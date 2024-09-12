9 Ayda 9 Bin 884 Ton Moloz Atık Toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesini en fazla destekleyen belediyeler arasında yer alan Darıca Belediyesi, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor.

Darıca Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yaptığı yoğun çalışma ile 2024 yılının 9 ayında 9 bin 884 ton moloz atığı toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçti hem de toplanan atıkları geri dönüşüm yöntemiyle ekonomiye kazandırdı. Belediyeden yapılan açıklamada tüm vatandaşlardan sıfır atık projesine destek olmaları istenirken, "Darıca Belediyesi olarak sıfır atık projesine destek olmak için canla başla çalışıyoruz. Daha güzel yarınlar için el birliği ile sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalıyız. Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak atıkları geri dönüşüme kazandırıyor. Bütün vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya ve sıfır atık konusunda başlatılan seferberliğe destek vermeye davet ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere daha temiz ve gelişmiş bir Darıca, yaşanabilir bir Türkiye bırakılması hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İHA