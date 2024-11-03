3. Usta Eller Kocaeli Buluşmasına yoğun katılım

AÇILIŞ PROGRAMI

Akçakoca Salonunda gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Türkiye Berberler Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, farklı illerden oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Program Kocaeli Berberler Şov Takımının hazırladığı görsel şov ile başladı.

“YARIŞMAMIZA BİR ÇOK İLDEN KATILIM OLDU”

Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt; “Fuarımızı 3 yıldır yapıyoruz. İlk iki fuarımızda sadece eğitim veriyorduk. Bu yıl ki fuarımızda yarışmayı da ekledik. Yarışmamızda ülkemizin dört bir yanından gelen yarışmacılar 4 kategoride hünerlerini sergileyecek. Fuarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu fuarda bize destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“KOCAELİ ESNAFI ÇOK ŞANSLI”

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, fuara katılanlara teşekkür etti. Türkiye Berberler Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, “Konuşmama bu buluşmaya vesile olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Önemli bir etkinliğe Kocaeli ev sahipliği yapıyor. Bu fuar herkesi burada bir araya getirirken, aynı zamanda üyelerimizin hünerlerini sergileyeceği bir etkinlik olacak. Ülkemizin adını dünyaya duyurmuş üyelerimiz var. Mesleğin enleri olan üyelerimiz burada üyelerimize eğitimler verecek. Kocaelili üyelerimiz çok şanslı. Esnafını düşünen bir Başkanınız var. 6 Şubat’ta yaşanan depremde Kocaeli Büyükşehir Belediyesini her yerde gördük. Pandemi zamanında Kocaeli Büyükşehir Belediyesini gördük. Esnafa ayrım yapmadan maddi yardımlar yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“HER ZAMAN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, “Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımıza her alanda destek veriyoruz. Bugünde Kocaeli Berberler Odasının düzenlediği 3. Usta eller buluşması için buradayız. 2 gün boyunca alanda önemli etkinlikler olacak. Ben bu etkinliğin amacına ulaşmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

4 KATEGORİDE YARIŞMA

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen yarışmaya farklı şehirlerden toplamda 100 kişi katıldı. Berberler ve kuaförler erkek saç kesimi, makyaj, topuz ve türban alanında hünerlerini sergiledi. Yarışma sonucunda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL’lik ödül protokol tarafından verildi.(Ömer İLGEÇ)