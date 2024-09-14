Ak Parti Heyetinden Gebze Huzurevi’ne Ziyaret

Heyet, göreve yeni atanan Huzurevi Müdürü Özgür Arden Avinç’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ayrıca, huzurevi sakinlerinin moralini yükseltmek ve onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdikleri bu ziyaretle, sosyal sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koydular.

Ziyaret sırasında, huzurevi sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak, onların yaşam koşulları ve ihtiyaçları hakkında bilgi alındı. Huzurevi sakinleri ve personelleri, bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Bu tür ziyaretlerin, huzurevi sakinlerinin moral ve motivasyonunu artırdığı, aynı zamanda personelin de motivasyonunu yükselttiği belirtildi. Yeni Müdür Özgür Arden Avinç’in göreve başlamasından duydukları memnuniyeti ifade eden huzurevi sakinleri ve personelleri, onun sıcak ve anlayışlı yaklaşımının huzurevine olumlu katkılar sağlayacağına inandıklarını belirttiler.