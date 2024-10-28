Akça Koca Platformun dan Ali Aydemir’e ‘Vefa’ Toplantısı

Akça Koca Kültür Platformu, platform üyesi Özel Bilgili Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir’e Vefa Toplantısı bugün İzmit’te bulunan Emex Otel’de gerçekleştirdi. Vefa gecesi açılış konuşmalarının ardından İş İnsanı Ali Aydemir’in dostlarının hatırlarını anlatmasıyla başladı. Program hatıra anlatımlarının ardından plaket taktim töreni ve hediyelerle sona erdi.



Haberin detayına geçmeden anıt mezarı Kandıra baba tepede olan Marmara bölgesi ve Kocaeli Fatih’i Akçakoca Gazi ile ilgili TGRT de her gün yayınlanan AKÇA KOCA GAZİ belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.



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‘Günümüze ve Geleceğe İz Bırakan Gönül Adamı Ali Aydemir’e Vefa Toplantısı’ adı verilen programa Kocaeli Kültür Okulları Sahibi Ali Aydemir’in yanı sıra eşi Muazzez Aydemir, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Selçuk Arslan, Ahsen Okyar, Afyonkarahisar Hocalar eski Belediye Başkanı Celalettin Kaya, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çiğdem Umar, Türk Dünyasi Toplulukları Derneği Başkanı MetinÖzkan, Kocaeli MÜSIAD Başkanı İsmail Uslu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Abdullah Köktürk ve İlk Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Dr. Alaattin Büyükkaya ve sevenleri katıldı.

25 YILDIR TANIDIĞIMIZ GÜZEL İNSAN

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, “Bugün 6’ıncısını düzenlediğimiz geceye hepiniz hoşgeldiniz. Vefa toplantıları insanlar ebediyete göçtüğünde gerçekleşiyor. Biz Kocaeli’de ilklerin derneği olarak birçok üyemize vefa toplantımızı gerçekleştirdik. Pandemi de biraz ara verdik. Her zaman yanımızda olan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Onların aldığı kararla bugün 25 yıldır tanıdığımız güzel insan, eğitimci, sosyal yanı çok güçlü Ali Aydemir ağabeyimize vefa gecesi düzenlemeyi planladık. Teklifi götürdüğümüzde kabul etti. Dernek olarak 10. yılımızı kutluyacağız. Genç ve dinamik bir derneğiz. Gençleri toplum önünde kendilerini ifade edebilsin diye konuştuyoruz. Hem yurt içi hem de yurt dışı bol bol geziyoruz. Her meslek grubundan gönül dostlarımız var. Kalıcı dostlukları sağlamak için ev ziyaretleri yapıyoruz. Ali abi için söylenecek çok şey var. Kendisine ve katılanlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

O TEZGAHTAN BENDE GEÇTİM

Uzunhasanoğlu ardından konuşan Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Selçuk Arslan, “Kocaeli Aydınlar Ocağı’nda başlattığımız bir uygulamayı Akça Koca Kültür Platformu’na o dönem ki başkanımız Ahsen Okyar’ın destekleriyle vefa geceleri tertip etmeye başladık. Birçok toplumda kişiler öldükten sonra anma toplantıları yapılır. Bu manada bu uygulamayı başlatan Ahsen Okyar’a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de hiçbir derneğin yapmadığı bu güzel aktiviteyi yapıyoruz. Ali beyin ve Muazzez hanımında yaşadığı heyecanı anlıyorum o tezgahtan bende geçtim. Çok değişik bir duygu olduğunu söylemek istiyorum. Vefa gecemden sonra yeğenim bana ‘dayıcım bu dostları nasıl biriktirdin’ dedi. Önemli olan dost, vefalı dost biriktirmek” dedi.

SEVGİ DOLU BİR İNSANDIR

Arslan’nın ardından konuşan Aydemir’in gelini Matematik Öğretmeni Şeyda Aydemir, “Vefa paylaşmaktır. Bir baba olarak bizim için yaptığı fedakarlıklardan ve paylaşmaktan geri durmadı. Herkesin hakkında hemfikir olduğu duygu sevecenliği ve babacanlığıdır. Öğretmenken de kızım diye severdi bizi. Sevgi dolu bir insandır, kimse için kötü bir duygu beslemez. Hayatını dolu dolu yaşamıştır. Onun fikirlerini duymak tavsiye almak onure edicidir. İyi ki varsın baba” ifadelerini kullandı.

BABA MI ASKERE BEN UĞURLADIM

Şeyda Aydemir’in ardından konuşan Ali Aydemir’in oğlu İsmail Aydemir, “89 yılında baba mı askere ben uğurladım. Normalde babalar çocuklarını askere uğurlar. 3 numara saç tıraşını ilk defa orada görmüştüm. Saçları uzundu hep, ben kıskanıyorum saçlarını. 12 yaşımdayken o sorumluluğu verdi bize. Sağolsun var olsun, hep yanımız da olsun. Tüm kardeşlerimiz olarak şu özelliğinde hemfikirizdir. Gerçekten çok sosyal biridir, nereye giderse gitsin bir tanıdığı oluyor. Bu kolay da bir iş değildir” dedi.

KENDİSİ ÇOK KIYMETLİ BİR İNSANDIR

Aydemir’in ardından söz alan MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, “Bu uygulamayı bizde derneğimizde yapmağı düşünüyoruz. Ali hocamla çok manevi gecede tanıştık. Bir ramazan akşamı tanıştık hocamızla. Sonrasında Ali hocamızla samimi olduk. 2008 yılında Ali abiye MÜSİAD üyeliği teklif ettim. Kendisi de kabul etti. Ali abi 13 senedir üyemizdir. Kendisi çok kıymetli bir insandır. Başkan yardımcılığı da yapmıştır. Okuma ve okuma kurumlarının açılması bereketli olduğundan dolayı bu kurumların açılmasını destekliyoruz. Bereket rakamsal karşılığı olmayan bir artıştır. Allah, Ali hocama, ailesine ve torunlarına saadet diliyorum” dedi.

ALİ BEY ÇOK İYİ BİR EŞTİR

Uslu’nun ardından konuşan, Ali Aydemir’in eşi Muazzez Aydemir konuşmasında şunları söyledi, “Ali bey çok iyi bir eştir. İyi bir insandır, tuttuğunu koparan biridir. Öğrencilerini hem eğitti, hem hayata hazırladı. Binlerce talebe yetiştirdi. Öğrencilerini çok başarılı yetişirdi. Bende onun talebesi gibiyim, ona hep sorular sorardım. Hepsini cevaplardı. Onu çok sevdim, değer verdim. Verdiğim değeri hissettirdim. Evlilik boyunca erkeklerin sevgiye daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Erkeklerin toplumsal baskılardan dolayı hep içine atıyor duygularını, erkekleri sevin onlara değer verin. Çocuklarımıza hem doğruyu hem yanlışları öğrettik. İyi ki hayatıma girmiş. İyi ki varsın can yoldaşım. Dostlarım sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizler yan etkisi olmayan ilaçlar gibisiniz, sizlerden çok şey öğreniyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Gecede son söz alan Ali Aydemir ise şu ifadelere yer verdi, “Sizlere çok teşekkür ediyorum. Üzerine söylenecek fazla bir şey kalmıyor. Başta eşim olmak üzere buraya katılan desteğini gösteren tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum”

(Haber Ahmet Emirhan Kahraman )