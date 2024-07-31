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Akarca deresi üzerine yaya köprüsü yapılıyor

Yahya Kaptan Mahallesi'nde bulunan Akarca deresi üzerine yaya köprüsü yapımına başlandı.

Akarca deresi üzerine yaya köprüsü yapılıyor

31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:22

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak bir çalışmayı daha hayata geçirecek. Ekipler, Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Akarca deresi üzerine yaya köprüsü yapımına başladı. 50 metreküp kazı yapılacak alanda çalışmalara başlayan ekipler, yaya köprüsü için 20 metreküp dayanımı kuvvetli C30 beton ve 19 ton çelik kullanacak. Ayrıca köprünün zeminine 60 metrekare emici süspansiyon özelliğine sahip olan, direnci yüksek, açık hava şartlarına uygun esnek yapıda yumuşak, zemin ve hareket yeteneğini kolaylaştırır özellikte tartan kaplama yapılacak.  Yaya köprüsünün en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor. 


İHA
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