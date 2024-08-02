86 T plaka için son 5 gün

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla 8 ilçede toplam 86 yeni taksi plakası verecek. 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihaleye katılacakların 6 Ağustos Salı günü saat 17.30'a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü'ne dosyalarını teslim etmeleri gerekiyor. Şartname bedeli bin TL olarak belirlenen ihaleye katılmak isteyen vatandaşların ilçelere göre belirlenen teminat bedeli, iştirak bedeli ve şartname bedelini yatırması gerekiyor. Büyükşehir belediyesi, ticari taksi ihtiyacını karşılamak amacıyla Başiskele, Körfez ve Gölcük ilçelerinde 15'er, Derince'de 25, Darıca ve Gebze'de 2, Çayırova'da 3 ve Dilovası'nda 9 olmak üzere 86 yeni taksi plakası verecek.

İHA