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Ak Parti Heyetinden Gebze Huzurevi’ne Ziyaret

Ak Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Hüseyin Çelebi, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Kadın Kolları heyeti, Gebze Huzurevi’ni ziyaret etti.

Ak Parti Heyetinden Gebze Huzurevi'ne Ziyaret

14 Eylül 2024 Cumartesi 09:44

 Heyet, göreve yeni atanan Huzurevi Müdürü Özgür Arden Avinç’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdikleri bu ziyaretle, sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydular.
Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak, onların yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Huzurevi sakinleri ve personelleri, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Bu tür ziyaretlerin, huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonunu artırdığı, aynı zamanda personelin de motivasyonunu yükselttiği belirtildi. Yeni Müdür Özgür Arden Avinç’in göreve başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri ve personelleri, onun sıcak ve anlayışlı yaklaşımının huzurevine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını belirttiler.
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