44 YIL ÖNCE ASKERLİK YAPTIĞIM İZMİR'DE ASKERLİK HATIRALARIMI BİR KEZ DAHA YAŞADIM



KADERİN CİLVESİ BU GÜN 1 KASIM 2024 İZMİRDEYİM BUNDAN TAM 44 YIL ÖNCE 1 KASIM 1980 DE VATANİ GÖREVİMİ YAPMAK ÜZERE İZMİRE GELMİŞTİM ARADAN KOCA BİR 44 YIL GEÇMİŞ. 44 YILDA NELER OLDU NELER.

İZMİR YOLUNDA UÇAKTAN CANLI YAYIN

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1 KASIM 1980 DEN 1 KASIM 2024 AYNI TARİHTE İZMİRDEYİM AN İTİBARİ İLE İZMİR ADNAN MENDERES HAVA LİMANINDANveCANLI YAYININDAYIZ

AVRASYA MEDYA VE İLETİŞİM KONFEDERASYONU TARAFINDAN KUŞADASINDA DÜZENLENEN ANADOLU MEDYA ÇALIŞTAYINA KATILMAK ÜZERE İZMİRE GİDERKEN 44 YIL ÖNCE BAHRİYE (DENİZCİ) ASKERİ OLARAK VATANİ GÖREVİMİ YAPTIĞIM İZMİR POLİGONDAKİ ACEMİ BİRLİĞİNDE BÖLÜK YAZICILIĞI YAPTIĞM YILLAR HATIRIMA GELDİ DUYGULU ANLAR YAŞADIM.

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İZMİR'DE ASKERLİK HATIRALARIM

Asker ocağını peygamber ocağı olarak görür ve kutsal kabul ederiz. Kültürümüzde asker adına peygamberimizin adına izafeten Mehmetçik diyerek kutsal değer verilmiştir. 1980 yılı Bahriye askeri olarak gittiğim İzmir benim hayatımda önemli yere sahip. 1980 darbesinden hemen sonra 1 Kasım 1980'de İzmir poligondaki acemi birliğine teslim olup denizci elbisesini giyip eğitime çıkıp 1. Bölük yazıcısı olarak görev yaptığım poligonu 43 yıl sonra 10 Aralık 2023'de ziyaret ettim. Askerlik anılarımı hatırladım, acemi eğitim birliğinde ilk gün yaşadıklarım o günler bölük yazıcısı görevim, çok güzel anılar...



GEBZE GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ OĞLUM AHMET EMİRHAN İLE 2023 DE İZMİR DE BELGESEL TADINDA YAPTIĞIMIZ CANLI YAYINLARI BİR KEZ DAHA PAYLAŞIYORUM



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Türk Balkan Medya Forumu toplantılarına katılmak Balkan savaşının yıl dönümü ve Balkanlardaki Osmanlı vakıf medeniyeti belgesel sunumu yapmak üzere gittiğimiz İzmir'de toplantılardan artakalan zamanı değerlendirip İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkeziolarak belgesel çekimleri yapıpolarak canlı yayınlar yaptık.

İzmir’den değerli gazeteci meslektaşım ve 35 yıllık Hatuniye Yardım ve İsrafı Önleme Derneği başkanı Müjdat Çobanoğlu beyin rehberliğinde oğlum Ahmet Emirhan'ın belgesel çekimleri eşliğinde önce Konak meydanını gezdik. İzmir'de 1980 yılında vatani görevimi yaptığım Poligondan başladığımız tarih ve kültür turunda Kadifekale'de belgesel çekimlerimize İzmir manzarası eşliğinde sürdürdük.



KONAK MEYDANINDAN CANLI YAYIN

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AN İTİBARİ İLE 9 ARALIK 2023 İZMİR KONAK MEYDANINDANCANLI YAYINDA https://www.facebook.com/share/v/A46NvLwzvwEVy3fd/?mibextid=WiMSqg





İZMİR KIZLAR AĞASI KÜLLİYESİ VE HİSAR CAMİSİNDEN CANLI YAYIN



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AN İTİBARİ İLE 9 ARALIK 2023 İZMİR HİSAR CAMİSİ VE KIZLAR AĞASI VAKFI KÜLLİYESİNDENCANLI https://www.facebook.com/share/v/Qf5zozESX6V1g8Vn/?mibextid=WiMSqg





İZMİR HATUNİYE VAKIF CAMİSİNDEN CANLI YAYIN



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AN İTİBARİ İLE 10 ARALIK 2023 İZMİR KONAK HATUNİYE VAKFI CAMİSİ VE ATATÜRKÜN İZMİR MÜFTÜSÜ TARAFINDAN NİKAHININ KIYILDIĞI TARİHİ BİNANIN ÖNÜNDENCANLI YAYINDA https://www.facebook.com/share/v/Qjam5c8XYvPgnvcq/?mibextid=WiMSqg





İZMİR SELÇUK ANTİK KENT DEN CANLI YAYIN



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AN İTİBARİ İLE 10 ARALIK 2023 AYDINOĞLU BEYLİĞİNE BAŞKENTLİK YAPAN İZMİR İN SELÇUK İLÇESİNDEKİ TARİHİ ANTİK KENT DENCANLI YAYINDA https://www.facebook.com/share/v/ZLUyWTSKysUL35S6/?mibextid=WiMSqg





İZMİR EFES ANTİK KENT DEN CANLI YAYIN



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AN İTİBARİ İLE 10 ARALIK 2023 AYDINOĞLU BEYLİĞİNE BAŞKENTLİK YAPAN İZMİR İN SELÇUK İLÇESİNDEKİ EFES ANTİK KENTDEKİ TARİHİ. KÜTÜPHANE BİNASINDANCANLI YAYINDA https://www.facebook.com/share/v/sLJrZfph2vAwH7Cp/?mibextid=WiMSqg



