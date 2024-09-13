22. Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu’na (ISBB) Akcoat’tan Altın Sponsorluk Desteği

Bilimsel araştırmalarla sektöre katkı sunuyoruz
Akcoat’un Ar-Ge alanındaki yenilikçi bakış açısını ve borun çok yönlü kullanımını bilimsel açıdan ele alarak sektöre katkı sunan sunumların ardından Akcoat Ar-Ge Direktörü Selçuk Bulut Yazan, sempozyumun önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biri olan Akcoat’un, bilime katkı sağlama taahhüdünü yerine getirdiğinin altını çizdi. Yazan, “Borun çok yönlülüğünü ve Akcoat’un sürdürülebilirlik, teknolojik ilerleme ve yenilikçi çözümler üretme konusundaki kararlılığını sergileyen araştırma bulgularımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
Sürdürülebilir uygulamalarla çevresel etkileri azaltan Akcoat, ürün performansını artıran yenilikler geliştirmeye odaklanarak sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
Akcoat Hakkında:
Akcoat, emaye, seramik, pigment, cam ve yapışmaz kaplamalar konularında uzmanlaşmış, kimyasal kaplama sektöründe küresel bir liderdir. Sürdürülebilirlik ve inovasyona olan güçlü bağlılığı ile Akcoat, beyaz eşya, inşaat ve ambalaj gibi çeşitli endüstrilere yüksek performanslı çözümler sunmaktadır