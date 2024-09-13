GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat’tan Altın Sponsorluk Desteği

8-12 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen 22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat Altın Sponsor olarak katıldı. Emaye, seramik, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar ve pigment ürün grubuyla kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, sempozyumda kimyasal kaplama sektörünün global öncülerinden biri olarak inovasyon, sürdürülebilirlik ve ileri Ar-Ge’ye dayalı deneyim ve başarılarını katılımcılarla paylaşarak katkılarını sundu. Bor ve ilgili malzemelere dair güncel bilimsel araştırmaların paylaşıldığı platformda, sektör liderleri, bilim insanları ve uzmanlar bir araya geldi.

22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu'na (ISBB) Akcoat'tan Altın Sponsorluk Desteği

13 Eylül 2024 Cuma 12:49

 Akcoat’un Ar-Ge ekibi, sempozyumu iki önemli sunumla destlerken, bor teknolojilerinde yürüttükleri ileri düzey çalışmaları bilim dünyasıyla paylaştı. Pigment Ar-Ge Kıdemli Uzmanı Emre Aslan, "MgCoB₂O₅ (Kobalt Magnezyum Borat Kırmızı-Mavi) Pigmentinin Sentezi, Öğütülmesi ve Farklı Uygulamalarda Renk Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı sunumu ile pigment üretiminde borun sunduğu avantajları ve yenilikçi uygulamalarını vurguladı. Emaye Ar-Ge Yardımcı Uzmanı Didem Özkaya ise "Alternatif Bor Kaynaklarının Cam Seramik Kaplama Üretiminde Kullanımının İncelenmesi" başlıklı çalışmasıyla, sürdürülebilirlik odaklı malzeme kullanımına yönelik inovatif yaklaşımları birçok global sektör ve akademi temsilcisi ile paylaştı

Bilimsel araştırmalarla sektöre katkı sunuyoruz

Akcoat’un Ar-Ge alanındaki yenilikçi bakış açısını ve borun çok yönlü kullanımını bilimsel açıdan ele alarak sektöre katkı sunan sunumların ardından Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Bulut Yazan, sempozyumun önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olan Akcoat’un, bilime katkı sağlama taahhüdünü yerine getirdiğinin altını çizdi. Yazan, “Borun çok yönlülüğünü ve Akcoat’un sürdürülebilirlik, teknolojik ilerleme ve yenilikçi çözümler üretme konusundaki kararlılığını sergileyen araştırma bulgularımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkileri azaltan Akcoat, ürün performansını artıran yenilikler geliştirmeye odaklanarak sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Akcoat Hakkında:

Akcoat, emaye, seramik, pigment, cam ve yapışmaz kaplamalar konularında uzmanlaşmış, kimyasal kaplama sektöründe küresel bir liderdir. Sürdürülebilirlik ve inovasyona olan güçlü bağlılığı ile Akcoat, beyaz eşya, inşaat ve ambalaj gibi çeşitli endüstrilere yüksek performanslı çözümler sunmaktadır

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta Sahibine Ulaştırıldı İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan Çanta...
Mesire Alanları ve Parklarda Bakım Çalışması Mesire Alanları ve Parklarda Bakım Çalışması
Sakarya Meydan Muharebesi Zaferinin 97. Yıl Dönümü Devlet Töreni İle Kutlanıyor Sakarya Meydan Muharebesi Zaferinin 97. Yıl Dönümü...
9 Ayda 9 Bin 884 Ton Moloz Atık Toplandı 9 Ayda 9 Bin 884 Ton Moloz Atık Toplandı
12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN 44. YIL DÖNÜMÜ 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN 44. YIL DÖNÜMÜ
Dilovası'nın İki Yakası Bir Araya Geldi: “Zor da olsa başardık“ Dilovası'nın İki Yakası Bir Araya Geldi: “Zor...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İçinde 700 Bin TL ve Ziynet Eşyası Bulunan...
Kocaeli'de zabıta ekipleri, içerisinde 700 bin TL'lik para ve ziynet eşyasının olduğu kayıp çantayı sahibine...

Haberi Oku