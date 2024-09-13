22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat’tan Altın Sponsorluk Desteği

8-12 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Dedeman Otel’de düzenlenen 22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat Altın Sponsor olarak katıldı. Emaye, seramik, cam, yapışmaz dekoratif kaplamalar ve pigment ürün grubuyla kimyasal kaplama malzemeleri üreticisi Akcoat, sempozyumda kimyasal kaplama sektörünün global öncülerinden biri olarak inovasyon, sürdürülebilirlik ve ileri Ar-Ge’ye dayalı deneyim ve başarılarını katılımcılarla paylaşarak katkılarını sundu. Bor ve ilgili malzemelere dair güncel bilimsel araştırmaların paylaşıldığı platformda, sektör liderleri, bilim insanları ve uzmanlar bir araya geldi.

Akcoat’un Ar-Ge ekibi, sempozyumu iki önemli sunumla destlerken, bor teknolojilerinde yürüttükleri ileri düzey çalışmaları bilim dünyasıyla paylaştı. Pigment Ar-Ge Kıdemli Uzmanı Emre Aslan, "MgCoB₂O₅ (Kobalt Magnezyum Borat Kırmızı-Mavi) Pigmentinin Sentezi, Öğütülmesi ve Farklı Uygulamalarda Renk Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı sunumu ile pigment üretiminde borun sunduğu avantajları ve yenilikçi uygulamalarını vurguladı. Emaye Ar-Ge Yardımcı Uzmanı Didem Özkaya ise "Alternatif Bor Kaynaklarının Cam Seramik Kaplama Üretiminde Kullanımının İncelenmesi" başlıklı çalışmasıyla, sürdürülebilirlik odaklı malzeme kullanımına yönelik inovatif yaklaşımları birçok global sektör ve akademi temsilcisi ile paylaştı

Bilimsel araştırmalarla sektöre katkı sunuyoruz

Akcoat’un Ar-Ge alanındaki yenilikçi bakış açısını ve borun çok yönlü kullanımını bilimsel açıdan ele alarak sektöre katkı sunan sunumların ardından Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Bulut Yazan, sempozyumun önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olan Akcoat’un, bilime katkı sağlama taahhüdünü yerine getirdiğinin altını çizdi. Yazan, “Borun çok yönlülüğünü ve Akcoat’un sürdürülebilirlik, teknolojik ilerleme ve yenilikçi çözümler üretme konusundaki kararlılığını sergileyen araştırma bulgularımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkileri azaltan Akcoat, ürün performansını artıran yenilikler geliştirmeye odaklanarak sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Akcoat Hakkında:

Akcoat, emaye, seramik, pigment, cam ve yapışmaz kaplamalar konularında uzmanlaşmış, kimyasal kaplama sektöründe küresel bir liderdir. Sürdürülebilirlik ve inovasyona olan güçlü bağlılığı ile Akcoat, beyaz eşya, inşaat ve ambalaj gibi çeşitli endüstrilere yüksek performanslı çözümler sunmaktadır