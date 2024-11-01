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65 yaş üstü vatandaşların TOGG keyfi

Kocaeli'de yürütülen "Hayatın İçindeyim" projesine katılan 65 yaş üstü vatandaşlar Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin üretildiği TOGG merkezine konuk oldu.

65 yaş üstü vatandaşların TOGG keyfi

01 Kasım 2024 Cuma 10:39

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gemlik'te kurulan Türkiye'nin ilk yerli ve elektrikli otomobilinin üretildiği TOGG Deneyim Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette 65 yaş üstü vatandaşlar akıllı araç TOGG hakkında hem detaylı bilgi aldı hem de araçla sürüş deneyimi yaşadı. 
  Emekli makine mühendisi Cahit Yıldırım, "Araçların iç görünümleri, koltukları oldukça güzel. Bu geziden oldukça memnun kaldık. Her şeyiyle güvenli bir araç. Ülkemize de hayırlı olsun. Ülkemizde yapılan ilk yerli otomobil Devrim'di. 1961 yılındaydı. Ben o zaman 7 yaşındaydım. O zaman biz onun idrakinde değildik. Sonuçta o bir kesintiye uğramıştı. İşte o kesintiden sonra bu senelerde ancak yerli bir otomobile ülke olarak kavuşmuş olduk. Daha da iyilerini yapmak için gerek devletimiz gerek özel sektör çalışmalarına devam ederse memnun oluruz" dedi. 
  TOGG ziyaretinde duygularını ifade eden İsmet Demirel ise "Akıllı araç ile ilgili kaçırılmaz fırsatlar var. Nisanda çıkacak olan yeni modelini almayı düşünüyorum" diye konuştu. 


İHA
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