsmail KAHRAMAN’ı okulumuza davet ettik.



- Gazetecilikle ilgili bilgilerini, tecrübelerini çocuklarımıza güler yüzüyle anlattı.

- Çocuklarımızın sorularına cevap vererek bizleri aydınlattı.

- Gebze'nin tarihini anlatan haberini çocuklarımıza getirdi ve bizlerde pür dikkat dinledik.

- Tecrübesiyle, bilgisiyle ve güzel Türkçesiyle okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızı bilgilendiren İsmail KAHRAMAN'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.



En kalıcı öğrenme olan yaparak yaşayarak öğrenme tekniğiyle evlerimizden getirdiğimiz gazeteleri inceledik. Sayfalarını çevirdik ve gözlemledik. Bizlerde kendi gazetemizi oluşturmak için sanat etkinliğine geçtik.