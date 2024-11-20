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Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi tamamlanmak üzere

Darıca'da geçtiğimiz aylarda çalışmalarına başlanan modern Aile Sağlık Merkezi ve KİGEM binasında sona yaklaşıldı.

Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlık Merkezi tamamlanmak üzere

20 Kasım 2024 Çarşamba 10:58

 Eskimiş bir yapı haline gelen Abdi İpekçi Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’ni yıkarak yerine modern bir kompleks inşa etme sözü veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Geçtiğimiz aylarda çalışmaların başladığı Aile Sağlığı Merkezi ve KİGEM binasında son aşamaya gelindi. sağlık ve kültür kompleksine dönüşecek olan projeyi inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
 En kısa sürede mahalleye ve ilçeye yakışan yeni bir kompleks inşa edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "İlçemize bir yandan yeni eserler kazandırırken bir yandan da riskli binalarımızı dönüştürerek vatandaşlarımıza daha güvenli hizmet alanları oluşturuyoruz. Eskiyen ve riskli hale gelen sağlık merkezimizi yenilemek için vatandaşlarımıza sözümüz vardı. Yıkımını gerçekleştirerek çalışmalara başlamıştık. Projenin hangi aşamada olduğunu yerinde görmek için ekibimizle birlikte incelemelerde bulunduk. Toplam 550 metrekare inşaat alanından oluşan Abdi İpekçi Aile Sağlığı ve KİGEM binamızda 7 poliklinik, 7 derslikli KİGEM, çok amaçlı salon, etüt kütüphanesi ve fuaye alanlarının da yer alacağı modern bir kompleks inşa edeceğiz. Çocuklar, kadınlar, gençler başta olmak üzere 7'den 70'e herkese hitap edecek ve adeta mini bir sağlık ve kültür kompleksi olarak hizmet verecek olan Abdi İpekçi Aile Sağlığı Merkezi ve KİGEM binası mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.  


İHA
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