18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ŞEHİTLERİMİZİ RAHMET MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Birinci dünya harbinde 7 devletle 10 cephede çarpışılmış 3 milyon şehit 220 bin esir verilmiş. Yemenden Çanakkaleye Sarıkamıştan Harşit zaferine 10 cepheye tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz aziz ruhları için El Fatiha





Birinci dünya harbinde 7 devletle 10 cephede çarpışılmış 3 milyon şehit 220 bin esir verilmiş. Yemenden Çanakkaleye Sarıkamıştan Harşit zaferine 10 cepheye tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz aziz ruhları için El Fatiha Birinci dünya harbinde 7 devletle 10 cephede çarpışılmış 3 milyon şehit 220 bin esir verilmiş. Yemenden Çanakkaleye Sarıkamıştan Harşit zaferine 10 cepheye tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz aziz ruhları için El Fatiha

ÇANAKKALE GELİBOLU DA YENİ ÇEKTİĞİMİZ ŞEHİTLER MAHŞERİ BELGESELİMIZ

İLK BELGESELİ 27 YIL ÖNCE ÇEKTİK

1998 tarihinde Çanakkale ve Gelibolu’da çektiğimi devri alem

belgesel arşivimiz ile birlikte Yemen Sarıkamış Balkan ve kurtuluş savaşları Şehitleri ile ilgili hazırladığımız kitap ve Belgesel arşivimizi bir çok kurum ve kuruluşa hediye ediyoruz

Çanakkale Kara Savaşları Belgeseli lingimiz

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ CANLI MAKALE

Şehitler Mahşeri Çanakkale Belgeseli

Çanakkale şehitler mahşeri belgesellerimiz ile ilgili belgesel ve sinevizyon arşivlerimizden bazılarını siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyor tüm şehitlerimiz ve geçmişlerimiz için bu mübarek Cuma sabahı Fatiha okumaya da davet ediyorum

El Fatih

Şehitler Mahşeri Belgesel Arşivimiz

Çanakkale Zaferi, Türk Milleti’nin kanıyla ve canıyla yazdığı bir destandır. 250 binden fazla Mehmetçiğimiz Çanakkale’de şehadete yürüdü. Çanakkale önemliydi. Çünkü, Çanakkale düşerse, İstanbul düşecekti. İstanbul düşerse Anadolu düşecekti. Anadolu düşerse Mekke ve Medine düşecek, İslam ümmeti esaret altında yaşayacaktı. Bu nedenle Haçlılar birlik olup saldırdılar Çanakkale’de. Dönemin en güçlü devleti İngilizler, piyonlarıyla beraber gelmişlerdi Çanakkale’ye. Akif’in ifadesiyle;

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?

En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi…

Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem ne belâ...

Hani, tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!







Anadolu’dan binlerce kilometre uzaktan, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan bile gelmişlerdi Haçlılar… Ancak, Mehmetçiğimiz, Çanakkale’de ikinci bir Bedir zaferini elde etti. İslam dünyası Anadolunun düşmemesi için seferber olmuştu. Öyle ki bakın şehitlerimize, Şam, Yemen, Hicaz, Umman, Bağdat, Afganistan, Pakistan, Balkan coğrafyası.. Haçlıların birliğine karşı İslam Ümmeti birlikte karşı koyarak, boğazın geçilmesine izin vermedi..Bu destanı yazan kahraman Mehmetçiklerimizi bir kez daha şükranla ve rahmetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun.

BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE. İLLERİMİZİN ŞEHİT SAYISI

1998 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 Ciltlik Şehitlerimiz kitabında 81 ilimzizden ; 93 Harbi,1. dünya ve kurtuluş savaşlarında şehit olan mehmetçiklerin isimleri, şehit olduğu tarih ve cepheler tek tek açıklandı. Savaşlara Gönülü katılanlar,. kayıp ve hastalıktan ölenler, esir kamplarına düşenler bu listeye dahil değil. Bunlarla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. İşte illerimizin şehit sayısı ;

Adana :1781, Adıyaman : 193, Afyon : 3273, Ağrı : 35 Aksaray : 604, Amasya : 751, Ankara : 4219,Antalya : 2132, Ardahan : 31, Artvin : 211 , Aydın : 2638Balıkesir : 4043, Bartın : 798 , Batman : 8,Bilecik : 1585 , Bayburt : 249, Bingöl : 106 , Bitlis : 282, Bolu : 3206,Burdur : 1023, Bursa : 6121, Çanakkale : 2210, Çankırı : 1930,Çorum : 3238, Denizli : 3625 , Diyarbakır : 497 ,Edirne : 1822,Elazığ : 718, Erzincan : 702, Erzurum : 910,Eskişehir : 1615, Gaziantep : 1626 , Giresun : 1076,Gümüşhane :329, Hakkari : 21, Hatay : 585,Isparta : 1516, İçel : 2272, İstanbul : 3177, İzmir : 2805, Kahramanmaraş : 784, Karaman : 895, Kars : 41, Kastamonu : 5160, Kayseri : 2127, Kırıkkale : 505, Kırklareli : 693, Kırşehir : 1074, Kocaeli : 1377, Konya : 4787, Kütahya : 2488, Malatya : 643, Manisa : 2200, Mardin . 182, Muğla : 1363,Muş : 105, Nevşehir : 1069, Niğde : 1072Ordu : 1233, Rize : 383, Sakarya : 1465, Samsun : 1243, Siirt : 153,Sinop : 2438, Sivas : 1575, Şanlıurfa : 710, Şırnak : 8, Tekirdağ : 980, Tokat : 1224, Trabzon : 1230, Tunceli : 77, Uşak : 1093, Van : 343,Yozgat : 2053, Zonguldak : 2091

ÇANAKKALE SAVAŞI ŞEHİTLERİMİZİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

*Çanakkale savaşlarına Osmanlı Devletinin kaç askerle katıldığının toplam mevcudu bilinmiyor.Şehid, gazi ve esir olan 250 bin mehmetçikten kaydı olanların illere göre dağılımı ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında yapılan çalışmaya göre şöyle.

Adana 880, Adıyaman 12, Afganistan 1, Afyon1743, Aksaray 309, Amasya34, Ankara 1926, Artvin 1201, Aydın1806, Azerbeycan 1, Bağdat 12, Balıkesir 3003, Bartın 288, Basra 1, Batum4, Bayburt 1, Berat 1, Beyrut 35, Bilecik 923, Bingazi 5, Bingöl 8, Bitlis 63, Bolu 1419, Bosna 1, Bulgaristan 26, Burdur 616, Bursa 3274, Çanakkale 1876, Çankırı 1024 ,Çorum 1427, Debre 5, Denizli 2258, Dıraç 1, Dırzor(deyr-ızor) 61, Diyarbakır 49, Drama 2, Edirne 922, Elazığ 167, Elbasan 1,Ergırı 2, Erzincan 922, Erzurum 112, Eskişehir 864, Gaziantep 556, Giresun 120, Gırıt 16, Görücü 2, Gümüşhane 42, Halep 546, Hatay 287, Hıcaz 7, Isparta 720, İçel 1281 ,İran 2, İstanbul 1908, Iskodra 16, İzmir 1814, Kafkasya 1, Kahramanmaraş 233, Karakilise 2, Karaman 488, Kars 2, Kastamonu 2527, Kayseri 854, Kerbela 1, Kelkük 6, Kırıkkale 245, Kırım 1, Kırklareli 380, Kırşehir 498, Kocaeli 609, Konya 2683,Kosova 65

ÇANAKKALE. SAVAŞLARININ SEPEP VE SONUÇLARI

Çanakkale Deniz zaferlerinin yıldönümü törenleri için Devlet ve Millet adete seferberlik ilan etti. Bu yıl ilk kez Çanakkale’de çok sayıda devlet ve hükümet başkanını temsilen gelen davetlilerin katılımı ile anma toplantıları gerçekleşecek. Çanakkale zaferi ile ilgili geçmişte bir çok tören düzenlendi, çalışmalar yapıldı. İlk kez geniş katılımlı bir organizasyon ile Çanakkale savşalarının yüzüncü yılında şehitlerimiz hayırla ve rahmetle anılacak. Çanakkale zaferi ile ilgili ilk kez 1998 yılında belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştım. Şehitler mahşeri Çanakkale belgeselimizi hiçbir telif ücreti talep etmdene bir çok kanala dağıtmış hatta bazı ulusal gazete ve dergiler bölgesellerimizin dvdisini okurlarına ücretsiz olarak hediye etmişti. Hazırladığımız bu belgeseli

ve

adreslerinden izleyebilirsinizÇANAKKALE SAVAŞININ SEBEP VE SONUÇLARIDünya harp tarihinin sebep ve sonuçları itibari ile çok önemli olaylara neden olan küçük bir kara parçasında 500 bin insanın hayatını kaybettiği,600 yıllık Osmanlı Medeniyetinin tarih sahnesinden çekilmesine neden olan Türkün yenilmezliğinin tüm dünyaya bir kez daha haykırıldığı Çanakkale - Gelibolu Savaşları ile ilgili Belgesel tarihe ışık tutuyor.Tarihe Birinci Dünya savaşı olarak geçen ve çeşitli cephelerde yüzbinlerce Mehmetçiğin şehit olduğu Çanakkale Savaşları ve Gelibolu destanı ile ilgili ilk defa hazırlanan 63 dakikalık KURULUŞ VE KURTULUŞ DESTANI GELİBOLU - ŞEHİTLİK MAHŞERİ ÇANAKKALE belgeseli, Çanakkale Savaşları´nın sebep ve sonuçlarını anlatıyor. 250 bin Mehmetçiğin mezarsız ve kefensiz yattığı Gelibolu bölgesi ve Çanakkale Savaşları ile ilgili tarihi seyr içinde hazırlananan belgeselde zaferler tarihimizide ışı tutuluyor

ELİBOLU MİLLİ PARKI VE ŞEHİTLİKLER NASIL ZİYARET EDİLMELİ?