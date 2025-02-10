Abdülhamit Han'ın Vefat Yıl Dönümü ve Osman Hamdi

Bugün 10 Şubat 2022 Sultan Abdülhamid Han'ın Vefatının 104. yıldönümü. 10 Şubat 1918'de vefat eden Abdülhamid Hanla ilgili birçok araştırma yapıp belgesel çekimleri yaptım.

Bugün 10 Şubat 2022 Sultan Abdülhamid Han'ın Vefatının 104. yıldönümü. 10 Şubat 1918'de vefat eden Abdülhamid Hanla ilgili birçok araştırma yapıp belgesel çekimleri yaptım.

Abdülhamit Han tam anlamı ile kültür sanata büyük önem vermiş Hereke İpek halısının dünya markası olmasına büyük katkı vermiş sanayileşme ve eğitim için seferberlik başlatmıştır.

Abdülhamit Han tam anlamı ile kültür sanata büyük önem vermiş Hereke İpek halısının dünya markası olmasına büyük katkı vermiş sanayileşme ve eğitim için seferberlik başlatmıştır.

Abdülhamit Han tam anlamı ile kültür sanata büyük önem vermiş Hereke İpek halısının dünya markası olmasına büyük katkı vermiş sanayileşme ve eğitim için seferberlik başlatmıştır.

Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı müzeci ve ressam Osman Hamdi beyin Abdülhamid döneminde yaptığı çalışmalar fazla bilinmez.

Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı müzeci ve ressam Osman Hamdi beyin Abdülhamid döneminde yaptığı çalışmalar fazla bilinmez.

Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı müzeci ve ressam Osman Hamdi beyin Abdülhamid döneminde yaptığı çalışmalar fazla bilinmez.

Tahttan indirildiğinde bile: "Bu Aziz ve Alim olan Allah'ın takdiridir" diyen Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz.

Tahttan indirildiğinde bile: "Bu Aziz ve Alim olan Allah'ın takdiridir" diyen Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz.

Tahttan indirildiğinde bile: "Bu Aziz ve Alim olan Allah'ın takdiridir" diyen Abdülhamid Han'ı rahmetle anıyoruz.

Ülkenin dört tarafında askeri okullar açtırıp kaliteli subay ve komutanların yetişmesini sağlayan.

Ülkenin dört tarafında askeri okullar açtırıp kaliteli subay ve komutanların yetişmesini sağlayan.

Ülkenin dört tarafında askeri okullar açtırıp kaliteli subay ve komutanların yetişmesini sağlayan.

Çoğu şahsi parasından Cami, Mescid,Mektep, Hastane, Köprü,Çeşme gibi 1552 eser yaptıran , ülkenin dört tarafına demiryolu döşetip 5.700 km demiryolu,11.250 km karayolu,22.000 km telgraf hattı yaptıran.

Çoğu şahsi parasından Cami, Mescid,Mektep, Hastane, Köprü,Çeşme gibi 1552 eser yaptıran , ülkenin dört tarafına demiryolu döşetip 5.700 km demiryolu,11.250 km karayolu,22.000 km telgraf hattı yaptıran.

Çoğu şahsi parasından Cami, Mescid,Mektep, Hastane, Köprü,Çeşme gibi 1552 eser yaptıran , ülkenin dört tarafına demiryolu döşetip 5.700 km demiryolu,11.250 km karayolu,22.000 km telgraf hattı yaptıran.

Abdül Hamid Han’dan Osman Hamdi Beye İlk Belgeselcilerimiz.

Ziya Gökalp 1930 larda herkes Abdülhamide hakaret edip kızıl sultan derken. Kızıl sultan değil Gök hakandır diyerek Abdülhamide sahip çıkmıştı.

Necip Fazıl Kısakürek ise , Abdülhamid Han’ı anlamak her şeyi anlamak demişti.

10 şubat 1918 de vefat eden uluhakan Abdülhamid Han’ın vefat yıl dönümü dolayısı ile anma toplantıları düzenleniyor.

Acaba kaç kişi müze ve mezarı Gebze'de olan ve çizdiği resimlerle dünyada tanınan Türk müzeciliği ve Mimar Sinan Üniversitesinin kurucusu İlk belgeselci Osman Hamdi Bey’in Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat baş danışmanı olduğunu tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önleyen asarı atik yasasını çıkarttığını kaç kişi biliyor.

Gebze ve Kocaeli belediye başkanları dünyaca tanınan Gebze Eskihisardaki Osman Hamdi müzesine neden sahip çıkıp hak ettiği değeri vermiyor.

Osman Hamdi adına neden bir belgesel filim festivali ve anma toplantısı düzenlemiyorlar.

Abdülhamid Han’ın kültür ve sanat Baş danışmanı olan ve Abdülhamid'in emri ile tüm Osmanlı coğrafyasını fotoğraflayarak Osmanlı coğrafyasının ilk belgesel fotoğraflarını çeken Osman Hamdi’nin mezarıda Gebze'de olduğunu Kocaeli ve Gebze'den kaç ilgili ve yetkili biliyor.

Kültür ve sanata büyük önem veren Abdülhamid Hanı vefatının 104. yılında www.gebzegazetesi.com ve www.belgeselyayincilik.com rahmetle anıyorum.

Devri alem belgesel programı olarak Abdülhamid hanla ilgili hazırladığımız belgeseli birçok tv kanalına göndererek azda olsa vefa borcunuzu ödemeye çalışmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Tarih ders ve ibret almak İçin vardır

Tarihden ders ve ibret alınmazsa tekrar eder

Tarih kültür sanat sanayi bilim teknoloji ve eğitim hizmetlerine önem veren Abdülhamit Han yıkılmakta olan Osmanlı devletini 33 yıl yıkılmasını geciktirmiştir.

Açtığı eğitim kurumlarında birinci dünya harbini yürüten ve kurtuluş savaşını kazanan komutanları yetiştirmiş bir devlet adamıdır.

Ziya Gökalp’e göre Abdülhamit Han kızılsultan değil Gök hakandır.

Necip Fazıl’a göre Abdülhamit Hanı anlamak her şeyi anlamak ve bilmekte