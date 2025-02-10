Abdülhamit Han'ın Vefat Yıl Dönümü ve Osman Hamdi

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete gebzede belgeselcinin not defteri köşesinde 10 Şubat 2022 tarihli makalemi sizlerle paylaşıyorum.
Bugün 10 Şubat 2022 Sultan Abdülhamid Han'ın Vefatının 104. yıldönümü. 10 Şubat 1918'de vefat eden Abdülhamid Hanla ilgili birçok araştırma yapıp belgesel çekimleri yaptım.
Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı müzeci ve ressam Osman Hamdi beyin Abdülhamid döneminde yaptığı çalışmalar fazla bilinmez.
Abdülhamid Han’ın isteği üzerine eski eserler kanunu çıkartılarak tarihi eserlerin yurtdışına kaçırılmasının önlendiği ilk müzenin kurulduğu güzel sanatlar okulunun açıldığı tarihi bir gerçektir.
Abdülhamit Han tam anlamı ile kültür sanata büyük önem vermiş Hereke İpek halısının dünya markası olmasına büyük katkı vermiş sanayileşme ve eğitim için seferberlik başlatmıştır.
Abdülhamit Döneminin Hizmetleri
Çoğu şahsi parasından Cami, Mescid,Mektep, Hastane, Köprü,Çeşme gibi 1552 eser yaptıran , ülkenin dört tarafına demiryolu döşetip 5.700 km demiryolu,11.250 km karayolu,22.000 km telgraf hattı yaptıran.
Saltanatı boyunca 9.347 ilkokul,650 ortaokul,109 lise açtıran, İstanbul Üniversitesi'ni 1901' de eğitme açtıran.
Ülkenin dört tarafında askeri okullar açtırıp kaliteli subay ve komutanların yetişmesini sağlayan.
Telefon ve Fotoğrafı icad edildikten kısa süre sonra Osmanlı ülkesine getiren.
İngiliz emperyalizmi ve dünya siyonizminin karşısında dimdik ayakta duran.
Tahttan indirildiğinde bile: "Bu Aziz ve Alim olan Allah'ın takdiridir" diyen Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz.
Mekanı cennet olsun..
1 Fatiha 3 ihlâsı Şerif okuyalım.
Abdül Hamid Han’dan Osman Hamdi Beye İlk Belgeselcilerimiz.
Ziya Gökalp 1930 larda herkes Abdülhamide hakaret edip kızıl sultan derken. Kızıl sultan değil Gök hakandır diyerek Abdülhamide sahip çıkmıştı.
Necip Fazıl Kısakürek ise , Abdülhamid Han’ı anlamak her şeyi anlamak demişti.
10 şubat 1918 de vefat eden uluhakan Abdülhamid Han’ın vefat yıl dönümü dolayısı ile anma toplantıları düzenleniyor.
Acaba kaç kişi müze ve mezarı Gebze'de olan ve çizdiği resimlerle dünyada tanınan Türk müzeciliği ve Mimar Sinan Üniversitesinin kurucusu İlk belgeselci Osman Hamdi Bey’in Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı olduğunu tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önleyen asarı atik yasasını çıkarttığını kaç kişi biliyor.
Gebze ve Kocaeli belediye başkanları dünyaca tanınan Gebze Eskihisardaki Osman Hamdi müzesine neden sahip çıkıp hak ettiği değeri vermiyor.
Osman Hamdi adına neden bir belgesel filim festivali ve anma toplantısı düzenlemiyorlar.
Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat Baş danışmanı olan ve Abdülhamid'in emri ile tüm Osmanlı coğrafyasını fotoğraflayarak Osmanlı coğrafyasının ilk belgesel fotoğraflarını çeken Osman Hamdi’nin mezarıda Gebze'de olduğunu Kocaeli ve Gebze'den kaç ilgili ve yetkili biliyor.
Devri alem belgesel programı olarak Abdülhamid hanla ilgili hazırladığımız belgeseli birçok tv kanalına göndererek azda olsa vefa borcunuzu ödemeye çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Tarih ders ve ibret almak İçin vardır
Tarihden ders ve ibret alınmazsa tekrar eder
Tarih kültür sanat sanayi bilim teknoloji ve eğitim hizmetlerine önem veren Abdülhamit Han yıkılmakta olan Osmanlı devletini 33 yıl yıkılmasını geciktirmiştir.
Açtığı eğitim kurumlarında birinci dünya harbini yürüten ve kurtuluş savaşını kazanan komutanları yetiştirmiş bir devlet adamıdır.
Ziya Gökalp’e göre Abdülhamit Han kızılsultan değil Gök hakandır.
Necip Fazıl’a göre Abdülhamit Hanı anlamak her şeyi anlamak ve bilmekte
Sonuç olarak tarih ve kültür bilincine sahip olmak ve her şeye sahip olmaktır.