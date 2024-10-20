GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Afet Personellerine İlk Yardım Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi.

Afet Personellerine İlk Yardım Eğitimi

20 Ekim 2024 Pazar 11:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde kaza, muhtemel doğal afet ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyeti kazandırmak için personele yönelik ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle personele "Afetlerde İlk Yardım" eğitimi verildi. 
 İki aşamalı olarak düzenlenen eğitim 4 saat sürdü. Eğitim, olay yeri değerlendirmesiyle başlayıp yaralıya öncelikli müdahale, kanama durdurma, kırık çıkık ve burkulmalarda nasıl uygulama yapılacağı teorik olarak anlatıldı.  Ayrıca yaralanmalar, zehirlenmeler, göğüs ağrısı, bayılma, koma, epilepsi, şok durumlarında verilen pozisyonlar, tıkanma vakalarına müdahaleler (heimlich manevrası) uygulamalı olarak gösterildi.   
 Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nün eğitim hizmetleri birimi tarafından düzenlenen program kapsamında Afet İşleri Dairesi Başkanlığı personeline ilk yardımın temel kavramları; dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma müdahaleleri, kazazede taşıma ve nakil usulleri gibi birçok konuda eğitim verildi. Eğitimlerle personele ilk yardımla ilgili beceri kazanılması ve ilk yardım bilincinin artırılması hedeflendi. 
  Katılımcılara 4 saatlik eğitimin sonunda Afet İşleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile eğitmenler Kevser Uysal ve Neslihan Genç tarafından belgeleri takdim edildi. 
(Ömer İLGEÇ)


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA
Yollarda öncelik yaya ve araç güvenliği Yollarda öncelik yaya ve araç güvenliği
Göç yolundaki leylekler bu evde şifa buluyor Göç yolundaki leylekler bu evde şifa buluyor
İzmit Körfezi'ne uzun menzilli hava savunma sistemi yerleştirildi İzmit Körfezi'ne uzun menzilli hava savunma sistemi...
Büyükşehir’den minik adımlarla büyük heyecanlar Büyükşehir’den minik adımlarla büyük heyecanlar
Kocaeli İtfaiyesi 96 itfaiye eri alacak Kocaeli İtfaiyesi 96 itfaiye eri alacak
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GÖLCÜK'TE MUHTARLAR GÜNÜNDE TÖRENLE KUTLAMA
Gölcük’te 19 Ekim Muhtarlar Günü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in de katılımıyla...

Haberi Oku